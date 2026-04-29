Παναγοπούλου για το ατύχημα στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης: Ήταν απάνθρωπο και βασανιστικό, μου έκαναν κακό στην υγεία και στη δουλειά μου
«Έχω πονους αφόρητους, δεν θα το αφήσω έτσι», πρόσθεσε η ηθοποιός, εξηγώντας πως θα κινηθεί νομικά εναντίον του προσωπικού για τη συμπεριφορά τους
Απάνθρωπο και βασανιστικό ήταν αυτό που έζησε η Βάσια Παναγοπούλου μετά το ατύχημα που έπαθε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, με την ίδια να σημειώνει πως της έκαναν κακό στην υγεία αλλά και στη δουλειά της.
Η ηθοποιός την Τετάρτη 29 Απριλίου μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» και περιέγραψε όλα όσα συνέβησαν από τη στιγμή που άνοιξε η πόρτα του αεροπλάνου μέχρι και τη στιγμή που τελικά οδηγήθηκε στο ΚΑΤ με κάταγμα, τονίζοντας πως η αντιμετώπιση από τους εργαζόμενους στο αεροδρόμιο δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε και σκοπεύει να κινηθεί νομικά.
Η Βάσια Παναγοπούλου εξήγησε πως το ατύχημα έγινε επειδή η σκάλα από την οποία έπρεπε να κατέβουν οι επιβάτες του αεροπλάνου δεν είχε ακουμπήσει σωστά και το πόδι της βρέθηκε στο κενό: «Μετά από ένα ταξίδι μεγάλο, 11 ωρών, όταν προσγειωθήκαμε στην Κωνσταντινούπολη ήρθε η σκάλα. Δεν ακούμπησε σωστά στο αεροπλάνο με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα μικρό κενό. Εγώ βγήκα πρώτη και το πόδι μου το ένα βρέθηκε στο κενό ανάμεσα στο αεροπλάνο και τη σκάλα και σοριάστηκα στο πλατύσκαλο. Ευτυχώς σοριάστηκα στο πλατύσκαλο και δεν πήρα έτσι τα σκαλιά, να πέσω στο τσιμέντο να σκοτωθώ. Αυτό που ακολούθησε μετά είναι πραγματικά απάνθρωπο και βασανιστικό. Ήρθαν οι δύο νοσοκόμοι, με έβαλαν να καθίσω, μου έβαλε μία νοσοκόμα ένα σπρέι και μία αλοιφή, άρχισε να μου τρίβει το πόδι. Της λέω "μην το κάνεις αυτό", ήταν πολύ πρησμένο το πόδι μου και ήταν εμφανές ότι ο αστράγαλος έχει μετακινηθεί. Μου λέει "σηκωθείτε". Λέω "πονάω πάρα πολύ, θέλω να πάω στο νοσοκομείο". Μου λέει "αν πάτε στο νοσοκομείο θα χάσετε και την πτήση και θα είναι με δικά σας έξοδα". Είπα "οκ, φέρτε μου ένα καρότσι να πάω στην επόμενη πύλη, που είναι για να πάρω την πτήση για Αθήνα, γιατί το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης είναι αχανές". Μου είπε ότι "δεν υπάρχει λόγος, ένα διάστρεμμα είναι, δεν έχετε σπάσει κάτι, δεν υπάρχει λόγος να πάτε με καρότσι". Οπότε, αναγκάστηκα και περπάτησα γύρω στα 12 λεπτά, μέχρι να φτάσω στην πύλη για Αθήνα. Έφτασα στην Αθήνα, πήγα στο ΚΑΤ, όπου διαπίστωσαν οι γιατροί ότι υπάρχει κάταγμα στον αστράγαλο», είπε.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η ηθοποιός ανέφερε πως το επόμενο διάστημα θα έχει το πόδι της σε γύψο, γεγονός που της δημιουργεί πρόβλημα με τη δουλειά της: «Έξι εβδομάδες στο γύψο, με αποτέλεσμα να έχω πονους αφόρητους, συν να έχω δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στη δουλειά μου, γιατί τα γυρίσματά μου είναι στην Κύπρο. Δεν θα το αφήσω έτσι, γιατί και μου έκαναν κακό στην υγεία μου και μου έκαναν κακό στη δουλειά μου και με έχουν βάλει σε όλη αυτή τη διαδικασία που πραγματικά, ναι, έχω αποτανθεί στη δικηγόρο μου. Πονάω, παίρνω τα παυσίπονα που μου έδωσε ο γιατρός», τόνισε.
Την αποκάλυψη για το ατύχημα της Βάσιας Παναγοπούλου έκανε η φίλη της, Eυρυδίκη Πόθου Σφακιανάκη, που βρισκόταν μαζί της, μέσα από μία ανάρτηση στο Facebook. Σε αυτή έγραψε αρχικά: «Όλα τα ωραία δυστυχώς δεν τελειώνουν πάντα καλά. Στις 24/4/2026 η επιστροφή μας από το Μαϊάμι μετατράπηκε σε εφιάλτη. Με την φίλη μου και όχι μόνο, Βάσια Παναγοπούλου ταξιδεύαμε με την πτήση Μαϊάμι Κωνσταντινούπολη με τελικό προορισμό την Αθήνα. Μετά από 11 ώρες πτήσης, κατά την αποβίβαση, η σκάλα δεν εφάρμοζε σωστά στο αεροπλάνο (υποχρέωσής τους ήταν η φυσούνα σε τέτοιου μεγέθους αεροσκάφος). Το πόδι της Βάσιας, βρέθηκε στο κενό και έπεσε με φοβερή δύναμη στο κεφαλόσκαλο. Έντρομη γύρισα και την αντίκρισα πεσμένη κάτω, το μισό πόδι μέσα στο κενό και να ουρλιάζει από τους πόνους. Αμέσως ζητούσα απεγνωσμένα βοήθεια. Ανταπόκριση καμία».
Στη συνέχεια, στάθηκε στην αντιμετώπιση που είχαν από το προσωπικό του αεροδρομίου: «Φανταστείτε ότι με πολύ κόπο μπήκαμε στο λεωφορείο μεταφοράς επιβατών με παντελώς αδιάφορη αντιμετώπισε, τόσο από το προσωπικό του αεροσκάφους άλλο τόσο και από τους υπόλοιπους υπαλλήλους της εταιρείας, αν και ταξιδεύαμε business. Με δυσκολία κλήθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Αντί όμως για σωστή ιατρική αντιμετώπιση, η νοσοκόμος η οποία δήλωσε γιατρός, άρχισε να κάνει μαλάξεις στο πρησμένο και μελανό πόδι ενώ ήταν ηλίου φαεινότερον ότι ο αστράγαλος είχε εμφανώς φύγει από τη θέση του».
Καταλήγοντας ανέφερε: «Η Βάσια, ούρλιαζε από τους πόνους και ζητήσαμε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η απάντηση που λάβαμε μετά από όλη αυτή την αισχρή συμπεριφορά “θα χάσετε την πτήση σας”, “θα πληρώσετε όλα τα έξοδα του νοσοκομείου μόνοι σας”. Όσοι γνωρίζετε το νέο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης ξέρετε πόσο μεγάλο είναι. Ζήτησα αναπηρικό αμαξίδιο μου, το αρνήθηκαν γιατί δεν είχαν για γυναίκα με σπασμένο πόδι και συνοδό. Αναγκάστηκε να περπατήσει μέχρι την πύλη 10′ περίπου μπορεί και περισσότερο, ανάπηρη. Με αφόρητους πόνους».
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε το βίντεο
Δείτε την ανάρτηση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα