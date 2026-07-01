Ελένη Φουρέιρα: Ο φόβος για τα σχόλια λόγω της αλβανικής καταγωγής της και το πρώτο μήνυμα του Μποτία πριν γίνουν ζευγάρι - Απάντησα, δεν είμαι αγενής

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Όπως δήλωσε η Ελένη Φουρέιρα : « Ήταν στον Ολυμπιακό και κέρδισαν και ήρθαν στο μαγαζί, επειδή είχαν κερδίσει. Τότε ήρθε ο Παντελής ο Τουτουντζής, που τον είχε εντοπίσει και είχε πάθει σοκ. Μου τον έδειχνε, αλλά εγώ τραγουδούσα και δεν καταλάβαινα. Όταν τον είδα είπα "τι κούκλος είναι αυτός, ηθοποιός είναι; μοντέλο". Εκεί έμεινε, δεν έγινε τίποτα. Πέταγε λουλούδια, αλλά εγώ έλεγα "α καλά πέτα εσύ". Εγώ δεν είμαι πολύ των λουλουδιών. Όταν έφυγα είπα "ρε παιδιά ποιος είναι αυτός ο καλλονός;". Δεν ξέρω πώς μου ήρθε, και μπήκα στα μηνύματα αυτών που δεν ακολουθώ στο Instagram και ήταν ο πρώτος που μου είχε στείλει και έλεγε "ήσουν καταπληκτική, φανταστική, ήμουν στο μαγαζί, σε είδα, αυτό που λένε για εσένα όλοι ισχύει. Του απάντησα, δεν είμαι αγενής εγώ. Έτσι ξεκίνησε, μιλούσαμε, βγήκαμε. Τον Νοέμβριο κλείνουμε 10 χρόνια



Το ζευγάρι που έχει αποκτήσει μαζί έναν γιο, τον Ερμή, θα κλείσει τον Νοέμβριο δέκα χρόνια σχέσης.



».Το ζευγάρι που έχει αποκτήσει μαζί έναν γιο, τον Ερμή, θα κλείσει τον Νοέμβριο δέκα χρόνια σχέσης. Το παιδί τους γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 2023 Ήταν στον Ολυμπιακό και κέρδισαν και ήρθαν στο μαγαζί, επειδή είχαν κερδίσει. Τότε ήρθε ο Παντελής ο Τουτουντζής, που τον είχε εντοπίσει και είχε πάθει σοκ. Μου τον έδειχνε, αλλά εγώ τραγουδούσα και δεν καταλάβαινα. Όταν τον είδα είπα "τι κούκλος είναι αυτός, ηθοποιός είναι; μοντέλο". Εκεί έμεινε, δεν έγινε τίποτα. Πέταγε λουλούδια, αλλά εγώ έλεγα "α καλά πέτα εσύ". Εγώ δεν είμαι πολύ των λουλουδιών. Όταν έφυγα είπα "ρε παιδιά ποιος είναι αυτός ο καλλονός;". Δεν ξέρω πώς μου ήρθε, και μπήκα στα μηνύματα αυτών που δεν ακολουθώ στο Instagram και ήταν ο πρώτος που μου είχε στείλει και έλεγε "ήσουν καταπληκτική, φανταστική, ήμουν στο μαγαζί, σε είδα, αυτό που λένε για εσένα όλοι ισχύει. Του απάντησα, δεν είμαι αγενής εγώ. Έτσι ξεκίνησε, μιλούσαμε, βγήκαμε. Τον Νοέμβριο κλείνουμε 10 χρόνια

Στη συνέχεια, περιέγραψε πώς ήταν η πρώτη φορά που είδε πριν από δέκα χρόνια από κοντά τον Αλμπέρτο Μποτία, εξηγώντας πώς δεν ήξερε ούτε την επαγγελματική του ιδιότητα.Η Ελένη Φουρέιρα σχολίασε ότι, ο σύντροφός της που τότε έπαιζε στον Ολυμπιακό, είχε πάει μετά από νίκη της ομάδας να διασκεδάσει στο μαγαζί όπου εμφανιζόταν η τραγουδίστρια. Τότε, όπως παραδέχτηκε, ενθουσιάστηκε με την εξωτερική του εικόνα. Αργότερα, η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι ο ποδοσφαιριστής της είχε στείλει ένα μήνυμα θαυμαστού στα social media, αποθεώνοντάς την.