Ελένη Φουρέιρα: Ο φόβος για τα σχόλια λόγω της αλβανικής καταγωγής της και το πρώτο μήνυμα του Μποτία πριν γίνουν ζευγάρι - Απάντησα, δεν είμαι αγενής
Ελένη Φουρέιρα: Ο φόβος για τα σχόλια λόγω της αλβανικής καταγωγής της και το πρώτο μήνυμα του Μποτία πριν γίνουν ζευγάρι - Απάντησα, δεν είμαι αγενής
Όταν τον είδα πρώτη φορά είπα «ρε παιδιά ποιος είναι αυτός ο καλλονός;» παραδέχτηκε η τραγουδίστρια για τον ποδοσφαιριστή
Στον φόβο που ένιωθε πριν από μερικά χρόνια να μιλήσει δημόσια για την αλβανική καταγωγή της αναφέρθηκε η Ελένη Φουρέιρα, ενώ παράλληλα μοιράστηκε ποιο ήταν το πρώτο μήνυμα που της είχε στείλει ο Αλμπέρτο Μποτία πριν γίνουν ζευγάρι.
Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη στο The 2Night Show το βράδυ της Τρίτης 30 Ιουνίου, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τον λόγο που δεν αποκάλυψε εξαρχής, όταν συστήθηκε στο κοινό, ότι είναι από την Αλβανία. Η Ελένη Φουρέιρα παραδέχτηκε ότι μεγάλωσε με τον φόβο όπως είπε, ότι δεν θα είχε τις ίδιες ευκαιρίες λόγω της καταγωγής της.
Πιο αναλυτικά, ανέφερε: «Όταν μεγαλώνεις, αυτό μπαίνει μέσα σου και το έχεις ως φόβο. Λες “αν πω ότι είμαι από την Αλβανία, δεν νομίζω ότι θα μου δοθούν ίσες ευκαιρίες”. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα δεν φταίω. Με έπαιρνε η μάνα μου, έκλαιγε και έλεγε “παιδί μου, τι σου έχουν κάνει; Γιατί; Δεν έχεις κάνει τίποτα εσύ”. Με έπαιρνε ο Αρσενάκος και μου έλεγε "δεν με ενδιαφέρει καθόλου, κάνε αυτό που ξέρεις να κάνεις καλά" και έκανα αυτό. Τελικά τον κόσμο δεν τον ενδιέφερε και ο κόσμος με έφερε εδώ».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, περιέγραψε πώς ήταν η πρώτη φορά που είδε πριν από δέκα χρόνια από κοντά τον Αλμπέρτο Μποτία, εξηγώντας πώς δεν ήξερε ούτε την επαγγελματική του ιδιότητα.
Η Ελένη Φουρέιρα σχολίασε ότι, ο σύντροφός της που τότε έπαιζε στον Ολυμπιακό, είχε πάει μετά από νίκη της ομάδας να διασκεδάσει στο μαγαζί όπου εμφανιζόταν η τραγουδίστρια. Τότε, όπως παραδέχτηκε, ενθουσιάστηκε με την εξωτερική του εικόνα. Αργότερα, η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι ο ποδοσφαιριστής της είχε στείλει ένα μήνυμα θαυμαστού στα social media, αποθεώνοντάς την.
Όπως δήλωσε η Ελένη Φουρέιρα: «Ήταν στον Ολυμπιακό και κέρδισαν και ήρθαν στο μαγαζί, επειδή είχαν κερδίσει. Τότε ήρθε ο Παντελής ο Τουτουντζής, που τον είχε εντοπίσει και είχε πάθει σοκ. Μου τον έδειχνε, αλλά εγώ τραγουδούσα και δεν καταλάβαινα. Όταν τον είδα είπα "τι κούκλος είναι αυτός, ηθοποιός είναι; μοντέλο". Εκεί έμεινε, δεν έγινε τίποτα. Πέταγε λουλούδια, αλλά εγώ έλεγα "α καλά πέτα εσύ". Εγώ δεν είμαι πολύ των λουλουδιών. Όταν έφυγα είπα "ρε παιδιά ποιος είναι αυτός ο καλλονός;". Δεν ξέρω πώς μου ήρθε, και μπήκα στα μηνύματα αυτών που δεν ακολουθώ στο Instagram και ήταν ο πρώτος που μου είχε στείλει και έλεγε "ήσουν καταπληκτική, φανταστική, ήμουν στο μαγαζί, σε είδα, αυτό που λένε για εσένα όλοι ισχύει. Του απάντησα, δεν είμαι αγενής εγώ. Έτσι ξεκίνησε, μιλούσαμε, βγήκαμε. Τον Νοέμβριο κλείνουμε 10 χρόνια».
