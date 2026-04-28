Ατύχημα για τη Βάσια Παναγοπούλου στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, η ταλαιπωρία μέχρι να καταλήξει στο ΚΑΤ
Φίλη της ηθοποιού γνωστοποίησε μέσα από το Facebook τις ακριβώς συνέβη
Ατύχημα είχε η Βάσια Παναγοπούλου στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, σε ενδιάμεση πτήση από Μαϊάμι στην Ελλάδα. Η φίλη της ηθοποιού, Eυρυδίκη Πόθου Σφακιανάκη, που βρισκόταν μαζί της, μέσα από μία ανάρτηση στο Facebook αποκάλυψε τη δύσκολη περιπέτεια που βίωσε, περιγράφοντας τις ακριβώς συνέβη.
Σύμφωνα με όσα έγραψε, το ατύχημα προκλήθηκε, την ώρα που πήγε η ηθοποιός να βγει από το αεροπλάνο. Η σκάλα δεν εφάρμοζε σωστά, με αποτέλεσμα να καταλήξει πεσμένη στο έδαφος και το μισό της πόδι να βρίσκεται στο κενό ανάμεσα στο αεροσκάφος και τη σκάλα. Η στάση των υπαλλήλων δεν ήταν, όπως υποστήριξε, αυτή που περίμεναν. Μετά από μεγάλη ταλαιπωρία τελικα, έφτασαν στην Ελλάδα και η ηθοποιός βρέθηκε στο ΚΑΤ. Εκεί, οι γιατροί την ενημέρωσαν ότι υπέστη κάταγμα στον αστράγαλο.
Αφού δημοσίευσε μία φωτογραφία με τη Βάσια Παναγοπούλου καθισμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο, ενώ βρίσκεται στο νοσοκομείο, η Eυρυδίκη Πόθου Σφακιανάκη έγραψε στην ανάρτησή της: «Όλα τα ωραία δυστυχώς δεν τελειώνουν πάντα καλά. Στις 24/4/2026 η επιστροφή μας από το Μαϊάμι μετατράπηκε σε εφιάλτη. Με την φίλη μου και όχι μόνο, Βάσια Παναγοπούλου ταξιδεύαμε με την πτήση Μαϊάμι Κωνσταντινούπολη με τελικό προορισμό την Αθήνα. Μετά από 11 ώρες πτήσης, κατά την αποβίβαση, η σκάλα δεν εφάρμοζε σωστά στο αεροπλάνο (υποχρέωσής τους ήταν η φυσούνα σε τέτοιου μεγέθους αεροσκάφος). Το πόδι της Βάσιας, βρέθηκε στο κενό και έπεσε με φοβερή δύναμη στο κεφαλόσκαλο. Έντρομη γύρισα και την αντίκρισα πεσμένη κάτω, το μισό πόδι μέσα στο κενό και να ουρλιάζει από τους πόνους. Αμέσως ζητούσα απεγνωσμένα βοήθεια. Ανταπόκριση καμία».
Στη συνέχεια, στάθηκε στην αντιμετώπιση που είχαν από το προσωπικό του αεροδρομίου: «Φανταστείτε ότι με πολύ κόπο μπήκαμε στο λεωφορείο μεταφοράς επιβατών με παντελώς αδιάφορη αντιμετώπισε, τόσο από το προσωπικό του αεροσκάφους άλλο τόσο και από τους υπόλοιπους υπαλλήλους της εταιρείας, αν και ταξιδεύαμε business. Με δυσκολία κλήθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Αντί όμως για σωστή ιατρική αντιμετώπιση, η νοσοκόμος η οποία δήλωσε γιατρός, άρχισε να κάνει μαλάξεις στο πρησμένο και μελανό πόδι ενώ ήταν ηλίου φαεινότερον ότι ο αστράγαλος είχε εμφανώς φύγει από τη θέση του».
Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Η Βάσια, ούρλιαζε από τους πόνους και ζητήσαμε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η απάντηση που λάβαμε μετά από όλη αυτή την αισχρή συμπεριφορά “θα χάσετε την πτήση σας”, “θα πληρώσετε όλα τα έξοδα του νοσοκομείου μόνοι σας”. Όσοι γνωρίζετε το νέο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης ξέρετε πόσο μεγάλο είναι. Ζήτησα αναπηρικό αμαξίδιο μου, το αρνήθηκαν γιατί δεν είχαν για γυναίκα με σπασμένο πόδι και συνοδό. Αναγκάστηκε να περπατήσει μέχρι την πύλη 10′ περίπου μπορεί και περισσότερο, ανάπηρη. Με αφόρητους πόνους».
