Ο Αλμπέρτο Μποτία πήγε στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα, δείτε φωτογραφίες
Ο Αλμπέρτο Μποτία πήγε στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα, δείτε φωτογραφίες
Η τραγουδίστρια ξεκίνησε την καλοκαιρινή περιοδεία της από το Κατράκειο Θέατρο
Τη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα παρακολούθησε ο Αλμπέρτο Μποτία, με τον ποδοσφαιριστή να απαθανατίζεται ανάμεσα στο πλήθος στο Κατράκειο θέατρο.
Η καλοκαιρινή περιοδεία της τραγουδίστριας «Hybrid tour» ξεκίνησε την Τετάρτη 1η Ιουλίου από την Αθήνα. Οι θαυμαστές της απόλαυσαν ένα πρόγραμμα με νέες και παλαιότερες επιτυχίες της. Ανάμεσά τους και ο σύντροφός της, ο οποίος εθεάθη με ένα λευκό πουκάμισο κάτω από τη σκηνή.
Δείτε τις φωτογραφίες
Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, καταγράφηκε η στιγμή που η Κόνι Μεταξά διασκέδαζε στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα, δίπλα στον Αλμπέρτο Μποτία. Η τραγουδίστρια της απευθύνθηκε από τη σκηνή λέγοντάς της «σ' αγαπάω ρε φίλε, παιδιά είναι η καλύτερή μου φίλη». Αφού ζήτησε από τον κόσμο να χειροκροτήσει τη συνάδελφό της, πρόσθεσε: «Είναι πάνω στον καλύτερό μου φίλο και δίπλα στον άντρα μου».
Δείτε βίντεο και φωτογραφία από τη συναυλία
Η καλοκαιρινή περιοδεία της τραγουδίστριας «Hybrid tour» ξεκίνησε την Τετάρτη 1η Ιουλίου από την Αθήνα. Οι θαυμαστές της απόλαυσαν ένα πρόγραμμα με νέες και παλαιότερες επιτυχίες της. Ανάμεσά τους και ο σύντροφός της, ο οποίος εθεάθη με ένα λευκό πουκάμισο κάτω από τη σκηνή.
Δείτε τις φωτογραφίες
Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, καταγράφηκε η στιγμή που η Κόνι Μεταξά διασκέδαζε στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα, δίπλα στον Αλμπέρτο Μποτία. Η τραγουδίστρια της απευθύνθηκε από τη σκηνή λέγοντάς της «σ' αγαπάω ρε φίλε, παιδιά είναι η καλύτερή μου φίλη». Αφού ζήτησε από τον κόσμο να χειροκροτήσει τη συνάδελφό της, πρόσθεσε: «Είναι πάνω στον καλύτερό μου φίλο και δίπλα στον άντρα μου».
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