Γωγώ Τσαμπά: Της έριξαν λουλούδια με φορτωτή σε πανηγύρι στα Φάρσαλα, δείτε βίντεο
GALA
Γωγώ Τσαμπά Πανηγύρι Λουλούδια

Γωγώ Τσαμπά: Της έριξαν λουλούδια με φορτωτή σε πανηγύρι στα Φάρσαλα, δείτε βίντεο

Όσο η τραγουδίστρια διασκέδαζε τον κόσμο, ένα ασυνήθιστο θέαμα καταγράφηκε σε βίντεο

Γωγώ Τσαμπά: Της έριξαν λουλούδια με φορτωτή σε πανηγύρι στα Φάρσαλα, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
115 ΣΧΟΛΙΑ
Με φορτωτή έριξαν λουλούδια στη Γωγώ Τσαμπά, ενώ τραγουδούσε σε πανηγύρι στα Φάρσαλα.

Το ιδιαίτερο περιστατικό συνέβη την Τρίτη 30 Ιουνίου, στο χωριό Πολυνέρι του δήμου Φαρσάλων. Όσο η τραγουδίστρια διασκέδαζε τον κόσμο, ένα ασυνήθιστο θέαμα καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δημοσιεύτηκε στο Onlarissa.

Πιο συγκεκριμένα, ένας μικρός φορτωτής εμφανίστηκε μπροστά στην πίστα και άδειασε λουλούδια με τον κουβά του, την ώρα που η ορχήστρα ξεκινούσε το πρόγραμμα.

Δείτε το βίντεο

Απίστευτες εικόνες με τη Γωγό Τσαμπά σε χωρίο των Φαρσάλων – Της έριξαν λουλούδια με… κουβά φορτωτή!
Ιωάννα Μαρίνου
115 ΣΧΟΛΙΑ

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