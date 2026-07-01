Η Κάθι Γκρίφιν τα βάζει με τον Τζίμι Φάλον: Λέει ότι έχει αποκλειστεί από το «The Tonight Show»
Η Κάθι Γκρίφιν τα βάζει με τον Τζίμι Φάλον: Λέει ότι έχει αποκλειστεί από το «The Tonight Show»
Η ηθοποιός υποστηρίζει ότι δεν έχει δεχτεί πρόσκληση στην εκπομπή από τότε που ανέλαβε εκείνος την παρουσίαση επειδή θεωρείται απρεπής και αμφιλεγόμενη
Με τον Τζίμι Φάλον τα έβαλε η Κάθι Γκρίφιν, υποστηρίζοντας ότι έχει αποκλειστεί από το «Tonight Show», επειδή είναι «υπερβολικά απρεπής ή αμφιλεγόμενη». Η 65χρονη κωμικός ανέφερε ότι δεν έχει εμφανιστεί στο late-night talk show του NBC από τότε που ο Φάλον ανέλαβε την παρουσίαση το 2014, κάτι που την έκανε να πιστεύει ότι δεν είναι πλέον ευπρόσδεκτη.
«Δεν έχω πάει στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον από τότε που προβαλλόταν στις 12:30, ώρα Ανατολικής και Ειρηνικού, οπότε υποθέτω ότι είμαι αποκλεισμένη από την εκπομπή του Φάλον ή είμαι απρεπής ή υπερβολικά αμφιλεγόμενη», είπε η Γκρίφιν σε βίντεο στο Instagram.
«Δεν ξέρω καν. Όταν είσαι αποκλεισμένος από μια εκπομπή και, αν με ξέρετε, είμαι αποκλεισμένη από τις περισσότερες, παρακαλώ, Αμερική και Ινδονησία, συνήθως δεν σου λένε ότι είσαι αποκλεισμένος. Απλώς δεν φαίνεται να βρίσκουν χώρο για σένα», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Παρόλα αυτά, η Γκρίφιν επισήμανε ότι ο Φάλον «ήταν πάντα πολύ ευγενικός μαζί μου» στις εμφανίσεις της όταν εκείνος παρουσίαζε το «Late Night» από το 2009 έως το 2014, ωστόσο επέκρινε ορισμένες από τις επιλογές καλεσμένων του από τότε που ανέλαβε το «The Tonight Show».
«Πιστεύω ότι ήταν κακή επιλογή να καλέσει τον καταδικασμένο βιαστή Κόνορ ΜακΓκρέγκορ», είπε, αναφερόμενη στην εμφάνιση του πρώην πρωταθλητή του UFC. «Πιστεύω ότι οι άνθρωποι του Φάλον έκαναν λάθος που κάλεσαν τον Κόνορ ΜακΓκρέγκορ. Νομίζω ότι στέλνει άλλο ένα μήνυμα στις γυναίκες και στους περιθωριοποιημένους ανθρώπους παντού ότι δεν είμαστε ίσοι και ότι μπορεί να μας κάνει κανείς οτιδήποτε, ενώ οι θύτες θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν και να δοξάζονται».
Επίσης, αναφέρθηκε στη συνέντευξη του Φάλον με τον Τραμπ το 2016, η οποία πραγματοποιήθηκε δύο μήνες πριν εκείνος κερδίσει την προεδρία. «Μου θυμίζει κάπως τότε που ο Φάλον είχε καλεσμένο τον Ντόναλντ Τραμπ και μετά του χάιδεψε τα μαλλιά ή, όπως το αποκαλώ εγώ, τη φωλιά πουλιού. Δεν ξέρω, αυτό δεν μου κάθισε καλά», σημείωσε.
Η Γκρίφιν έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram: «Φάλον, τι είδους μήνυμα στέλνουμε εδώ; Και μπορούμε σας παρακαλώ να κρατήσουμε το cancel για όσους το αξίζουν πραγματικά;».
Φωτογραφία: Shutterstock
«Δεν έχω πάει στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον από τότε που προβαλλόταν στις 12:30, ώρα Ανατολικής και Ειρηνικού, οπότε υποθέτω ότι είμαι αποκλεισμένη από την εκπομπή του Φάλον ή είμαι απρεπής ή υπερβολικά αμφιλεγόμενη», είπε η Γκρίφιν σε βίντεο στο Instagram.
«Δεν ξέρω καν. Όταν είσαι αποκλεισμένος από μια εκπομπή και, αν με ξέρετε, είμαι αποκλεισμένη από τις περισσότερες, παρακαλώ, Αμερική και Ινδονησία, συνήθως δεν σου λένε ότι είσαι αποκλεισμένος. Απλώς δεν φαίνεται να βρίσκουν χώρο για σένα», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Παρόλα αυτά, η Γκρίφιν επισήμανε ότι ο Φάλον «ήταν πάντα πολύ ευγενικός μαζί μου» στις εμφανίσεις της όταν εκείνος παρουσίαζε το «Late Night» από το 2009 έως το 2014, ωστόσο επέκρινε ορισμένες από τις επιλογές καλεσμένων του από τότε που ανέλαβε το «The Tonight Show».
Kathy Griffin claims she’s banned from Jimmy Fallon’s ‘Tonight Show’ for being ‘too inappropriate, controversial’ https://t.co/zoT5qy3ns6 pic.twitter.com/pgENhDLdVm— Page Six (@PageSix) July 1, 2026
Επίσης, αναφέρθηκε στη συνέντευξη του Φάλον με τον Τραμπ το 2016, η οποία πραγματοποιήθηκε δύο μήνες πριν εκείνος κερδίσει την προεδρία. «Μου θυμίζει κάπως τότε που ο Φάλον είχε καλεσμένο τον Ντόναλντ Τραμπ και μετά του χάιδεψε τα μαλλιά ή, όπως το αποκαλώ εγώ, τη φωλιά πουλιού. Δεν ξέρω, αυτό δεν μου κάθισε καλά», σημείωσε.
Η Γκρίφιν έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram: «Φάλον, τι είδους μήνυμα στέλνουμε εδώ; Και μπορούμε σας παρακαλώ να κρατήσουμε το cancel για όσους το αξίζουν πραγματικά;».
Φωτογραφία: Shutterstock
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