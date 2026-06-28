Η Σίλια Κριθαριώτη αποκάλυψε το πρώτο νυφικό του γάμου της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα, δείτε βίντεο
Η Σίλια Κριθαριώτη αποκάλυψε το πρώτο νυφικό του γάμου της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα, δείτε βίντεο
Εύχομαι στην πανέμορφη Αθηνά Οικονομάκου και στον Μπρούνο Τσερέλα ατελείωτη αγάπη και ευτυχία, έγραψε η σχεδιάστρια στο Instagram
Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα αντάλλαξαν όρκους στην Πάρο και διοργάνωσαν τριήμερη γιορτή για συγγενείς και φίλους.
Το ζευγάρι είχε ήδη επισημοποιήσει τη σχέση του με γάμο σε στενό οικογενειακό κύκλο τον περασμένο Μάιο, ωστόσο επέλεξε να γιορτάσει το χαρμόσυνο γεγονός με τους αγαπημένους του ανθρώπους στο κυκλαδίτικο νησί.
Η Αθηνά Οικονομάκου φόρεσε δύο νυφικά, έναν στην Πάρο και ένα στην πρώτη τελετή, δημιουργήματα της Σίλιας Κριθαριώτη. Η διάσημη σχεδιάστρια υψηλής ραπτικής αποκάλυψε μέσω Instagram ποιο ήταν το νυφικό που φόρεσε η ηθοποιός στον γάμο που έγινε τον Μάιο στην Πλάκα. Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, η Αθηνά Οικονομάκου ποζάρει μπροστά στον καθρέφτη του ατελιέ της.
«Εύχομαι στην πανέμορφη Αθηνά Οικονομάκου και στον Μπρούνο Τσερέλα ατελείωτη αγάπη και ευτυχία. Από τις πρόβες στο ατελιέ… Το πρώτο νυφικό δημιουργήθηκε για τη θρησκευτική τελετή στην Πλάκα, ενώ το δεύτερο για τους όρκους αγάπης τους δίπλα στη θάλασσα, στη μαγευτική Πάρο – ένα νυφικό που εκφράζει την αγάπη και το πάθος τους», έγραψε η Σίλια Κριθαριώτη.
Η ανάρτηση της Σίλιας Κριθαριώτη:
Το ζευγάρι είχε ήδη επισημοποιήσει τη σχέση του με γάμο σε στενό οικογενειακό κύκλο τον περασμένο Μάιο, ωστόσο επέλεξε να γιορτάσει το χαρμόσυνο γεγονός με τους αγαπημένους του ανθρώπους στο κυκλαδίτικο νησί.
Η Αθηνά Οικονομάκου φόρεσε δύο νυφικά, έναν στην Πάρο και ένα στην πρώτη τελετή, δημιουργήματα της Σίλιας Κριθαριώτη. Η διάσημη σχεδιάστρια υψηλής ραπτικής αποκάλυψε μέσω Instagram ποιο ήταν το νυφικό που φόρεσε η ηθοποιός στον γάμο που έγινε τον Μάιο στην Πλάκα. Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, η Αθηνά Οικονομάκου ποζάρει μπροστά στον καθρέφτη του ατελιέ της.
«Εύχομαι στην πανέμορφη Αθηνά Οικονομάκου και στον Μπρούνο Τσερέλα ατελείωτη αγάπη και ευτυχία. Από τις πρόβες στο ατελιέ… Το πρώτο νυφικό δημιουργήθηκε για τη θρησκευτική τελετή στην Πλάκα, ενώ το δεύτερο για τους όρκους αγάπης τους δίπλα στη θάλασσα, στη μαγευτική Πάρο – ένα νυφικό που εκφράζει την αγάπη και το πάθος τους», έγραψε η Σίλια Κριθαριώτη.
Η ανάρτηση της Σίλιας Κριθαριώτη:
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