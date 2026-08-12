Ο «Μπίλυ» από το Καφέ της Χαράς αποκάλυψε ποια ήταν αμοιβή του στη σειρά: Η μητέρα μου έκανε παζάρια, ντρεπόμουν να πω να μου πληρώνουν τις βενζίνες
Ο «Μπίλυ» από το Καφέ της Χαράς αποκάλυψε ποια ήταν αμοιβή του στη σειρά: Η μητέρα μου έκανε παζάρια, ντρεπόμουν να πω να μου πληρώνουν τις βενζίνες
Ήταν πολύ λίγα τα λεφτά, ειδικά για εκείνες τις εποχές, είπε ο Δημήτρης Τσακάλας
Την αμοιβή του από τη σειρά «Το Καφέ της Χαράς» όπου έπαιζε ως «Μπίλυ» αποκάλυψε ο Δημήτρης Τσακάλας, αναφέροντας πως χρειάστηκε να παρέμβει η μητέρα του, διεκδικώντας αύξηση για τον γιο της, καθώς αδυνατούσε να πληρώσει τη βενζίνη για τη μεταφορά του.
Ο ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Τσάι με Λεμόνι» στο YouTube, για την περίοδο που συμμετείχε στη δημοφιλή σειρά, τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε και τον λόγο που χρειάστηκε να αναζητήσει και δεύτερη δουλειά.
Αναφερόμενος στο γεγονός ότι τα γυρίσματα της τρίτης σεζόν δεν ήταν αρκετά για να καλύψει τις οικονομικές του ανάγκες, ο τηλεοπτικός «Μπίλυ» εξήγησε πως αποφάσισε να αναζητήσει μια επιπλέον εργασία: «Παράλληλα με την τελευταία σεζόν του “Καφέ”, εγώ έπιασα και δουλειά εκτός των γυρισμάτων, γιατί δεν έβγαινα οικονομικά, οπότε έπρεπε να δουλέψω σε μια έξτρα δουλειά. Δεν είχα και πολλά γυρίσματα εγώ την τρίτη χρονιά, γιατί δεν είχα συμφωνήσει να είμαι σε όλα τα επεισόδια, οπότε το συνδύασα κάπως έτσι».
Στη συνέχεια, μίλησε για την αμοιβή του και εξήγησε πώς ανακάλυψε ότι έπαιρνε πολύ λιγότερα χρήματα σε σχέση με άλλους ηθοποιούς της σειράς. Όπως είπε, στην αρχή έπαιρνε 140 ευρώ για το κάθε επεισόδιο: «Ωραία. Θες να γελάσουμε; Λοιπόν, όταν κάποια στιγμή έπεσα σε ένα απόσπασμα της εκπομπής σου, όπου ήταν ο Πάρης, ο Μανωλάκης από το “Καφέ της Χαράς”, και τον ρώταγες για τα λεφτά και είπε το ποσό που είχε πάρει τότε, έπαθα σοκ γιατί ανακάλυψα ότι έπαιρνα πολύ λιγότερα λεφτά από τον Πάρη. Όταν το είχα πει στη Λουιζίδου τότε, την τρίτη χρονιά, μου είχε πει: “Δεν σε πιστεύω”. Της λέω: “Θα σου πω ψέματα;”. Μου έλεγε: “Να δω το δελτίο σου”. Ήταν πολύ λίγα τα λεφτά, εννοώ, ειδικά για εκείνες τις εποχές. Έπαιρνα 140 ευρώ το επεισόδιο, που σε κάποιον τώρα μπορεί να λέει: “Α, πάρα πολλά λεφτά”. Δεν ήταν καθημερινή η σειρά. Ήταν τέσσερα επεισόδια το μήνα, άρα έπαιρνα 560 ευρώ μεικτά. 400 κάτι καθαρά».
Δείτε το βίντεο
Μιλώντας για την επιτυχία που σημείωσε το «Καφέ της Χαράς» και εξηγώντας πως οι ανάγκες του αυξήθηκαν όσο περνούσαν τα χρόνια, ο Δημήτρης Τσακάλας αναφέρθηκε στα έξοδα που είχε για τις μετακινήσεις του. Τότε, δήλωσε ότι η μητέρα του ήρθε σε επικοινωνία με την παραγωγή, ζητώντας αύξηση: «Απλά μετά ξέρεις, έκανε και τεράστια επιτυχία όλο αυτό το πράγμα. Οπότε λες: “Ε, δεν γίνεται να είμαι τόσες ώρες εκεί πέρα, να κάνει 54-57% τηλεθέαση και να μην μπορώ να ζήσω”. Και ξέρεις, την πρώτη χρονιά δεν με πολυένοιαζε. Τη δεύτερη, τρίτη όμως πήρα αυτοκίνητο, έπρεπε να βάλω βενζίνες. Τη δεύτερη δεν πήρα αύξηση, έκανα παζάρια, έκανε η μάνα μου ουσιαστικά παζάρια, γιατί ντρεπόμουν να το πω στην παραγωγή, για να μου πληρώνουν τις βενζίνες μου. Γιατί θα πήγαινα με το αυτοκίνητό μου πλέον αφού είχα αμάξι και είχα ένα παλιό Golf του ’85 που έπινε σούπερ βενζίνη και πήγαιναν πάρα πολλά λεφτά».
Έπειτα, ο ηθοποιός δήλωσε ότι η αμοιβή του αυξήθηκε στην τρίτη σεζόν, αλλά παρέμεινε χαμηλή σε σχέση με τα δεδομένα της εποχής: «Την τρίτη χρονιά μου το ανέβασαν στα 170 και γι’ αυτό είναι που δε συμφώνησα κιόλας να είμαι σε όλα τα επεισόδια. Ήμουν μόνο σε 15 νομίζω την τρίτη χρονιά και έπιασα παράλληλα δουλειά που σου είπα για να βγω οικονομικά. Οπότε ναι, ήταν πολύ λίγα τα λεφτά. Γιατί σκέψου ότι εκείνη την εποχή τα λιγότερα λεφτά που θα έπαιρνε κάποιος με ένα ρόλο σαν το δικό μου ήτανε τουλάχιστον τρία κατοστάρικα καθαρά το επεισόδιο. Ξέραμε εξαρχής ότι ήταν λίγα τα λεφτά που παίρναμε, που έπαιρνα. Να σου πω την αλήθεια δεν ξέρω τι έπαιρναν οι υπόλοιποι».
Ο ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Τσάι με Λεμόνι» στο YouTube, για την περίοδο που συμμετείχε στη δημοφιλή σειρά, τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε και τον λόγο που χρειάστηκε να αναζητήσει και δεύτερη δουλειά.
Αναφερόμενος στο γεγονός ότι τα γυρίσματα της τρίτης σεζόν δεν ήταν αρκετά για να καλύψει τις οικονομικές του ανάγκες, ο τηλεοπτικός «Μπίλυ» εξήγησε πως αποφάσισε να αναζητήσει μια επιπλέον εργασία: «Παράλληλα με την τελευταία σεζόν του “Καφέ”, εγώ έπιασα και δουλειά εκτός των γυρισμάτων, γιατί δεν έβγαινα οικονομικά, οπότε έπρεπε να δουλέψω σε μια έξτρα δουλειά. Δεν είχα και πολλά γυρίσματα εγώ την τρίτη χρονιά, γιατί δεν είχα συμφωνήσει να είμαι σε όλα τα επεισόδια, οπότε το συνδύασα κάπως έτσι».
