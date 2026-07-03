Δημήτρης Αρβανίτης: Δεν θέλω να κάνω ξανά τηλεόραση, νομίζω ότι έκλεισα τον κύκλο μου
GALA
Δημήτρης Αρβανίτης Τηλεόραση

Δημήτρης Αρβανίτης: Δεν θέλω να κάνω ξανά τηλεόραση, νομίζω ότι έκλεισα τον κύκλο μου

Όταν έκανα σινεμά, πήρα 18 βραβεία, όταν έκανα τηλεόραση, ήμουν η μηχανή του κιμά που παρήγαγε, ανέφερε ο σκηνοθέτης

Δημήτρης Αρβανίτης: Δεν θέλω να κάνω ξανά τηλεόραση, νομίζω ότι έκλεισα τον κύκλο μου
12 ΣΧΟΛΙΑ
Κατηγορηματικός εμφανίστηκε σε δηλώσεις του ο Δημήτρης Αρβανίτης ως προς το ενδεχόμενο επιστροφής του στην τηλεόραση. Ο σκηνοθέτης ξεκαθάρισε πως ο συγκεκριμένος κύκλος έχει κλείσει οριστικά για εκείνον. Όπως λέει, το μέσο δεν του λείπει καθόλου και δεν βλέπει κανέναν λόγο να επαναλάβει πράγματα που έχει ήδη κάνει.

Αντιπαραβάλλοντας, μάλιστα, την πορεία του στον κινηματογράφο, κατά τη διάρκεια της οποίας απέσπασε 18 βραβεία, με την τηλεοπτική του εμπειρία, περιέγραψε τον εαυτό του με «μηχανή του κιμά».

Ο Δημήτρης Αρβανίτης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», την Παρασκευή 3 Ιουλίου, και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για το αν σκέφτεται να επιστρέψει τηλεοπτικά. Απαντώντας αρνητικά, ο σκηνοθέτης τόνισε: «Δεν θέλω να κάνω τηλεόραση. Δεν μου λείπει καθόλου. Νομίζω ότι έκλεισα τον κύκλο μου. Δεν βρίσκω κανέναν λόγο να ξαναφτιάχνω τα ίδια πράγματα στην τηλεόραση. Όταν έκανα σινεμά, πήρα 18 βραβεία. Όταν έκανα τηλεόραση, ήμουν η μηχανή του κιμά που παρήγαγε».

Δείτε το βίντεο με όσα είπε


Φωτογραφία: NDPPHOTO
12 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ένα νέο μπάνιο μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο τον χώρο σου - και τώρα μπορείς να το κερδίσεις

Μέσα από έναν μεγάλο διαγωνισμό όπου δυο τυχεροί κερδίζουν δυο ολικές ανακαινίσεις μπάνιου συνολικής αξίας €30.000, η εταιρεία Κυπριώτης αναδεικνύει τη δύναμη του σωστού σχεδιασμού να μεταμορφώνει την καθημερινότητα στο σπίτι.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης