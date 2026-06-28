Ο γιος των Χούρι παντρεύτηκε στην Αθήνα: Η είσοδος με άλογα και η εμφάνιση της Άννας Βίσση, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο γιος των Χούρι παντρεύτηκε στην Αθήνα: Η είσοδος με άλογα και η εμφάνιση της Άννας Βίσση, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το ζευγάρι πραγματοποίησε ένα διήμερο πάρτι για να γιορτάσει την ένωσή του - Ο εντυπωσιακός στολισμός και ο αυστηρός ενδυματολογικός κώδικας
Στην Αθήνα παντρεύτηκε ο γιος του Ταουφίκ και της Χάλα Χούρι, των μετόχων της κατασκευαστικής εταιρείας CCC, που έχει έδρα την Αθήνα και πραγματοποιεί έργα στη Μέση Ανατολή. Ο Μπάχι Χούρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με την αγαπημένη του Τάλια Χαϊντάτ, με καταγωγή από τον Λίβανο, και το γιόρτασε με ένα διήμερο πάρτι.
Το ζευγάρι είχε διοργανώσει pre-wedding party το βράδυ της Παρασκευής 26 Ιουνίου στο κτήμα Νάσιουτζικ το οποίο, όπως αναφέρει η πρόσκληση που είχαν αναρτήσει σε σάιτ που φτιάχτηκε αποκλειστικά για τον γάμο, ξεκίνησε στις 8 και είχε συγκεκριμένο ενδυματολογικό κώδικα.
Η πρόσκληση έγραφε: «Για τις κυρίες: Παρακαλούνται να φορέσουν μακριά φορέματα ή φορέματα σε μήκος midi. Για τους άνδρες: Παρακαλούνται να φορέσουν σακάκι. Η γραβάτα είναι προαιρετική. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε κήπο. Θα κινηθείτε σε γρασίδι, γι’ αυτό παρακαλείστε να επιλέξετε κατάλληλα παπούτσια».
Το ζευγάρι έκανε είσοδο πάνω σε λευκά άλογα. Στο πάρτι πραγματοποιήθηκε και το παραδοσιακό κούρεμα του γαμπρού, ενώ η οικογένεια ακολούθησε και άλλα λιβανέζικα έθιμα. Στη συνέχεια, το παρών έδωσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος τραγούδησε για να διασκεδάσει τη νύφη, τον γαμπρό και τους καλεσμένους, οι οποίοι ήταν 800 σε αριθμό.
Δείτε το βίντεο: Η είσοδος με τα άλογα
Τη δεύτερη ημέρα, το Σάββατο 28 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή του γάμου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος στις 20:30, με τους καλεσμένους να καλούνται να ντυθούν «Black Tie».
Ο στολισμός ήταν εντυπωσιακός, με μεγάλους πολυελαίους σε λευκό και ροζ χρώμα. Αφού οι νεόνυμφοι και οι προσκεκλημένοι γευμάτισαν, ξεκίνησε ο χορός, με την Άννα Βίσση να εμφανίζεται στην πίστα.
Στον γάμο τηρήθηκαν τα λιβανέζικα έθιμα
Η εμφάνιση της Άννας Βίσση
Εικόνες από τον στολισμό
Το ζευγάρι είχε διοργανώσει pre-wedding party το βράδυ της Παρασκευής 26 Ιουνίου στο κτήμα Νάσιουτζικ το οποίο, όπως αναφέρει η πρόσκληση που είχαν αναρτήσει σε σάιτ που φτιάχτηκε αποκλειστικά για τον γάμο, ξεκίνησε στις 8 και είχε συγκεκριμένο ενδυματολογικό κώδικα.
Η πρόσκληση έγραφε: «Για τις κυρίες: Παρακαλούνται να φορέσουν μακριά φορέματα ή φορέματα σε μήκος midi. Για τους άνδρες: Παρακαλούνται να φορέσουν σακάκι. Η γραβάτα είναι προαιρετική. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε κήπο. Θα κινηθείτε σε γρασίδι, γι’ αυτό παρακαλείστε να επιλέξετε κατάλληλα παπούτσια».
Το ζευγάρι έκανε είσοδο πάνω σε λευκά άλογα. Στο πάρτι πραγματοποιήθηκε και το παραδοσιακό κούρεμα του γαμπρού, ενώ η οικογένεια ακολούθησε και άλλα λιβανέζικα έθιμα. Στη συνέχεια, το παρών έδωσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος τραγούδησε για να διασκεδάσει τη νύφη, τον γαμπρό και τους καλεσμένους, οι οποίοι ήταν 800 σε αριθμό.
Δείτε το βίντεο: Η είσοδος με τα άλογα
Τη δεύτερη ημέρα, το Σάββατο 28 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή του γάμου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος στις 20:30, με τους καλεσμένους να καλούνται να ντυθούν «Black Tie».
Ο στολισμός ήταν εντυπωσιακός, με μεγάλους πολυελαίους σε λευκό και ροζ χρώμα. Αφού οι νεόνυμφοι και οι προσκεκλημένοι γευμάτισαν, ξεκίνησε ο χορός, με την Άννα Βίσση να εμφανίζεται στην πίστα.
Στον γάμο τηρήθηκαν τα λιβανέζικα έθιμα
Η εμφάνιση της Άννας Βίσση
Εικόνες από τον στολισμό
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