Σπάνια καλοκαιρινή χιονόπτωση στον Ολυμπο, δείτε εντυπωσιακά βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Όλυμπος Χιονόπτωση

Σπάνια καλοκαιρινή χιονόπτωση στον Ολυμπο, δείτε εντυπωσιακά βίντεο

Στο Οροπέδιο των Μουσών, αλλά και στο Καταφύγιο Κάκαλος σημειώθηκε έντονη χιονόπτωση χθες Παρασκευ΄λη

Σπάνια καλοκαιρινή χιονόπτωση στον Ολυμπο, δείτε εντυπωσιακά βίντεο
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Η κακοκαιρία χτύπησε πολλές περιοχές της χώρας χθες με βροχές, καταιγίδες και μπουρίνια κατά τόπους. Μια από τις εντυπωσιακότερες εικόνες της χθεσινής ημέρας ήρθε από τον Ολυμπο, εκεί που σημειώθηκε μια πρωτοφανής καλοκαιρινή χιονόπτωση.

Σε ένα εντυπωσιακό βίντεο που δημοσίευσε η σελίδα Weather Forecast Greece καταγράφηκε στιγμιότυπο από έντονη χαλαζόπτωση στον Όλυμπο. Το κατάλευκο τοπίο που δημιουργήθηκε δε θυμίζει σε τίποτα μέσα καλοκαιριού.

«Σήμερα 24 Ιουλίου 2026 είχαμε πρωτοφανή για την εποχή καλοκαιρινή χιονόπτωση στο Οροπέδιο των Μουσών στον Όλυμπο», έγραψαν στην ανάρτησή τους.

Δείτε το βίντεο: 



Μάλιστα η χιονόπτωση φαίνεται και σε άλλα βίντεο που αναρτήθηκαν από τον Ολυμπο χθες. Συγκεκριμένα, η χιονόπτωση ήταν έντονη στο Καταφύγιο Κάκαλος που βρίσκεται στα 2.650 μέτρα .

Δείτε:

@allexandrosstyllas

Χιονόπτωση στον Όλυμπο στο Καταφύγιο Χρ Κάκαλος 2650m σήμερα 24/07/2026 Απίστευτο ❄️🌞🌞🌞🌞🌌❄️❄️❄️#mountains #summer #olympusclimbing #zeus

♬ πρωτότυπος ήχος - allexandros styllas
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