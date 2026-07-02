Ο Αλμπέρτο Μποτία πήγε στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα, δείτε φωτογραφίες
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Αλμπέρτο Μποτία Ελένη Φουρέιρα Συναυλία

Ο Αλμπέρτο Μποτία πήγε στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα, δείτε φωτογραφίες

Η τραγουδίστρια ξεκίνησε την καλοκαιρινή περιοδεία της από το Κατράκειο Θέατρο

Ο Αλμπέρτο Μποτία πήγε στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα, δείτε φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ
Τη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα παρακολούθησε ο Αλμπέρτο Μποτία, με τον ποδοσφαιριστή να απαθανατίζεται ανάμεσα στο πλήθος στο Κατράκειο θέατρο.

Η καλοκαιρινή περιοδεία της τραγουδίστριας «Hybrid tour» ξεκίνησε την Τετάρτη 1η Ιουλίου από την Αθήνα. Οι θαυμαστές της απόλαυσαν ένα πρόγραμμα με νέες και παλαιότερες επιτυχίες της. Ανάμεσά τους και ο σύντροφός της, ο οποίος εθεάθη με ένα λευκό πουκάμισο κάτω από τη σκηνή.

Δείτε τις φωτογραφίες

Ο Αλμπέρτο Μποτία πήγε στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα, δείτε φωτογραφίες
Ο Αλμπέρτο Μποτία πήγε στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα, δείτε φωτογραφίες

Ο Αλμπέρτο Μποτία πήγε στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα, δείτε φωτογραφίες

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, καταγράφηκε η στιγμή που η Κόνι Μεταξά διασκέδαζε στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα, δίπλα στον Αλμπέρτο Μποτία. Η τραγουδίστρια της απευθύνθηκε από τη σκηνή λέγοντάς της «σ' αγαπάω ρε φίλε, παιδιά είναι η καλύτερή μου φίλη». Αφού ζήτησε από τον κόσμο να χειροκροτήσει τη συνάδελφό της, πρόσθεσε: «Είναι πάνω στον καλύτερό μου φίλο και δίπλα στον άντρα μου».

Δείτε βίντεο και φωτογραφία από τη συναυλία

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Ο Αλμπέρτο Μποτία πήγε στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα, δείτε φωτογραφίες
Η Ελένη Φουρέιρα στο Κατράκειο
Φωτογραφίες: NDP PHOTO
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ

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