Ο Μικ Τζάγκερ δήλωσε θαυμαστής του Σαμ Φέντερ: Μου αρέσουν πολλά από τα τραγούδια του
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Μικ Τζάγκερ Σαμ Φέντερ

Ο Μικ Τζάγκερ δήλωσε θαυμαστής του Σαμ Φέντερ: Μου αρέσουν πολλά από τα τραγούδια του

Ο frontman των Rolling Stones δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μελλοντικής τους συνεργασίας σε συναυλία του συγκροτήματος - «Μπορεί να είναι πολύ καλός γι' αυτό», είπε

Ο Μικ Τζάγκερ δήλωσε θαυμαστής του Σαμ Φέντερ: Μου αρέσουν πολλά από τα τραγούδια του
Θαυμαστής του Σαμ Φέντερ αποκάλυψε ότι είναι ο Μικ Τζάγκερ, χαρακτηρίζοντας το άλμπουμ του «People Watching» ως «εξαιρετικό».

Ο αρχηγός των Rolling Stones έδωσε συνέντευξη στο NME ενόψει της κυκλοφορίας του νέου άλμπουμ του συγκροτήματος «Foreign Tongues» στις 10 Ιουλίου.

Όταν ρωτήθηκε για νεότερους καλλιτέχνες που ακούει τελευταία, ο Μικ Τζάγκερ είπε: «Έχω ζήσει στιγμές με τον Σαμ Φέντερ τελευταία, επειδή μου αρέσουν πολλά από τα τραγούδια του. Το άλμπουμ "People Watching" ήταν εκπληκτικό. Ναι, θεωρώ ότι το άλμπουμ είναι εξαιρετικό, παλαιότερα τραγούδια που μου άρεσαν, ξέρετε, το "Seventeen Going Under", υπάρχουν μερικά καλά κομμάτια σε αυτό το άλμπουμ».


«Είναι πάντα το ίδιο όταν ακούς τραγούδια για πρώτη φορά», συνέχισε. «Είναι απλώς η γενική ατμόσφαιρα και μετά οι ρυθμοί. Είναι ροκ μουσική, ξέρετε, αλλά τα τραγούδια του έχουν καλά ρεφρέν - κάτι που είναι μέρος του παιχνιδιού. Νομίζω ότι πολλοί από τους στίχους είναι επίσης πολύ ενδιαφέροντες και αντανακλούν την εμπειρία του μεγαλώνοντας», σημείωσε ο αρχηγός των Rolling Stones.

Ο Τζάγκερ σημείωσε επίσης ότι η γραφή του Φέντερ έχει αρχίσει να κινείται πέρα από τα θέματα της εργατικής τάξης που βοήθησαν να καθοριστεί το πρώιμο υλικό του. «Προφανώς είναι πολύ ποπ προσανατολισμένος», είπε. «Δεν ερμηνεύει μόνο τραγούδια της εργατικής τάξης. Το τραγούδι που έκανε με την Ολίβια Ντιν ήταν πολύ επιτυχημένο», ανέφερε.

Όσον αφορά τη συμμετοχή του Σαμ Φέντερ σε μελλοντική συναυλία των Stones, ο Μικ Τζάγκερ τόνισε: «Ναι, μπορεί να είναι πολύ καλός γι' αυτό».

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Φωτογραφία άρθρου: Shuttestock

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