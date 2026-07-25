Οι υποψήφιοι μπορούν να εξετάσουν προγράμματα αναγνωρισμένων μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία λειτουργούν με θεσμικά καθορισμένες προϋποθέσεις εισαγωγής και προσφέρουν σπουδές στην Ελλάδα με διεθνή ακαδημαϊκό προσανατολισμό.
Συνελήφθη ασκούμενη του ΝΑΤΟ με την κατηγορία της κατασκοπείας για λογαριασμό τρίτης χώρας
Συνελήφθη ασκούμενη του ΝΑΤΟ με την κατηγορία της κατασκοπείας για λογαριασμό τρίτης χώρας
Πρόκειται για γυναίκα κινεζικής καταγωγής - Ηταν ασκούμενη στο «SHAPE», μια εγκατάσταση του ΝΑΤΟ στο Μονς του Βελγίου
Μια Καναδή γυναίκα κινεζικής καταγωγής, η οποία εργαζόταν ως ασκούμενη σε εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ στο Βέλγιο, συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπείας, ανακοίνωσε σήμερα ο εισαγγελέας του Βελγίου.
«Είναι ύποπτη για κατασκοπεία για λογαριασμό τρίτης χώρας και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση», ανέφερε ο εισαγγελέας σε δήλωσή του, προσθέτοντας ότι περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το εν λόγω άτομο, συμπεριλαμβανομένου του ονόματός της, δεν θα δημοσιοποιηθούν προς το παρόν.
Ο εισαγγελέας ανέφερε ότι ή ύποπτη ήταν ασκούμενη στο «SHAPE», μια εγκατάσταση του ΝΑΤΟ στο Μονς του Βελγίου.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Είναι ύποπτη για κατασκοπεία για λογαριασμό τρίτης χώρας και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση», ανέφερε ο εισαγγελέας σε δήλωσή του, προσθέτοντας ότι περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το εν λόγω άτομο, συμπεριλαμβανομένου του ονόματός της, δεν θα δημοσιοποιηθούν προς το παρόν.
Ο εισαγγελέας ανέφερε ότι ή ύποπτη ήταν ασκούμενη στο «SHAPE», μια εγκατάσταση του ΝΑΤΟ στο Μονς του Βελγίου.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα