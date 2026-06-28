Το ζεϊμπέκικο της Αθηνάς Οικονομάκου με το «Άγαλμα» στο γαμήλιο πάρτι της και τα σπασμένα πιάτα, δείτε βίντεο

Δεν έλειψαν και οι τρυφερές στιγμές της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα, οι οποίοι χόρεψαν αγκαλιασμένοι στο κέντρο της πίστας, με την ηθοποιό να τραγουδά στον σύζυγό της.Το ερωτευμένο ζευγάρι χόρεψε και σε λάτιν ρυθμούς.Ο Μπρούνο Τσερέλα έκλεψε τις εντυπώσεις με τις χορευτικές του φιγούρες.