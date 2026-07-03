Ο Μπραντ Πιτ ζητά πρόσβαση στις φορολογικές δηλώσεις της Αντζελίνα Τζολί εν μέσω της διαμάχης τους για το Chateau Miraval

Η σταρ του Χόλιγουντ κάνει λόγο για «συνεχιζόμενη διαστρέβλωση και επιλεκτική παράθεση»





Σύμφωνα με νομικά έγγραφα, ο σταρ του Χόλιγουντ ζήτησε από την πρώην σύζυγό του να καταθέσει τις φορολογικές της δηλώσεις και άλλα οικονομικά έγγραφα για την περίοδο 2017-2019, βασιζόμενος σε δηλώσεις της, τις οποίες εκείνη υποστηρίζει ότι ο Πιτ απομονώνει από το πλαίσιο στο οποίο έγιναν.







Ο Πιτ είχε υποστηρίξει στο δικαστήριο ότι έχει αφιερώσει χρόνο και κόπο στο οινοποιείο στην Κορένς της Γαλλίας και ότι η Τζολί παραβίασε συμφωνία που είχαν κάνει στο παρελθόν, όταν επιδίωξε να πουλήσει το μερίδιό της στον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Γιούρι Σέφλερ.



Η Τζολί δήλωσε στο δικαστήριο ότι δεν χρειαζόταν την έγκριση του Πιτ για τη συναλλαγή και ότι εκείνος απομόνωσε από το πλαίσιο παλαιότερες δηλώσεις της πως προχώρησε στην πώληση για να πετύχει «οικονομική ανεξαρτησία». Η ηθοποιός διευκρίνισε ότι με το σχόλιό της εννοούσε πως ήθελε να διαχωρίσει τα οικονομικά της από εκείνα του πρώην συζύγου της, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να αποδεσμευτεί από εκείνον, και όχι ότι αναφερόταν γενικά στην οικονομική της κατάσταση.







Επίσης, ανέφεραν ότι «ο διαχωρισμός από τον πρώην σύζυγο κάποιου είναι κατηγορηματικά διαφορετικός από τους ισχυρισμούς ότι κάποιος αντιμετωπίζει γενική οικονομική δυσχέρεια». Η νομική ομάδα της Τζολί σημείωσε ότι η ηθοποιός επιδίωκε να «ξεμπλέξει τη ζωή και τα οικονομικά της» από τον Πιτ. Η Αντζελίνα Τζολί είχε προσφερθεί να δώσει στον Πιτ πρόσβαση στις φορολογικές της δηλώσεις για το 2020 και το 2021, όπως ανέφεραν οι δικηγόροι της.



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Σημείωσε επίσης ότι, αν η Τζολί «είχε σημαντικό εισόδημα και άλλους πόρους κατά τη σχετική περίοδο», τα οικονομικά έγγραφα «θα υπονόμευαν άμεσα τον ισχυρισμό της» ότι δεν είχε «ουσιαστική εναλλακτική» σε επιχειρηματικό επίπεδο «παρά να πουλήσει τα συμφέροντά της» στο οινοποιείο.



