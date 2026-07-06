Βάσια Παναγοπούλου για το ατύχημά της: Ήταν μια δυσάρεστη εμπειρία, έχω επιστρέψει σταδιακά στην καθημερινότητά μου
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Βάσια Παναγοπούλου Ατύχημα

Βάσια Παναγοπούλου για το ατύχημά της: Ήταν μια δυσάρεστη εμπειρία, έχω επιστρέψει σταδιακά στην καθημερινότητά μου

Δεν θέλω να κλαίγομαι, υπάρχουν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν πραγματικά σοβαρά προβλήματα υγείας, τόνισε η ηθοποιός

Βάσια Παναγοπούλου για το ατύχημά της: Ήταν μια δυσάρεστη εμπειρία, έχω επιστρέψει σταδιακά στην καθημερινότητά μου
Στην κανονικότητά της επιστρέφει σταδιακά η Βάσια Παναγοπούλου μετά το ατύχημα που είχε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης τον περασμένο Απρίλιο. Αν και επρόκειτο για μία δυσάρεστη εμπειρία που επηρέασε προσωρινά τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, η ηθοποιός προσπαθεί να παραμένει αισιόδοξη. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν θέλει να κλαίγεται.

Η Βάσια Παναγοπούλου μίλησε στο περιοδικό «Τύπος TV» για την κατάσταση της υγείας της μετά τον τραυματισμό που είχε, εξηγώντας πως σιγά-σιγά επανέρχεται στους κανονικούς ρυθμούς της. «Εδώ και περίπου δέκα ημέρες έχω επιστρέψει σταδιακά στην κανονική καθημερινότητά μου. Ήταν μια δυσάρεστη εμπειρία και, επαγγελματικά, με πήγε λίγο πίσω, γιατί αναγκαστήκαμε να καθυστερήσουμε και την έναρξη των γυρισμάτων», σημείωσε.

Σκεπτόμενη ότι άλλοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν πιο σοβαρές περιπέτειες με την υγεία τους, δεν θέλει να στέκεται στα δύσκολα. «Δεν γινόταν να συμμετέχω ενώ δεν μπορούσα να περπατήσω κανονικά. Σιγά σιγά, όμως, επανέρχομαι. Ήταν μια δύσκολη εμπειρία, αλλά δεν θέλω να κλαίγομαι. Υπάρχουν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν πραγματικά σοβαρά προβλήματα υγείας», πρόσθεσε.

Η κατάληξη της περιπέτειάς της που είχε ως συνέπεια μόνο ένα κάταγμα στο πόδι, κάνει τη Βάσια Παναγοπούλου να νιώθει τυχερή. «Αισθάνομαι τυχερή, γιατί επρόκειτο μόνο για ένα κάταγμα στο πόδι. Μπορεί να δυσκόλεψε αρκετά την καθημερινότητά μου, αλλά ήταν κάτι περαστικό. Οπότε, προχωράμε», κατέληξε.

Φωτογραφία: NDPPHOTO

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