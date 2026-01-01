Η Κάθι Γκρίφιν αποκάλυψε ότι ερωτεύτηκε έναν 23χρονο μετά το διαζύγιό της από τον Ράντι Μπικ
Η 65χρονη κωμικός μίλησε για τη σχέση της με έναν άντρα κατά 42 χρόνια νεότερό της, τονίζοντας ότι ένιωσε σεβασμό, άνεση και ουσιαστική σύνδεση
Με έναν 23χρονο άντρα αποκάλυψε ότι ερωτεύτηκε η Κάθι Γκρίφιν μετά το διαζύγιό της από τον Ράντι Μπικ.
Σε μια εξομολόγηση προχώρησε η 65χρονη κωμικός, αποκαλύπτοντας ότι, μετά το διαζύγιό της από τον δεύτερο σύζυγό της, ερωτεύτηκε έναν άντρα, με τον οποίο τη χώριζαν 42 χρόνια.
Η Γκρίφιν σε δοκίμιό της που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου στο περιοδικό «The Cut», ανέφερε ότι ο έρωτας αυτός προέκυψε «κατά λάθος», εξηγώντας πως βρήκε σε εκείνον μια σύνδεση που, όπως σημείωσε, δεν είχε βιώσει με άντρες της ηλικίας της. «Επειδή ήταν τόσο νέος, δεν κουβαλούσε τον συνηθισμένο σεξισμό, τη μισογυνισμό και τις προκαταλήψεις που συχνά έχουν άντρες της γενιάς μου», είπε χαρακτηριστικά.
Η εξομολόγησή της έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου η ίδια είχε δηλώσει δημόσια ότι χρησιμοποιεί τέσσερις διαφορετικές εφαρμογές γνωριμιών, αναζητώντας μια νέα σχέση. Η Γκρίφιν είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου από τον Μπικ τον Δεκέμβριο του 2023, λίγες ημέρες πριν από την τέταρτη επέτειο γάμου τους, επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές». Το πρώην ζευγάρι ήταν παντρεμένο για τρία χρόνια.
Αναφερόμενη στη σχέση της με τον νεαρό άντρα, η Κάθι Γκρίφιν τόνισε ότι ένιωθε «άνετα» και «πολύ ήρεμη» κοντά του, παρότι παραδέχτηκε ότι η περιγραφή της μπορεί να ακούγεται «κλισέ». «Ήταν όμορφο να ξέρω ότι η καρδιά μου μπορούσε ακόμη να αισθανθεί έτσι στα 60 μου», έγραψε, προσθέτοντας ότι τον σεβόταν και τον θεωρούσε έξυπνο, ικανό να κινείται με άνεση σε διαφορετικούς κόσμους.
Παρά το γεγονός ότι, όπως είπε, ήξερε από νωρίς πως η σχέση δεν θα είχε διάρκεια, παραδέχτηκε ότι ήταν πραγματικά ερωτευμένη. «Με έκανε να νιώθω σέξι, ξεχωριστή, έξυπνη και αστεία. Είχε πολλά από τα στοιχεία που πιστεύω ότι θα μπορούσαν να στηρίξουν μια ουσιαστική, σταθερή σχέση», ανέφερε, σημειώνοντας ωστόσο ότι κάποια στιγμή «έπρεπε να τον αφήσει ελεύθερο».
Στο ίδιο κείμενο, η Κάθι Γκρίφιν αναφέρθηκε και στη σεξουαλική της ζωή, τονίζοντας ότι παραμένει ενεργή και ότι συνεχίζει να βγαίνει ραντεβού, λέγοντας με χιούμορ πως «ποτέ δεν ξέρεις πότε θα παρουσιαστεί η σωστή ευκαιρία».
Η κωμικός είχε παντρευτεί στο παρελθόν τον ηθοποιό Ματ Μολίν από το 2001 έως το 2006. Πηγές που είχαν μιλήσει παλαιότερα στην «Daily Mail» ανέφεραν ότι, μετά το τέλος του δεύτερου γάμου της, η Γκρίφιν ένιωθε πως ο χωρισμός ήταν ο μόνος τρόπος για να ξαναβρεί τον εαυτό της και να συνεχίσει να ζει τη ζωή με τον τρόπο που επιθυμεί.
Kathy Griffin reveals she fell in love with 23-year-old after divorce from Randy Bick https://t.co/6CEn4xAJ3C— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 1, 2026
