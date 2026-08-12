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Φίλιππος Νιάρχος: Οικογενειακή απόβαση στην Ιθάκη, δείτε βίντεο
Φίλιππος Νιάρχος: Οικογενειακή απόβαση στην Ιθάκη, δείτε βίντεο
Ο 72χρονος μεγιστάνας μαζί με τους δύο γιους του Σταύρο και Τεό κατέβηκε από την θαλαμηγό «Atlantis II» και δείπνησε σε εστιατόριο του νησιού
Χρόνια είχαμε να δούμε την θαλαμηγό των Νιάρχων στην Ελλάδα, αφού είναι συνήθως μόνιμα αγκυροβολημένη στην μαρίνα του Μονακό. Πριν λίγα 24ωρα το εντυπωσιακό σκάφος εντοπίστηκε να έχει ρίξει άγκυρα στον κόλπο των Φρικών στην Ιθάκη, όπου και παρέμεινε για αρκετές ώρες.
Ο Φίλιππος Νιαρχος μαζί με τους γιους του Σταύρο και Τεό, οι οποίοι συνοδεύονταν ο πρώτος από την σύζυγό του Ντάσα Ζούκοβα και ο δεύτερος από τη σύντροφο του Καμίλ Ρόου, επιβιβάστηκαν σε τέντερ και βγήκαν στην ακτή. Είχαν κανονίσει να φάνε στο εστιατόριο «Μυρτιά», ένα από τα καλύτερα του νησιού.
Το σκάφος παρέμεινε αρόδο στον κόλπο που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του ομηρικού νησιού, ενώ οι Νιάρχοι απολάμβαναν το φαγητό αλλά και την θέα προς το γραφικό λιμανάκι και και την «τριλογία» των παραλιών με την γνωστή ονομασία «Κουρβούλια».
Το εστιατόριο που επέλεξαν βρίσκεται έξω από την περιοχή Σταυρός κοντά στον αρχαιολογικό χώρο «Σχολή Ομήρου» με θέα τον κόλπο των Αφαλών. Όταν τέλειωσαν επέστρεψαν στην οικογενειακή θαλαμηγό που απέπλευσε προς άγνωστη κατεύθυνση του Ιονίου.
Ο Φίλιππος Νιαρχος μαζί με τους γιους του Σταύρο και Τεό, οι οποίοι συνοδεύονταν ο πρώτος από την σύζυγό του Ντάσα Ζούκοβα και ο δεύτερος από τη σύντροφο του Καμίλ Ρόου, επιβιβάστηκαν σε τέντερ και βγήκαν στην ακτή. Είχαν κανονίσει να φάνε στο εστιατόριο «Μυρτιά», ένα από τα καλύτερα του νησιού.
Το σκάφος παρέμεινε αρόδο στον κόλπο που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του ομηρικού νησιού, ενώ οι Νιάρχοι απολάμβαναν το φαγητό αλλά και την θέα προς το γραφικό λιμανάκι και και την «τριλογία» των παραλιών με την γνωστή ονομασία «Κουρβούλια».
Το εστιατόριο που επέλεξαν βρίσκεται έξω από την περιοχή Σταυρός κοντά στον αρχαιολογικό χώρο «Σχολή Ομήρου» με θέα τον κόλπο των Αφαλών. Όταν τέλειωσαν επέστρεψαν στην οικογενειακή θαλαμηγό που απέπλευσε προς άγνωστη κατεύθυνση του Ιονίου.
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