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Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στις Σποράδες, όλα καλά λέει ο δήμαρχος Σκοπέλου «κουνηθήκαμε για λίγα δευτερόλεπτα»
ΕΛΛΑΔΑ
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Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στις Σποράδες, όλα καλά λέει ο δήμαρχος Σκοπέλου «κουνηθήκαμε για λίγα δευτερόλεπτα»

Tο επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σκιάθου - Τι λέει ο δήμαρχος Σκοπέλου

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στις Σποράδες, όλα καλά λέει ο δήμαρχος Σκοπέλου «κουνηθήκαμε για λίγα δευτερόλεπτα»
Σεισμός 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 22:17 το βράδυ της Τρίτης (28/7) σε θαλάσσια περιοχή στις Σποράδες.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σκιάθου. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 14,2 χιλιόμετρα.

Μιλώντας στο protothema.gr, ο δήμαρχος της Σκοπέλου τόνισε πως «όλα καλά, απλά κουνηθήκαμε για λίγο». Ξεκαθάρισε πως πρόκειται για ένα γνωστό ρήγμα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για υλικές ζημιές.

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στις Σποράδες, όλα καλά λέει ο δήμαρχος Σκοπέλου «κουνηθήκαμε για λίγα δευτερόλεπτα»

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