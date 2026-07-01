Η συναυλία της Μαρίνας Σάττι στην Πλατεία Νερού είναι διαθέσιμη στο YouTube
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Μαρίνα Σάττι Συναυλία Youtube Πλατεία Νερού

Η συναυλία της Μαρίνας Σάττι στην Πλατεία Νερού είναι διαθέσιμη στο YouTube

Η καλλιτέχνιδα είχε τραγουδήσει πέρυσι μπροστά σε  σχεδόν 20.000 θεατές

Η συναυλία της Μαρίνας Σάττι στην Πλατεία Νερού είναι διαθέσιμη στο YouTube
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Η συναυλία της Μαρίνας Σάττι στην Πλατεία Νερού στο πλαίσιο του pop tour live 2025 είναι πλέον διαθέσιμη στο YouTube.

Το συγκεκριμένο live της τραγουδίστριας μπροστά σε σχεδόν 20.000 θεατές προσφέρει στους θαυμαστές της τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν διαδικτυακά ένα πρόγραμμα με κινηματογραφική σκηνοθεσία, μουσικούς, χορογραφίες, πρωτότυπα visuals και υψηλής αισθητικής παραγωγή.

Δείτε το βίντεο

MARINA SATTI - POP TOUR @ PLATEIA NEROU 25.6.2025 🩷 by ALPHA TV

 Μία σύγχρονη και urban εκδοχή της παραδοσιακής μουσικής των Βαλκανίων συναντά την pop, την trap, τη reggaeton και τα ηλεκτρονικά beats, δημιουργώντας μία ξεχωριστή συναυλιακή εμπειρία. Το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει κομμάτι της Μαρίνας Σάττι, από τα «ZARI», «TUCUTUM», «LALALALA», «MIXTAPE» και «AH THALASSA», μέχρι τα «MANTISSA», «AUTOKINHTO», «BLOUZAKI», «SPIRTO KAI VENZINI», «ANATOLI» και το «EPANO STO TRAPEZI».

Η συναυλία της Μαρίνας Σάττι στην Πλατεία Νερού είναι διαθέσιμη στο YouTube

Στο πλευρό της εμφανίστηκαν ως special guests οι Saske, OGE, Νέγρος του Μοριά, Rack, Μάρκος Κούμαρης, Ermis, Tso και Nick Kodonas.

Η συναυλία της Μαρίνας Σάττι στην Πλατεία Νερού είναι διαθέσιμη στο YouTube
3 ΣΧΟΛΙΑ

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