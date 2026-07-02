Ελένη Φουρέιρα: Η εντυπωσιακή εμφάνισή της στη συναυλία της στο Κατράκειο θέατρο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η συναυλία άνοιξε με το καινούριο hit «Jackie O'», που κυκλοφορεί από την Panik Records. Από το setlist δεν έλειψαν κομμάτια από το άλμπουμ «Hybrid» όπως τα «Alleluia» και «Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι», καθώς και άλλες επιτυχίες της Ελένης Φουρέιρα.Στις εκπλήξεις της βραδιάς ήταν η guest εμφάνιση του Saske, που μαζί με την Ελένη Φουρέιρα είπαν το ντουέτο τους «10’». Τον δικό της παλμό έδωσε η Marseaux, ενώ το opening act έκανε ο AGapios. Το «Hybrid tour» θα συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι σε Ελλάδα και Κύπρο.: NDP PHOTO