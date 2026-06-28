Ο γιος των Χούρι παντρεύτηκε στην Αθήνα: Η είσοδος με άλογα και η εμφάνιση της Άννας Βίσση, δείτε βίντεο και φωτογραφίες









Η πρόσκληση έγραφε: «Για τις κυρίες: Παρακαλούνται να φορέσουν μακριά φορέματα ή φορέματα σε μήκος midi. Για τους άνδρες: Παρακαλούνται να φορέσουν σακάκι. Η γραβάτα είναι προαιρετική. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε κήπο. Θα κινηθείτε σε γρασίδι, γι’ αυτό παρακαλείστε να επιλέξετε κατάλληλα παπούτσια».



στο κτήμα Νάσιουτζικ το οποίο, όπως αναφέρει η πρόσκληση που είχαν αναρτήσει σε σάιτ που φτιάχτηκε αποκλειστικά για τον γάμο, ξεκίνησε στις 8 και είχε συγκεκριμένο ενδυματολογικό κώδικα.Η πρόσκληση έγραφε: «Για τις κυρίες: Παρακαλούνται να φορέσουν μακριά φορέματα ή φορέματα σε μήκος midi. Για τους άνδρες: Παρακαλούνται να φορέσουν σακάκι. Η γραβάτα είναι προαιρετική. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε κήπο. Θα κινηθείτε σε γρασίδι, γι’ αυτό παρακαλείστε να επιλέξετε κατάλληλα παπούτσια».

Το ζευγάρι έκανε είσοδο πάνω σε λευκά άλογα. Στο πάρτι πραγματοποιήθηκε και το παραδοσιακό κούρεμα του γαμπρού, ενώ η οικογένεια ακολούθησε και άλλα λιβανέζικα έθιμα. Στη συνέχεια, το παρών έδωσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος τ





Δείτε το βίντεο: Η είσοδος με τα άλογα



ραγούδησε για να διασκεδάσει τη νύφη, τον γαμπρό και τους καλεσμένους, οι οποίοι ήταν 800 σε αριθμό.

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