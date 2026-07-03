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Δημήτρης Αρβανίτης: Δεν θέλω να κάνω ξανά τηλεόραση, νομίζω ότι έκλεισα τον κύκλο μου
Δημήτρης Αρβανίτης: Δεν θέλω να κάνω ξανά τηλεόραση, νομίζω ότι έκλεισα τον κύκλο μου
Όταν έκανα σινεμά, πήρα 18 βραβεία, όταν έκανα τηλεόραση, ήμουν η μηχανή του κιμά που παρήγαγε, ανέφερε ο σκηνοθέτης
Κατηγορηματικός εμφανίστηκε σε δηλώσεις του ο Δημήτρης Αρβανίτης ως προς το ενδεχόμενο επιστροφής του στην τηλεόραση. Ο σκηνοθέτης ξεκαθάρισε πως ο συγκεκριμένος κύκλος έχει κλείσει οριστικά για εκείνον. Όπως λέει, το μέσο δεν του λείπει καθόλου και δεν βλέπει κανέναν λόγο να επαναλάβει πράγματα που έχει ήδη κάνει.
Αντιπαραβάλλοντας, μάλιστα, την πορεία του στον κινηματογράφο, κατά τη διάρκεια της οποίας απέσπασε 18 βραβεία, με την τηλεοπτική του εμπειρία, περιέγραψε τον εαυτό του με «μηχανή του κιμά».
Ο Δημήτρης Αρβανίτης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», την Παρασκευή 3 Ιουλίου, και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για το αν σκέφτεται να επιστρέψει τηλεοπτικά. Απαντώντας αρνητικά, ο σκηνοθέτης τόνισε: «Δεν θέλω να κάνω τηλεόραση. Δεν μου λείπει καθόλου. Νομίζω ότι έκλεισα τον κύκλο μου. Δεν βρίσκω κανέναν λόγο να ξαναφτιάχνω τα ίδια πράγματα στην τηλεόραση. Όταν έκανα σινεμά, πήρα 18 βραβεία. Όταν έκανα τηλεόραση, ήμουν η μηχανή του κιμά που παρήγαγε».
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Αντιπαραβάλλοντας, μάλιστα, την πορεία του στον κινηματογράφο, κατά τη διάρκεια της οποίας απέσπασε 18 βραβεία, με την τηλεοπτική του εμπειρία, περιέγραψε τον εαυτό του με «μηχανή του κιμά».
Ο Δημήτρης Αρβανίτης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», την Παρασκευή 3 Ιουλίου, και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για το αν σκέφτεται να επιστρέψει τηλεοπτικά. Απαντώντας αρνητικά, ο σκηνοθέτης τόνισε: «Δεν θέλω να κάνω τηλεόραση. Δεν μου λείπει καθόλου. Νομίζω ότι έκλεισα τον κύκλο μου. Δεν βρίσκω κανέναν λόγο να ξαναφτιάχνω τα ίδια πράγματα στην τηλεόραση. Όταν έκανα σινεμά, πήρα 18 βραβεία. Όταν έκανα τηλεόραση, ήμουν η μηχανή του κιμά που παρήγαγε».
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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