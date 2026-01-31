«Κανείς δεν μισεί τον Τζον Χαμ, εκτός από εμένα» δήλωσε η Κάθι Γκρίφιν για τον ηθοποιό
Η κωμικός περιέγραψε μια παλιά συνάντηση σε δείπνο στο Χόλιγουντ, όπου, όπως ισχυρίστηκε, ο ηθοποιός την ειρωνεύτηκε για την ηλικία της
«Κανείς δεν μισεί τον Τζον Χαμ, εκτός από εμένα», είπε η Κάθι Γκρίφιν, επαναφέροντας ένα παλιό περιστατικό που, όπως υποστήριξε, σημάδεψε την άποψή της για τον ηθοποιό και εξηγώντας γιατί «δεν τον συγχώρησε ποτέ».
Η 65χρονη κωμικός μίλησε για την εμπειρία της στο podcast «In Your Dreams» του Όουεν Θάιλ, περιγράφοντας σχόλια που φέρεται να της έκανε ο 54χρονος σταρ σε ένα δείπνο στο Χόλιγουντ, τη στιγμή που εκείνη συνομιλούσε με τον Τζακ Νίκολσον.
Σύμφωνα με την αφήγησή της, το περιστατικό συνέβη σε ιδιωτικό δείπνο που είχε διοργανώσει η ατζέντης ταλέντων Σου Μέντζερς. Η Γκρίφιν ανέφερε ότι ο Νίκολσον «μιλούσε για το ενδεχόμενο να κάνει την ταινία The Departed», όταν ο Χαμ πλησίασε και τη διέκοψε. Όπως είπε, ο ηθοποιός ήταν μεθυσμένος και της απηύθυνε ειρωνικά σχόλια σχετικά με την ηλικία της, αλλά και με τα βραβεία της.
«Ο Χαμ ήταν λιώμα, στεκόταν δίπλα μου και μου έλεγε: “Είσαι τόσο μεγάλη. Πώς είναι να είσαι τόσο μεγάλη; Ξέρεις ότι τα Emmy σου είναι ψεύτικα;”», είπε η Γκρίφιν. Η ίδια υποστήριξε ότι του απάντησε: «Εσύ δεν έχεις καν ένα Emmy», πριν επιστρέψει στη συζήτησή της με τον Νίκολσον, ο οποίος, όπως σημείωσε, δεν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί. «Ο Τζακ δεν κατάλαβε τίποτα από όλο αυτό, αλλά εγώ δεν τον συγχώρησα ποτέ», πρόσθεσε.
Kathy Griffin claims rude run-in with Jon Hamm caused her not to like him: 'I never forgave him' https://t.co/RvBRZJiyiY— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 31, 2026