Πρόσβαση στις φορολογικές της δηλώσεις της Αντζελίνα Τζολί για τα τρία χρόνια που ακολούθησαν τον χωρισμό τους, ζητά ο Μπραντ Πιτ , εν μέσω της δικαστικής τους διαμάχης για το Château Miraval.Σύμφωνα με νομικά έγγραφα, ο σταρ του Χόλιγουντ ζήτησε από την πρώην σύζυγό του να καταθέσει τις φορολογικές της δηλώσεις και άλλα οικονομικά έγγραφα για την περίοδο 2017-2019, βασιζόμενος σε δηλώσεις της, τις οποίες εκείνη υποστηρίζει ότι ο Πιτ απομονώνει από το πλαίσιο στο οποίο έγιναν.Η 51χρονη ηθοποιός αναφέρει σε δικαστικά έγγραφα, ότι οι κινήσεις του αποτελούν μέρος μιας «συνεχιζόμενης διαστρέβλωσης και επιλεκτικής παράθεσης» όσων έχει δηλώσει για τη μακρόχρονη υπόθεση.Ο Πιτ είχε υποστηρίξει στο δικαστήριο ότι έχει αφιερώσει χρόνο και κόπο στο οινοποιείο στην Κορένς της Γαλλίας και ότι η Τζολί παραβίασε συμφωνία που είχαν κάνει στο παρελθόν, όταν επιδίωξε να πουλήσει το μερίδιό της στον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Γιούρι Σέφλερ.Η Τζολί δήλωσε στο δικαστήριο ότι δεν χρειαζόταν την έγκριση του Πιτ για τη συναλλαγή και ότι εκείνος απομόνωσε από το πλαίσιο παλαιότερες δηλώσεις της πως προχώρησε στην πώληση για να πετύχει «οικονομική ανεξαρτησία». Η ηθοποιός διευκρίνισε ότι με το σχόλιό της εννοούσε πως ήθελε να διαχωρίσει τα οικονομικά της από εκείνα του πρώην συζύγου της, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να αποδεσμευτεί από εκείνον, και όχι ότι αναφερόταν γενικά στην οικονομική της κατάσταση.Οι δικηγόροι του Πιτ ισχυρίστηκα στο δικαστήριο ότι η συγκεκριμένη δήλωση ουσιαστικά την καθιστά αντικείμενο ελέγχου, δεδομένης της φύσης της δικαστικής διαμάχης. Η νομική ομάδα της Τζολί ανέφερε ότι το νόημα της δήλωσής της ήταν πως επιδίωκε «οικονομική ανεξαρτησία από τον πρώην σύζυγό της».Επίσης, ανέφεραν ότι «ο διαχωρισμός από τον πρώην σύζυγο κάποιου είναι κατηγορηματικά διαφορετικός από τους ισχυρισμούς ότι κάποιος αντιμετωπίζει γενική οικονομική δυσχέρεια». Η νομική ομάδα της Τζολί σημείωσε ότι η ηθοποιός επιδίωκε να «ξεμπλέξει τη ζωή και τα οικονομικά της» από τον Πιτ. Η Αντζελίνα Τζολί είχε προσφερθεί να δώσει στον Πιτ πρόσβαση στις φορολογικές της δηλώσεις για το 2020 και το 2021, όπως ανέφεραν οι δικηγόροι της.Από την άλλη, η νομική ομάδα του Πιτ υποστήριξε ότι η Τζολί δεν μπορεί να ισχυρίζεται πως ο ηθοποιός είχε «στριμώξει οικονομικά μία από τις πιο επιτυχημένες ηθοποιούς του Χόλιγουντ, ενώ αρνείται να προσκομίσει τα βασικά έγγραφα εισοδήματος και συμμετοχής στα κέρδη που απαιτούνται για να ελεγχθεί αυτός ο ισχυρισμός», σύμφωνα με το TMZ, το οποίο εξέτασε δικαστικά έγγραφα της υπόθεσης.Σημείωσε επίσης ότι, αν η Τζολί «είχε σημαντικό εισόδημα και άλλους πόρους κατά τη σχετική περίοδο», τα οικονομικά έγγραφα «θα υπονόμευαν άμεσα τον ισχυρισμό της» ότι δεν είχε «ουσιαστική εναλλακτική» σε επιχειρηματικό επίπεδο «παρά να πουλήσει τα συμφέροντά της» στο οινοποιείο.

Οι δικηγόροι του Πιτ πρόσθεσαν ότι η Τζολί «είναι μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη ηθοποιός που έχει εξασφαλίσει εξαιρετικά υψηλές αμοιβές για μεγάλες παραγωγές στούντιο, συμπεριλαμβανομένης αναφερόμενης αμοιβής περίπου 33 εκατ. δολαρίων για το Maleficent».Το ποσό αυτό συνέβαλε ώστε να αναδειχθεί από το Forbes ως η πιο ακριβοπληρωμένη ηθοποιός εκείνης της χρονιάς.



Οι δικηγόροι του Μπραντ Πιτ επανάληθαν, λέγοντας ότι με βάση τους «ισχυρισμούς της Τζολί πως δεν είχε ουσιαστικές οικονομικές εναλλακτικές», έχουν δικαίωμα να ερευνήσουν τον ισχυρισμό με αποδεικτικά στοιχεία.



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