Η εντυπωσιακή είσοδος του γιου των Χούρι με τη σύζυγό του στη δεξίωση του γάμου τους, δείτε βίντεο
Η εντυπωσιακή είσοδος του γιου των Χούρι με τη σύζυγό του στη δεξίωση του γάμου τους, δείτε βίντεο
Ο γιος του Ταουφίκ και της Χάλα Χούρι παντρεύτηκε στην Αθήνα
Εντυπωσιακή ήταν η είσοδος του Μπάχι Χούρι και της Τάλια Χαϊντάτ στη δεξίωση που πραγματοποιήθηκε μετά από τον γάμο τους, με το ζευγάρι να περπατάει σε ένα σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι.
Ο γιος του Ταουφίκ και της Χάλα Χούρι, των μετόχων της κατασκευαστικής εταιρείας CCC, που έχει έδρα την Αθήνα και πραγματοποιεί έργα στη Μέση Ανατολή, παντρεύτηκε το Σάββατο 27 Ιουνίου στην Αθήνα, και συγκεκριμένα στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
Το στράπλες νυφικό της Χαϊντάτ με όγκο στο τελείωμα και μακρύ πέπλο επιμελήθηκε ο Έλι Σάαμπ, ενώ ο γαμπρός επέλεξε ένα κλασικό μαύρο κοστούμι με λευκό πουκάμισο. Οι νεόνυμφοι κατά την είσοδό τους στον χώρο της δεξίωσης περπάτησαν ανάμεσα στους καλεσμένους, οι οποίοι τους χειροκροτούσαν.
Δείτε το βίντεο
Ο Μπάχι Χούρι και η σύζυγός του με καταγωγή από τον Λίβανο διοργάνωσαν pre-wedding party το βράδυ της Παρασκευής στο κτήμα Νάσιουτζικ το οποίο, όπως ανέφερε η πρόσκληση που είχαν αναρτήσει σε σάιτ που φτιάχτηκε αποκλειστικά για τον γάμο, είχε συγκεκριμένο ενδυματολογικό κώδικα.
Το ζευγάρι έκανε είσοδο πάνω σε λευκά άλογα. Στο πάρτι πραγματοποιήθηκε και το παραδοσιακό κούρεμα του γαμπρού, ενώ η οικογένεια ακολούθησε και άλλα λιβανέζικα έθιμα. Στη συνέχεια, το «παρών» έδωσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος τραγούδησε για να διασκεδάσει τους 800 καλεσμένους του ζευγαριού.
Δείτε το βίντεο και φωτογραφία: Η είσοδος με τα άλογα
Στην επίσημη τελετή του γάμου, οι καλεσμένοι κλήθηκαν να ντυθούν «Black Tie».
Ο στολισμός ήταν εντυπωσιακός, με μεγάλους πολυελαίους σε λευκό και ροζ χρώμα. Αφού οι νεόνυμφοι και οι προσκεκλημένοι γευμάτισαν, ξεκίνησε ο χορός, με την Άννα Βίσση να τραγουδάει.
Στον γάμο τηρήθηκαν τα λιβανέζικα έθιμα
Η εμφάνιση της Άννας Βίσση
Ο γιος του Ταουφίκ και της Χάλα Χούρι, των μετόχων της κατασκευαστικής εταιρείας CCC, που έχει έδρα την Αθήνα και πραγματοποιεί έργα στη Μέση Ανατολή, παντρεύτηκε το Σάββατο 27 Ιουνίου στην Αθήνα, και συγκεκριμένα στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
Το στράπλες νυφικό της Χαϊντάτ με όγκο στο τελείωμα και μακρύ πέπλο επιμελήθηκε ο Έλι Σάαμπ, ενώ ο γαμπρός επέλεξε ένα κλασικό μαύρο κοστούμι με λευκό πουκάμισο. Οι νεόνυμφοι κατά την είσοδό τους στον χώρο της δεξίωσης περπάτησαν ανάμεσα στους καλεσμένους, οι οποίοι τους χειροκροτούσαν.
Δείτε το βίντεο
Το ζευγάρι έκανε είσοδο πάνω σε λευκά άλογα. Στο πάρτι πραγματοποιήθηκε και το παραδοσιακό κούρεμα του γαμπρού, ενώ η οικογένεια ακολούθησε και άλλα λιβανέζικα έθιμα. Στη συνέχεια, το «παρών» έδωσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος τραγούδησε για να διασκεδάσει τους 800 καλεσμένους του ζευγαριού.
Δείτε το βίντεο και φωτογραφία: Η είσοδος με τα άλογα
Στην επίσημη τελετή του γάμου, οι καλεσμένοι κλήθηκαν να ντυθούν «Black Tie».
Ο στολισμός ήταν εντυπωσιακός, με μεγάλους πολυελαίους σε λευκό και ροζ χρώμα. Αφού οι νεόνυμφοι και οι προσκεκλημένοι γευμάτισαν, ξεκίνησε ο χορός, με την Άννα Βίσση να τραγουδάει.
Στον γάμο τηρήθηκαν τα λιβανέζικα έθιμα
Η εμφάνιση της Άννας Βίσση
Εικόνες από τον στολισμό
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