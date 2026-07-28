Η JURA, το κορυφαίο brand αυτόματων μηχανών, φέρνει στην Ελλάδα μια νέα προσέγγιση στην εμπειρία του καφέ, βασισμένη στην τεχνολογία αιχμής και την υψηλή τεχνογνωσία.
Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στις Σποράδες, όλα καλά λέει ο δήμαρχος Σκοπέλου «κουνηθήκαμε για λίγα δευτερόλεπτα»
Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στις Σποράδες, όλα καλά λέει ο δήμαρχος Σκοπέλου «κουνηθήκαμε για λίγα δευτερόλεπτα»
Tο επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σκιάθου - Τι λέει ο δήμαρχος Σκοπέλου
Σεισμός 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 22:17 το βράδυ της Τρίτης (28/7) σε θαλάσσια περιοχή στις Σποράδες.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σκιάθου. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 14,2 χιλιόμετρα.
Μιλώντας στο protothema.gr, ο δήμαρχος της Σκοπέλου τόνισε πως «όλα καλά, απλά κουνηθήκαμε για λίγο». Ξεκαθάρισε πως πρόκειται για ένα γνωστό ρήγμα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για υλικές ζημιές.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σκιάθου. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 14,2 χιλιόμετρα.
Μιλώντας στο protothema.gr, ο δήμαρχος της Σκοπέλου τόνισε πως «όλα καλά, απλά κουνηθήκαμε για λίγο». Ξεκαθάρισε πως πρόκειται για ένα γνωστό ρήγμα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για υλικές ζημιές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα