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Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Οι Χούθι χτυπούν σαουδαραβικά τάνκερ, οι ΗΠΑ συνεχίζουν το «σφυροκόπημα» στο Ιράν
Μεταφέρεται και στην Ερυθρά Θάλασσα η σύγκρουση - Για 12η ημέρα οι ΗΠΑ χτυπούν θέσεις στο Ιράν, ενώ ο Τραμπ απειλεί με πλήγματα και σε υποδομές - Στα 96 δολάρια άνοιξε την Πέμπτη το Μπρεντ
Ωστόσο την ίδια ώρα οι Χούθι της Υεμένης, με την επίθεσή τους σε δύο σαουδαραβικά δεξαμενόπλοιο, διευρύνουν κατά πολύ το μέτωπο στη Μέση Ανατολή και απειλούν να αποσταθεροποιήσουν το παγκόσμιο εμπόριο κλείνοντας -ή, τουλάχιστον αυτό δηλώνουν ότι θα κάνουν- την Ερυθρά Θάλασσα.
Επιθέσεις από τους ΧούθιΛίγα 24ωρα μετά την ανακοίνωσή του ότι επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, οι Χούθι της Υεμένης έπληξαν με drone και πυραύλους δύο σαουδαραβικά τάνκερ στην Ερυθρά θάλασσα.
BIG: First Saudi oil tanker reportedly hit by Houthi missile near Yemen, engulfed in flames. pic.twitter.com/R3nG7FSdW1— Clash Report (@clashreport) July 22, 2026
Προσθέτουν ότι ήταν τα πλοία «Encelia» και «Layla» ενώ υποστηρίζουν ότι ανάγκασαν άλλα 10 να κάνουν αναστροφή.
Following reports that the Yemeni Houthis struck a Saudi tanker 70nm west of Al-Shuqaiq, Saudi Arabia, the Houthi military spokesperson has said that they in fact struck two tankers, LAYLA and ENCELIA, for violating he Houthis’ self-imposed blockade of vessels traveling to and… pic.twitter.com/Jw74DfILeo— OSINTdefender (@sentdefender) July 22, 2026
UKMTO WARNING 095-26— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) July 22, 2026
Click here to view the full report ⤵️https://t.co/x8HDIFOC10#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/DKXZOYVA4g
Από το χτύπημα προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά που επιχειρεί να σβήσει το πλήρωμα. Πάντως αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες.
MORE: At least seven vessels have changed course to avoid transiting through the Bab al Mandeb Strait in light of the Houthi blockade on Saudi ports. The Houthis imposed the blockade against Saudi Arabia on July 20. Six commercial vessels altered their course away from Saudi… https://t.co/zjZxFLCFPC pic.twitter.com/pseiBOtSas— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) July 23, 2026
Νέο κύμα βομβαρδισμών στο ΙράνΟ αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Πέμπτης ότι εξαπέλυσε νέα σειρά πληγμάτων εναντίον του Ιράν.
«Στις 00:30 (ώρα Ελλάδας), δυνάμεις των ΗΠΑ άρχισαν να εξαπολύουν νέα πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων», αναφέρει η CENTCOM σε ανάρτησή στο X.
Προσθέτει αυτό που σχεδόν χωρίς διαφορά μεταφέρει σε κάθε ανάρτηση για τις πολεμικές επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ: «Η αποστολή θα συνεχιστεί προκειμένου να μειωθεί η ικανότητα του Ιράν να απειλεί εργαζόμενους του πολιτικού ναυτικού και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα ύδατα της περιοχής», συμπεριλαμβανομένων και του Στενού του Ορμούζ.
U.S. Central Command (CENTCOM) has announced the completion of a twelfth consecutive night of strikes against military targets in Iran, to include maritime capabilities, missile and drone storage facilities, coastal surveillance sites, and air defense assets across areas of… pic.twitter.com/9TybEdPspz— OSINTdefender (@sentdefender) July 23, 2026
Οι πρώτες αναφορές μιλούν για δύο νεκρούς σε συνοριακό πέρασμα στο Κουζεστάν, μεταξύ Ιράν και Ιράκ. Εκρήξεις ακούστηκαν στο Τζασκ, το Μπαντάρ Αμπάς και το Μπουσέρ.
Παράλληλα, για άλλη μια ημέρα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνάς του αντιμετώπισαν επίθεση «εχθρικών drone». Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι χτυπήθηκε η βάση Αλί Αλ Σαλέμ.
Εξάλλου, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε νέες δηλώσεις του, συνέχισε να κρατά σκληρή γραμμή τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν μία γέφυρα ή μία μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» κάθε φορά που το Ιράν επιτίθεται σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.
Εν τω μεταξύ, οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης έκαναν γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης ότι «σταμάτησαν» τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να ξεκαθαρίσουν πότε ακριβώς.
Τα τρία τάνκερ προσπαθούσαν να «περάσουν από τη ναρκοθετημένη νότια διαδρομή, αλλά «αφού το ένα εξερράγη και πήρε φωτιά, τα άλλα δύο έκαναν γρήγορα αναστροφή», κατά την ανακοίνωση.
Τα Στενά θα παραμείνουν «εντελώς κλειστλα όσο η Αμερική συνεχίζει τις σατανικές ενέργειές της στην περιοχή», τόνισαν οι Φρουροί. «Κανένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο δεν θα μπαίνει ούτε θα βγαίνει» και «αν οποιοδήποτε πλοίο παραπλανηθεί από την Αμερική και προσπαθήσει να περάσει χωρίς συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, θα υφίσταται την ίδια τύχη», πρόσθεσαν.
Ανοδικά για άλλη μια ημέρα το πετρέλαιοΤην Τετάρτη, το Μπρεντ ξεπέρασε προσωρινά τα 95 δολάρια το βαρέλι, ενισχύοντας τις ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις και ωθώντας υψηλότερα τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων. Τελικά η τιμή του σταθεροποιήθηκε λίγο πάνω από τα 94 δολάρια, ενώ και το αμερικανικό αργό WTI έκλεισε αυξημένο κατά 3% στα 86,83 δολάρια το βαρέλι.
Οι τιμές του μαύρου χρυσού έχουν κερδίσει πάνω από 20% αυτό το μήνα, μετά την αναζωπύρωση της σύγκρουσης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.
Την Πέμπτη, με το άνοιγμα των αγορών, το μπρεντ πέρασε πάνω από 96 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από τις 8 Ιουνίου, ενώ το WTI διαπραγματευόταν στα 88,27 δολάρια.
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