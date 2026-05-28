O Μπραντ Πιτ κέρδισε μια μάχη από την Αντζελίνα Τζολί για το Chateau Miraval, αλλά ο... πόλεμος συνεχίζεται
Το πρώην ζευγάρι οδηγήθηκε στις δικαστικές αίθουσες πριν από δέκα χρόνια, όταν η ηθοποιός πούλησε το μερίδιό της
Μία νίκη πέτυχε ο Μπραντ Πιτ στη συνεχιζόμενη διαμάχη του για το Chateau Miraval με την Αντζελίνα Τζολί.
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε αποκλειστικά το Page Six, δικαστής στο Μίσιγκαν αποφάσισε την Τετάρτη 20 Μαΐου ότι οι δικηγόροι της πλευράς της Stoli, σε θυγατρική της οποίας πούλησε η πρώην σύζυγός του το μερίδιό της, παρεμπόδισαν την κατάθεση σε μια κρίσιμη εξέταση μαρτύρων που συνδέεται με την υπόθεση.
Το δικαστήριο έκρινε ότι ο πρώην γενικός νομικός σύμβουλος της Stoli, Τοντ Κουλίμπα, έλαβε εσφαλμένα οδηγία να μην απαντήσει σε 33 ερωτήσεις κατά τη διάρκεια κατάθεσης τον Δεκέμβριο, η οποία αφορούσε την πώληση του μεριδίου της Τζολί στη γαλλική οινοποιητική επιχείρηση το 2021.
Οι ερωτήσεις που μπλοκαρίστηκαν περιλάμβαναν ζητήματα σχετικά με την εμπλοκή του Γιούρι Σέλφερ —του τελικού πραγματικού δικαιούχου της Stoli— στην πώληση του μεριδίου της Τζολί στο Miraval προς την εταιρεία.
Ο δικαστής έκρινε ότι το δικηγορικό απόρρητο δεν εκτεινόταν στις «επιχειρηματικές πτυχές» της συμφωνίας, τις οποίες το δικαστήριο θεώρησε ότι μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο ερωτήσεων. Ως αποτέλεσμα, ο Κουλίμπα διατάχθηκε να καταθέσει εκ νέου και να απαντήσει στις ερωτήσεις που είχαν προηγουμένως μπλοκαριστεί, καθώς και σε σχετικές συμπληρωματικές ερωτήσεις, παρά τις αντιρρήσεις της πλευράς της Stoli.
Η τελευταία απόφαση αποτελεί ακόμη μία εξέλιξη στη νομική διαμάχη μεταξύ του Πιτ και της Τζολί για το Château Miraval. Ο Πιτ κατέθεσε αρχικά αγωγή το 2022, υποστηρίζοντας ότι η πρώην σύζυγός του πούλησε το μερίδιό της στο Miraval στην Tenute del Mondo, θυγατρική του Stoli Group, παρά την προηγούμενη συμφωνία ότι κανένας από τους δύο δεν θα το έκανε χωρίς την έγκριση του άλλου.
Η Τζολί αρνήθηκε ότι υπήρχε τέτοια συμφωνία και απάντησε καταθέτοντας ανταγωγή, υποστηρίζοντας ότι ο ηθοποιός και παραγωγός έχει «εξαπολύσει έναν εκδικητικό πόλεμο εναντίον» της.
Η απόφαση έρχεται επίσης λίγες εβδομάδες αφότου η Αντζελίνα Τζολί πέτυχε δική της νίκη, όταν δικαστής του Ανώτερου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες απέρριψε την προσπάθεια του Πιτ να την υποχρεώσει να παραδώσει μια σειρά ιδιωτικών email που συνδέονται με τη διαμάχη για το οινοποιείο, κρίνοντας ότι δεν είχε καλύψει το βάρος απόδειξης ώστε να καμφθούν οι ισχυρισμοί περί δικηγορικού απορρήτου.
Brad Pitt scores big win in Angelina Jolie legal battle as key figure is ordered back for deposition
