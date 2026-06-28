Το ζεϊμπέκικο της Αθηνάς Οικονομάκου με το «Άγαλμα» στο γαμήλιο πάρτι της και τα σπασμένα πιάτα, δείτε βίντεο
Το ζεϊμπέκικο της Αθηνάς Οικονομάκου με το «Άγαλμα» στο γαμήλιο πάρτι της και τα σπασμένα πιάτα, δείτε βίντεο
Η ηθοποιός χόρευε σε ξέφρενους ρυθμούς όλο το βράδυ μετά τη συγκινητική τελετή ανταλλαγής όρκων με τον Μπρούνο Τσερέλα
Στιγμές που θα θυμούνται για πάντα έζησαν το Σάββατο 27 Ιουνίου η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα στο γαμήλιο πάρτι τους, με την ηθοποιό να χορεύει ζεϊμπέκικο και τους καλεσμένους να σπάνε πιάτα.
Το ζευγάρι επέλεξε ένα μήνα μετά τον γάμο του στην Αθήνα, να γιορτάσει την ένωσή του στην Πάρο με ένα τριήμερο γλέντι και τη δεύτερη ημέρα των εορτασμών, αφού πραγματοποιήθηκε μία τελετή ανταλλαγής όρκων, με την Αθηνά Οικονομάκου να φορά νυφικό και να δακρύζει καθ' όλη τη διάρκεια, ακολούθησε ξέφρενος χορός στο πολυτελές resort Mar Azul του νησιού.
Οι καλεσμένοι κατέκλυσαν τα social media με τις αναρτήσεις τους από τη βραδιά, ανεβάζοντας stories από τις πιο όμορφες στιγμές. Μία από αυτές ήταν και εκείνη που η ηθοποιός χόρεψε ζεϊμπέκικο με «Το Άγαλμα» του Γιάννη Πουλόπουλου, ενώ όλοι είχαν συγκεντρωθεί γύρω της και την χειροκροτούσαν.
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο στιγμιότυπο οι φίλοι του ζευγαριού έσπαγαν πιάτα, γεμίζοντας την πίστα με αυτά.
Η νύφη διασκέδασε ασταμάτητα, όλη νύχτα και σε άλλο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram φαίνεται να χορεύει ξέφρενα το «Είσαι» της Άννας Βίσση.
Η κολλητή της, Νικόλ Παναγιώτου, ανέβασε επίσης ένα στιμγιότυπο που χορεύει μαζί με την Αθηνά Οικονομάκου και τη Λένα Δροσάκη.
Το ζευγάρι επέλεξε ένα μήνα μετά τον γάμο του στην Αθήνα, να γιορτάσει την ένωσή του στην Πάρο με ένα τριήμερο γλέντι και τη δεύτερη ημέρα των εορτασμών, αφού πραγματοποιήθηκε μία τελετή ανταλλαγής όρκων, με την Αθηνά Οικονομάκου να φορά νυφικό και να δακρύζει καθ' όλη τη διάρκεια, ακολούθησε ξέφρενος χορός στο πολυτελές resort Mar Azul του νησιού.
Οι καλεσμένοι κατέκλυσαν τα social media με τις αναρτήσεις τους από τη βραδιά, ανεβάζοντας stories από τις πιο όμορφες στιγμές. Μία από αυτές ήταν και εκείνη που η ηθοποιός χόρεψε ζεϊμπέκικο με «Το Άγαλμα» του Γιάννη Πουλόπουλου, ενώ όλοι είχαν συγκεντρωθεί γύρω της και την χειροκροτούσαν.
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο στιγμιότυπο οι φίλοι του ζευγαριού έσπαγαν πιάτα, γεμίζοντας την πίστα με αυτά.
Η νύφη διασκέδασε ασταμάτητα, όλη νύχτα και σε άλλο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram φαίνεται να χορεύει ξέφρενα το «Είσαι» της Άννας Βίσση.
Η κολλητή της, Νικόλ Παναγιώτου, ανέβασε επίσης ένα στιμγιότυπο που χορεύει μαζί με την Αθηνά Οικονομάκου και τη Λένα Δροσάκη.
Δεν έλειψαν και οι τρυφερές στιγμές της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα, οι οποίοι χόρεψαν αγκαλιασμένοι στο κέντρο της πίστας, με την ηθοποιό να τραγουδά στον σύζυγό της.
Το ερωτευμένο ζευγάρι χόρεψε και σε λάτιν ρυθμούς.
Ο Μπρούνο Τσερέλα έκλεψε τις εντυπώσεις με τις χορευτικές του φιγούρες.
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