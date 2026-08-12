Τράβις Κέλσι για τον γάμο του με την Τέιλορ Σουίφτ: Ήταν η καλύτερη νύχτα της ζωής μου
Τράβις Κέλσι για τον γάμο του με την Τέιλορ Σουίφτ: Ήταν η καλύτερη νύχτα της ζωής μου
Ο σταρ των Kansas City Chiefs έκανε τις πρώτες του δηλώσεις για τον γάμο του με την τραγουδίστρια στο Madison Square Garden
Τις πρώτες του δηλώσεις για τον γάμο του με την Τέιλορ Σουίφτ έκανε ο Τράβις Κέλσι, χαρακτηρίζοντας τη βραδιά ως την πιο ξεχωριστή της ζωής του.
Ο 36χρονος σταρ των Kansas City Chiefs μίλησε την Τετάρτη 12 Αυγούστου, στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της ομάδας, αναφερόμενος μεταξύ άλλων και στον γάμο του με την τραγουδίστρια, στο Madison Square Garden.
Σχολιάζοντας πώς πέρασε το διάστημα εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων, ο Τράβις Κέλσι δήλωσε: «Ήταν ένα διασκεδαστικό καλοκαίρι. Ο γάμος ήταν η καλύτερη νύχτα της ζωής μου και εκτιμώ όλους όσοι ήρθαν και γιόρτασαν μαζί μας και πέρασαν όμορφα». Ο ίδιος χαρακτήρισε τη βραδιά «τρελή νύχτα», σημειώνοντας πως ήταν «γεμάτη από πολλές στιγμές γιορτής». Πλέον, όπως ξεκαθάρισε, η προσοχή του στρέφεται και πάλι στο άθλημά του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα, ποδόσφαιρο μωρό μου».
Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του
Ο Κέλσι και η Σουίφτ παντρεύτηκαν στις 3 Ιουλίου στο Madison Square Garden, παρουσία περίπου 1.000 καλεσμένων. Μεταξύ αυτών βρέθηκαν αρκετά μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ, όπως η Τζούλια Ρόμπερτς, ο Τομ Χανκς, η Ρις Γουίδερσπουν, η Λόρα Ντερν, η Έμα Στόουν και ο Μπραντ Πιτ.
Στον γάμο έδωσαν το «παρών» επίσης συμπαίκτες του Κέλσι στους Chiefs και ο προπονητής της ομάδας, Άντι Ριντ, καθώς και γνωστοί νυν και πρώην αστέρες του NFL, ανάμεσά τους ο Τομ Μπρέιντι και ο Ρομπ Γκρονκόφσκι. Πηγή είχε αναφέρει στο People λίγο μετά την τελετή, ότι η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι ήταν «λαμπεροί» καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.
Το ζευγάρι κράτησε τον γάμο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια ώστε η τελετή να παραμείνει ιδιωτική και να μην κυκλοφορήσουν φωτογραφίες από τη συγκεκριμένη ημέρα.
Ο αδερφός του σταρ του NFL, Τζέισον Κέλσι δήλωσε έκπληκτος που δεν έχει δημοσιευτεί μέχρι σήμερα καμία αυθεντική φωτογραφία από την τελετή. Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό SportsRadio 94WIP, ο Κέλσι ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω δει καμία αυθεντική φωτογραφία από τον γάμο. Είναι αξιοσημείωτο».
Φωτογραφία άρθρου: AP
Ο 36χρονος σταρ των Kansas City Chiefs μίλησε την Τετάρτη 12 Αυγούστου, στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της ομάδας, αναφερόμενος μεταξύ άλλων και στον γάμο του με την τραγουδίστρια, στο Madison Square Garden.
Σχολιάζοντας πώς πέρασε το διάστημα εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων, ο Τράβις Κέλσι δήλωσε: «Ήταν ένα διασκεδαστικό καλοκαίρι. Ο γάμος ήταν η καλύτερη νύχτα της ζωής μου και εκτιμώ όλους όσοι ήρθαν και γιόρτασαν μαζί μας και πέρασαν όμορφα». Ο ίδιος χαρακτήρισε τη βραδιά «τρελή νύχτα», σημειώνοντας πως ήταν «γεμάτη από πολλές στιγμές γιορτής». Πλέον, όπως ξεκαθάρισε, η προσοχή του στρέφεται και πάλι στο άθλημά του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα, ποδόσφαιρο μωρό μου».
Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του
@jessicagolich
Awww the first ever MY WIFE from Travis Kelce + chat about the wedding ❤️🥹 #traviskelce #traviskelcemywife #swifties #taylorswift♬ original sound - JessicaGolich
Στον γάμο έδωσαν το «παρών» επίσης συμπαίκτες του Κέλσι στους Chiefs και ο προπονητής της ομάδας, Άντι Ριντ, καθώς και γνωστοί νυν και πρώην αστέρες του NFL, ανάμεσά τους ο Τομ Μπρέιντι και ο Ρομπ Γκρονκόφσκι. Πηγή είχε αναφέρει στο People λίγο μετά την τελετή, ότι η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι ήταν «λαμπεροί» καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.
Το ζευγάρι κράτησε τον γάμο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια ώστε η τελετή να παραμείνει ιδιωτική και να μην κυκλοφορήσουν φωτογραφίες από τη συγκεκριμένη ημέρα.
Ο αδερφός του σταρ του NFL, Τζέισον Κέλσι δήλωσε έκπληκτος που δεν έχει δημοσιευτεί μέχρι σήμερα καμία αυθεντική φωτογραφία από την τελετή. Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό SportsRadio 94WIP, ο Κέλσι ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω δει καμία αυθεντική φωτογραφία από τον γάμο. Είναι αξιοσημείωτο».
Φωτογραφία άρθρου: AP
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