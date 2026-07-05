Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο θα υποδυθεί τον χαρακτήρα του Βαλ Κίλμερ στο «Heat 2»

Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο «Heat 2» οριστικοποιήθηκε, καθώς ο ηθοποιός θα υποδυθεί τον χαρακτήρα που ενσάρκωσε στο αρχικό φιλμ ο Βαλ Κίλμερ

συμφώνησε να πρωταγωνιστήσει στο σίκουελ της εμβληματικής ταινίας του 1995 σε σκηνοθεσία του Μάικλ Μαν

Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Ο Βαλ Κίλμερ στο Heat (1995)

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Η συμμετοχή τουΎστερα από περίπου έναν χρόνο διαπραγματεύσεων, ο Ντι Κάπριο. Σύμφωνα με το The Wrap, τα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τον Νοέμβριο.Ο ηθοποιός θα ενσαρκώσει τον Chris Shiherlis, τον χαρακτήρα που είχε παίξει ο Βαλ Κίλμερ στην πρώτη ταινία του 1995. Η συμφωνία καθυστέρησε να ολοκληρωθεί, καθώς οεξέταζε για περισσότερο από έξι μήνες το ενδεχόμενο να ενσαρκώσει είτε τον Neil McCauley είτε τον Chris Shiherlis.Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η τελική επιλογή συνδέθηκε άμεσα με το απαιτητικό πρόγραμμα των γυρισμάτων. Ο Μάικλ Μαν σχεδιάζει μια παραγωγή διάρκειας έξι έως επτά μηνών, με γυρίσματα σε πολλές χώρες, ενώ ο ρόλος του Chris Shiherlis έχει μεγαλύτερη παρουσία στο «Heat 2» από εκείνον του Neil McCauley.Στο καστ έχουν επίσης ενταχθεί ο Άνταμ Ντράιβερ, ο οποίος θα υποδυθεί τον κακό Otis Wardell, χαρακτήρα που εμφανίζεται στο μυθιστόρημα του Μάικλ Μαν πάνω στο οποίο βασίζεται η ταινία, καθώς και ο Κρίστιαν Μπέιλ, ο οποίος θα αναλάβει τον ρόλο του Vincent Hanna, τον οποίο είχε ερμηνεύσει ο Αλ Πατσίνο. Παράλληλα, ο Τζέισον Κλαρκ φέρεται να είναι το επικρατέστερο όνομα για τον ρόλο του Nate, τον οποίο είχε υποδυθεί ο Τζον Βόιτ.Η παραγωγή του «Heat 2» πέρασε στην Amazon MGM, καθώς η Warner Bros. αποχώρησε εξαιτίας του αρχικού προϋπολογισμού των 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Το κόστος της ταινίας υπολογίζεται πλέον στα περίπου 170 εκατομμύρια δολάρια.Ο Μάικλ Μαν έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στο Λος Άντζελες, το Σικάγο, την Παραγουάη και τη Σιγκαπούρη, ενώ μόνο το πρόγραμμα στο Λος Άντζελες θα διαρκέσει 77 ημέρες.