Στη συνέχεια, μίλησε για την αμοιβή του και εξήγησε πώς ανακάλυψε ότι έπαιρνε πολύ λιγότερα χρήματα σε σχέση με άλλους ηθοποιούς της σειράς. Όπως είπε, στην αρχή έπαιρνε 140 ευρώ για το κάθε επεισόδιο: «Ωραία. Θες να γελάσουμε; Λοιπόν, όταν κάποια στιγμή έπεσα σε ένα απόσπασμα της εκπομπής σου, όπου ήταν ο Πάρης, ο Μανωλάκης από το “Καφέ της Χαράς”, και τον ρώταγες για τα λεφτά και είπε το ποσό που είχε πάρει τότε, έπαθα σοκ γιατί ανακάλυψα ότι έπαιρνα πολύ λιγότερα λεφτά από τον Πάρη. Όταν το είχα πει στη Λουιζίδου τότε, την τρίτη χρονιά, μου είχε πει: “Δεν σε πιστεύω”. Της λέω: “Θα σου πω ψέματα;”. Μου έλεγε: “Να δω το δελτίο σου”. Ήταν πολύ λίγα τα λεφτά, εννοώ, ειδικά για εκείνες τις εποχές. Έπαιρνα 140 ευρώ το επεισόδιο, που σε κάποιον τώρα μπορεί να λέει: “Α, πάρα πολλά λεφτά”. Δεν ήταν καθημερινή η σειρά. Ήταν τέσσερα επεισόδια το μήνα, άρα έπαιρνα 560 ευρώ μεικτά. 400 κάτι καθαρά».
Δείτε το βίντεο
Μιλώντας για την επιτυχία που σημείωσε το «Καφέ της Χαράς» και εξηγώντας πως οι ανάγκες του αυξήθηκαν όσο περνούσαν τα χρόνια, ο Δημήτρης Τσακάλας αναφέρθηκε στα έξοδα που είχε για τις μετακινήσεις του. Τότε, δήλωσε ότι η μητέρα του ήρθε σε επικοινωνία με την παραγωγή, ζητώντας αύξηση: «Απλά μετά ξέρεις, έκανε και τεράστια επιτυχία όλο αυτό το πράγμα. Οπότε λες: “Ε, δεν γίνεται να είμαι τόσες ώρες εκεί πέρα, να κάνει 54-57% τηλεθέαση και να μην μπορώ να ζήσω”. Και ξέρεις, την πρώτη χρονιά δεν με πολυένοιαζε. Τη δεύτερη, τρίτη όμως πήρα αυτοκίνητο, έπρεπε να βάλω βενζίνες. Τη δεύτερη δεν πήρα αύξηση, έκανα παζάρια, έκανε η μάνα μου ουσιαστικά παζάρια, γιατί ντρεπόμουν να το πω στην παραγωγή, για να μου πληρώνουν τις βενζίνες μου. Γιατί θα πήγαινα με το αυτοκίνητό μου πλέον αφού είχα αμάξι και είχα ένα παλιό Golf του ’85 που έπινε σούπερ βενζίνη και πήγαιναν πάρα πολλά λεφτά».
Έπειτα, ο ηθοποιός δήλωσε ότι η αμοιβή του αυξήθηκε στην τρίτη σεζόν, αλλά παρέμεινε χαμηλή σε σχέση με τα δεδομένα της εποχής: «Την τρίτη χρονιά μου το ανέβασαν στα 170 και γι’ αυτό είναι που δε συμφώνησα κιόλας να είμαι σε όλα τα επεισόδια. Ήμουν μόνο σε 15 νομίζω την τρίτη χρονιά και έπιασα παράλληλα δουλειά που σου είπα για να βγω οικονομικά. Οπότε ναι, ήταν πολύ λίγα τα λεφτά. Γιατί σκέψου ότι εκείνη την εποχή τα λιγότερα λεφτά που θα έπαιρνε κάποιος με ένα ρόλο σαν το δικό μου ήτανε τουλάχιστον τρία κατοστάρικα καθαρά το επεισόδιο. Ξέραμε εξαρχής ότι ήταν λίγα τα λεφτά που παίρναμε, που έπαιρνα. Να σου πω την αλήθεια δεν ξέρω τι έπαιρναν οι υπόλοιποι».
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