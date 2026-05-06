Η Βάσια Παναγοπούλου με αναπηρικό αμαξίδιο σε γυρίσματα μετά το ατύχημα στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, δείτε φωτογραφίες
Η ηθοποιός ολοκλήρωσε τον κύκλο της στη «Γη της ελιάς» έχοντας υποστεί κάταγμα στον αστράγαλό της
Με αναπηρικό αμαξίδιο εμφανίστηκε σε γυρίσματα η Βάσια Παναγοπούλου μετά το ατύχημά της στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, όπως έκανε γνωστό η ίδια μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε.
Η ηθοποιός, όπως ανέφερε σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ολοκλήρωσε τις τελευταίες σκηνές της στη σειρά «Η Γη της ελιάς» με τον πιο απρόσμενο τρόπο μετά το κάταγμα που υπέστη στον αστράγαλό της πριν από μερικές ημέρες. Η συγκίνησή της κατά τον αποχαιρετισμό της «Ασπασίας» την οποία υποδυόταν για πέντε σεζόν, ήταν μεγάλη.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Βάσια Παναγοπούλου έγραψε: «Κάπως έτσι ήρθε το τελευταίο μου γύρισμα... σε μια συγκινητική στιγμή για όλους μας που εσείς θα δείτε στο @megatvcom για τη #gitiselias μας. Και η Ασπασία βρέθηκε στο αμαξίδιο του Δημοσθένη γιατί... έτσι είναι η ζωή».
Η Βάσια Παναγοπούλου εξήγησε πως το ατύχημα έγινε επειδή η σκάλα από την οποία έπρεπε να κατέβουν οι επιβάτες του αεροπλάνου δεν είχε ακουμπήσει σωστά και το πόδι της βρέθηκε στο κενό: «Μετά από ένα ταξίδι μεγάλο, 11 ωρών, όταν προσγειωθήκαμε στην Κωνσταντινούπολη ήρθε η σκάλα. Δεν ακούμπησε σωστά στο αεροπλάνο με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα μικρό κενό. Εγώ βγήκα πρώτη και το πόδι μου το ένα βρέθηκε στο κενό ανάμεσα στο αεροπλάνο και τη σκάλα και σοριάστηκα στο πλατύσκαλο. Ευτυχώς σοριάστηκα στο πλατύσκαλο και δεν πήρα έτσι τα σκαλιά, να πέσω στο τσιμέντο να σκοτωθώ. Αυτό που ακολούθησε μετά είναι πραγματικά απάνθρωπο και βασανιστικό. Ήρθαν οι δύο νοσοκόμοι, με έβαλαν να καθίσω, μου έβαλε μία νοσοκόμα ένα σπρέι και μία αλοιφή, άρχισε να μου τρίβει το πόδι. Της λέω "μην το κάνεις αυτό", ήταν πολύ πρησμένο το πόδι μου και ήταν εμφανές ότι ο αστράγαλος έχει μετακινηθεί. Μου λέει "σηκωθείτε". Λέω "πονάω πάρα πολύ, θέλω να πάω στο νοσοκομείο". Μου λέει "αν πάτε στο νοσοκομείο θα χάσετε και την πτήση και θα είναι με δικά σας έξοδα". Είπα "οκ, φέρτε μου ένα καρότσι να πάω στην επόμενη πύλη, που είναι για να πάρω την πτήση για Αθήνα, γιατί το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης είναι αχανές". Μου είπε ότι "δεν υπάρχει λόγος, ένα διάστρεμμα είναι, δεν έχετε σπάσει κάτι, δεν υπάρχει λόγος να πάτε με καρότσι". Οπότε, αναγκάστηκα και περπάτησα γύρω στα 12 λεπτά, μέχρι να φτάσω στην πύλη για Αθήνα. Έφτασα στην Αθήνα, πήγα στο ΚΑΤ, όπου διαπίστωσαν οι γιατροί ότι υπάρχει κάταγμα στον αστράγαλο», είπε.
Στη συνέχεια, η ηθοποιός ανέφερε πως το επόμενο διάστημα θα έχει το πόδι της σε γύψο, γεγονός που της δημιουργεί πρόβλημα με τη δουλειά της: «Έξι εβδομάδες στο γύψο, με αποτέλεσμα να έχω πονους αφόρητους, συν να έχω δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στη δουλειά μου, γιατί τα γυρίσματά μου είναι στην Κύπρο. Δεν θα το αφήσω έτσι, γιατί και μου έκαναν κακό στην υγεία μου και μου έκαναν κακό στη δουλειά μου και με έχουν βάλει σε όλη αυτή τη διαδικασία που πραγματικά, ναι, έχω αποτανθεί στη δικηγόρο μου. Πονάω, παίρνω τα παυσίπονα που μου έδωσε ο γιατρός», τόνισε.
Πώς συνέβη το ατύχημαΗ ηθοποιός την Τετάρτη 29 Απριλίου μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» και αποκάλυψε πώς συνέβη το ατύχημα στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, περιγράφοντας όλα όσα συνέβησαν από τη στιγμή που άνοιξε η πόρτα του αεροπλάνου μέχρι και τη στιγμή που τελικά οδηγήθηκε στο ΚΑΤ με κάταγμα, τονίζοντας πως η αντιμετώπιση από τους εργαζόμενους στο αεροδρόμιο δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε και σκοπεύει να κινηθεί νομικά.
