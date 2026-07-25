«EMPORION»: Η Μεσόγειος μέσα από τη ματιά του Andrea Valleri στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

Η περιοδεύουσα έκθεση ζωγραφικής και γλυπτικής φιλοξενείται από τις 30 Ιουλίου έως τις 30 Αυγούστου 2026

«EMPORION» του Ιταλού εικαστικούΑρχαιολογικό Μουσείο Πατρών από τις 30 Ιουλίου έως τις 30 Αυγούστου 2026, προσκαλώντας το κοινό σε ένα συμβολικό ταξίδι στη Μεσόγειο και στην κοινή πολιτιστική ταυτότητα των λαών της.



Την έκθεση θα παρουσιάσει στις 30 Ιουλίου 2026 στις 19:00 ο επίτιμος γενικός διευθυντής Σύγχρονου Πολιτισμού του υπουργείου Πολιτισμού, Δρ. Γεώργιος Κακαβάς.



Μαριάννα Σαβράμη.







Ταξίδι στη Μεσόγειο

Κεντρικός άξονας της



Πάτρας, την ιστορική πύλη προς τη Δύση, και συνεχίζεται στη Βενετία, στο Μονακό, στη Μασσαλία και στην αρχαία ελληνική πόλη Εμπόριον, τη σημερινή Empúries της Καταλονίας.



Στόχος του καλλιτέχνη είναι να αναδείξει τα σημεία στα οποία το ελληνικό πνεύμα συνάντησε τη ρωμαϊκή οργάνωση, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας.



Διάλογος ανάμεσα στην αρχαιότητα και το παρόν

Κλείσιμο



Η γραφή που ενσωματώνεται στους πίνακές του δεν λειτουργεί ως κείμενο που καλείται ο θεατής να διαβάσει, αλλά ως ίχνος μνήμης και αφορμή για αναστοχασμό.



Η έκθεση «EMPORION» προτείνει την επανασύνδεση με τη μνήμη και την επανερμηνεία της αρχαιότητας υπό το πρίσμα της σύγχρονης πραγματικότητας.



Ο καλλιτέχνης Ο Andrea Valleri γεννήθηκε στη Βενετία το 1959 και, όπως δηλώνει ο ίδιος, είναι Βενετός στην καταγωγή και Έλληνας «από υιοθεσία». Σπούδασε Φιλοσοφία και ξεκίνησε τη διδακτική του πορεία ως καθηγητής Ιταλικής Γλώσσας στην Αθήνα, ενώ από το 1989 διδάσκει Φιλοσοφία στο Ινστιτούτο Cavanis της Βενετίας.



Η περιοδεύουσα έκθεσητου Ιταλού εικαστικού Andrea Valleri φιλοξενείται στοαπό τις, προσκαλώντας το κοινό σε ένα συμβολικό ταξίδι στη Μεσόγειο και στην κοινή πολιτιστική ταυτότητα των λαών της.Την έκθεση θα παρουσιάσει στις 30 Ιουλίου 2026 στις 19:00 ο επίτιμος γενικός διευθυντής Σύγχρονου Πολιτισμού του υπουργείου Πολιτισμού,Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Ελληνικού Προξενείου Βενετίας και του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας. Την επιμέλεια έχει ηΚεντρικός άξονας της έκθεσης είναι η έννοια του «Εμπορίου», της ανταλλαγής δηλαδή εμπορευμάτων, ιδεών και πληροφοριών. Μέσα από τα έργα του, ο Andrea Valleri συνδέει την Ελλάδα με την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία, παρουσιάζοντας τη Μεσόγειο όχι ως το νότιο άκρο της Ευρώπης, αλλά ως έναν διαχρονικό πυρήνα πολιτισμού.Η διαδρομή ξεκινά συμβολικά από το λιμάνι τηςτην ιστορική πύλη προς τη Δύση, και συνεχίζεται στηστοστηκαι στην αρχαία ελληνική πόλητη σημερινή Empúries της Καταλονίας.Στόχος του καλλιτέχνη είναι να αναδείξει τα σημεία στα οποία το ελληνικό πνεύμα συνάντησε τη ρωμαϊκή οργάνωση, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας.Ο Andrea Valleri συνδυάζει στα έργα του στοιχεία του κλασικού παρελθόντος με τη σύγχρονη γλώσσα της Pop Art. Πέτρα, ξύλο, γλυπτικές αναφορές και γνώριμα σύμβολα συνυπάρχουν σε συνθέσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν τα αρχαιολογικά θραύσματα σε ζωντανούς διαλόγους με το σήμερα.Η γραφή που ενσωματώνεται στους πίνακές του δεν λειτουργεί ως κείμενο που καλείται ο θεατής να διαβάσει, αλλά ως ίχνος μνήμης και αφορμή για αναστοχασμό.Η έκθεση «EMPORION» προτείνει την επανασύνδεση με τη μνήμη και την επανερμηνεία της αρχαιότητας υπό το πρίσμα της σύγχρονης πραγματικότητας.Ο Andrea Valleri γεννήθηκε στη Βενετία το 1959 και, όπως δηλώνει ο ίδιος, είναι Βενετός στην καταγωγή και Έλληνας «από υιοθεσία». Σπούδασε Φιλοσοφία και ξεκίνησε τη διδακτική του πορεία ως καθηγητής Ιταλικής Γλώσσας στην Αθήνα, ενώ από το 1989 διδάσκει Φιλοσοφία στο Ινστιτούτο Cavanis της Βενετίας.

Παράλληλα, έχει αναπτύξει πολυετή εικαστική δραστηριότητα, με προσωπικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στο έργο του χρησιμοποιεί γνωστές εικόνες και σύμβολα, προσδίδοντάς τους νέο περιεχόμενο και αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητα του αρχαιοελληνικού πολιτισμού.



Όπως σημειώνεται στο σκεπτικό της έκθεσης, ο Valleri αντιμετωπίζει την τέχνη ως ένα διαρκές ταξίδι αναζήτησης της αλήθειας και της αυτογνωσίας, έναν σύγχρονο «δεύτερο πλου», κατά τον πλατωνικό όρο.



Ημέρες και ώρες λειτουργίας

Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά, από Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 08:00 έως τις 20:00.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.



Διάρκεια έκθεσης: 30 Ιουλίου - 30 Αυγούστου 2026

Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2613 616100 και 2613 616177

E-mail: efaacha@culture.gr





