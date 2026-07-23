Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς
Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα τώρα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, αυξημένη η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά
Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα τώρα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, αυξημένη η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά
Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (23/7) σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου
Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής, την Πέμπτη 23/7, με τον Κηφισό να βρίσκεται στο «κόκκινο» και τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις τόσο στις κεντρικές αρτηρίες της Αθήνας όσο και στην Αττική Οδό.
Σύμφωνα με την εικόνα της κυκλοφορίας, τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στην άνοδο του Κηφισού, από το ύψος του Αιγάλεω έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά και στην κάθοδο προς το κέντρο της Αθήνας, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.
Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισίας, στη λεωφόρο Μεσογείων και σε δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, ενώ καλύτερη είναι η εικόνα στην παραλιακή λεωφόρο και στους περισσότερους περιφερειακούς οδικούς άξονες.
Παρόμοια η κατάσταση και στην Αλεξάνδρας, στην κάθοδο της Κηφισίας, αλλά και στην Κατεχάκη. Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Σύμφωνα με την εικόνα της κυκλοφορίας, τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στην άνοδο του Κηφισού, από το ύψος του Αιγάλεω έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά και στην κάθοδο προς το κέντρο της Αθήνας, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.
Δείτε live την πορεία της κίνησης
Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισίας, στη λεωφόρο Μεσογείων και σε δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, ενώ καλύτερη είναι η εικόνα στην παραλιακή λεωφόρο και στους περισσότερους περιφερειακούς οδικούς άξονες.
Παρόμοια η κατάσταση και στην Αλεξάνδρας, στην κάθοδο της Κηφισίας, αλλά και στην Κατεχάκη. Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Καθυστερήσεις και στην Αττική ΟδόΑυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό.
Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) July 23, 2026
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,
5΄-10΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Ηρακλείου. https://t.co/lcCLck8iUu
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