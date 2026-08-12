Ο «Μπίλυ» από το Καφέ της Χαράς αποκάλυψε ποια ήταν αμοιβή του στη σειρά: Η μητέρα μου έκανε παζάρια, ντρεπόμουν να πω να μου πληρώνουν τις βενζίνες

εκπομπή «Τσάι με Λεμόνι» στο YouTube,

Μιλώντας για την επιτυχία που σημείωσε το «Καφέ της Χαράς» και εξηγώντας πως οι ανάγκες του αυξήθηκαν όσο περνούσαν τα χρόνια, ο Δημήτρης Τσακάλας αναφέρθηκε στα έξοδα που είχε για τις μετακινήσεις του. Τότε, δήλωσε ότι η μητέρα του ήρθε σε επικοινωνία με την παραγωγή, ζητώντας αύξηση:

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Έπειτα

, ο ηθοποιός δήλωσε ότι η αμοιβή του αυξήθηκε στην τρίτη σεζόν, αλλά παρέμεινε χαμηλή σε σχέση με τα δεδομένα της εποχής:

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