Το ζευγάρι που έχει αποκτήσει μαζί έναν γιο, τον Ερμή, θα κλείσει τον Νοέμβριο δέκα χρόνια σχέσης. Το παιδί τους γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 2023.
Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη στο The 2Night Show το βράδυ της Τρίτης 30 Ιουνίου, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τον λόγο που δεν αποκάλυψε εξαρχής, όταν συστήθηκε στο κοινό, ότι είναι από την Αλβανία. Η Ελένη Φουρέιρα παραδέχτηκε ότι μεγάλωσε με τον φόβο όπως είπε, ότι δεν θα είχε τις ίδιες ευκαιρίες λόγω της καταγωγής της.
Πιο αναλυτικά, ανέφερε: «Όταν μεγαλώνεις, αυτό μπαίνει μέσα σου και το έχεις ως φόβο. Λες “αν πω ότι είμαι από την Αλβανία, δεν νομίζω ότι θα μου δοθούν ίσες ευκαιρίες”. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα δεν φταίω. Με έπαιρνε η μάνα μου, έκλαιγε και έλεγε “παιδί μου, τι σου έχουν κάνει; Γιατί; Δεν έχεις κάνει τίποτα εσύ”. Με έπαιρνε ο Αρσενάκος και μου έλεγε "δεν με ενδιαφέρει καθόλου, κάνε αυτό που ξέρεις να κάνεις καλά" και έκανα αυτό. Τελικά τον κόσμο δεν τον ενδιέφερε και ο κόσμος με έφερε εδώ».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, περιέγραψε πώς ήταν η πρώτη φορά που είδε πριν από δέκα χρόνια από κοντά τον Αλμπέρτο Μποτία, εξηγώντας πώς δεν ήξερε ούτε την επαγγελματική του ιδιότητα.
Η Ελένη Φουρέιρα σχολίασε ότι, ο σύντροφός της που τότε έπαιζε στον Ολυμπιακό, είχε πάει μετά από νίκη της ομάδας να διασκεδάσει στο μαγαζί όπου εμφανιζόταν η τραγουδίστρια. Τότε, όπως παραδέχτηκε, ενθουσιάστηκε με την εξωτερική του εικόνα. Αργότερα, η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι ο ποδοσφαιριστής της είχε στείλει ένα μήνυμα θαυμαστού στα social media, αποθεώνοντάς την.
Όπως δήλωσε η Ελένη Φουρέιρα: «Ήταν στον Ολυμπιακό και κέρδισαν και ήρθαν στο μαγαζί, επειδή είχαν κερδίσει. Τότε ήρθε ο Παντελής ο Τουτουντζής, που τον είχε εντοπίσει και είχε πάθει σοκ. Μου τον έδειχνε, αλλά εγώ τραγουδούσα και δεν καταλάβαινα. Όταν τον είδα είπα "τι κούκλος είναι αυτός, ηθοποιός είναι; μοντέλο". Εκεί έμεινε, δεν έγινε τίποτα. Πέταγε λουλούδια, αλλά εγώ έλεγα "α καλά πέτα εσύ". Εγώ δεν είμαι πολύ των λουλουδιών. Όταν έφυγα είπα "ρε παιδιά ποιος είναι αυτός ο καλλονός;". Δεν ξέρω πώς μου ήρθε, και μπήκα στα μηνύματα αυτών που δεν ακολουθώ στο Instagram και ήταν ο πρώτος που μου είχε στείλει και έλεγε "ήσουν καταπληκτική, φανταστική, ήμουν στο μαγαζί, σε είδα, αυτό που λένε για εσένα όλοι ισχύει. Του απάντησα, δεν είμαι αγενής εγώ. Έτσι ξεκίνησε, μιλούσαμε, βγήκαμε. Τον Νοέμβριο κλείνουμε 10 χρόνια».
Το ζευγάρι που έχει αποκτήσει μαζί έναν γιο, τον Ερμή, θα κλείσει τον Νοέμβριο δέκα χρόνια σχέσης. Το παιδί τους γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 2023.
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