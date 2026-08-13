Τα κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατο του 17χρονου στην Κίμωλο, η μαρτυρία συγγενή για τις τελευταίες στιγμές του στο μπάνιο
Τα κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατο του 17χρονου στην Κίμωλο, η μαρτυρία συγγενή για τις τελευταίες στιγμές του στο μπάνιο
Στο μικροσκόπιο θερμοσίφωνας, ρελέ και ηλεκτρολογική εγκατάσταση - Όσα είπε ο δήμαρχος του νησιού για τη συνομιλία που είχε με τη μητέρα του νεαρού
Βαρύ παραμένει το κλίμα στην Κίμωλο μετά τον αιφνίδιο θάνατο του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο μπάνιο της κατοικίας όπου διέμενε με την οικογένειά του κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στο νησί.
Την ώρα που συγγενείς και κάτοικοι προσπαθούν ακόμη να συνειδητοποιήσουν την τραγωδία, οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο ανήλικος βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις πρώτες εκτιμήσεις να στρέφονται στο ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας.
Ο 17χρονος είχε φτάσει στην Κίμωλο μαζί με τη μητέρα και την αδελφή του από την Ιρλανδία, όπου η οικογένεια διαμένει μόνιμα, μόλις λίγες ημέρες πριν από το τραγικό περιστατικό.
Αναλυτικότερα εξετάζεται μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο βλάβης ή διαρροής ρεύματος από τον θερμοσίφωνα. Παράλληλα, διερευνώνται οι πληροφορίες σχετικά με το εάν ο ηλεκτρικός πίνακας διέθετε ρελέ διαφυγής, τον μηχανισμό ασφαλείας που διακόπτει την παροχή όταν εντοπιστεί διαρροή ρεύματος.
Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και η πληροφορία ότι το 2024 είχε εκδοθεί πιστοποιητικό για την ηλεκτρική εγκατάσταση του ακινήτου. Τα σχετικά στοιχεία αναμένεται να αξιολογηθούν προκειμένου να διαπιστωθεί ποια ήταν η κατάσταση της εγκατάστασης και εάν πληρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας.
«Με το που μπήκε μέσα και έπιασε το τηλεφωνάκι του μπάνιου τελείωσε», ανέφερε, περιγράφοντας παράλληλα την κατοικία ως ένα παλιό, καλοκαιρινό σπίτι, το οποίο η οικογένεια χρησιμοποιούσε για λίγες ημέρες όταν επισκεπτόταν το νησί.
«Καλοκαιρινό ήταν» και «ερχόντουσαν δηλαδή κάτι ημέρες», είπε, προσθέτοντας ότι επρόκειτο για «παλιό σπίτι που πριν κάμποσα χρόνια είχε να γίνει ανακαίνιση».
«Της λέω, ρε παιδί μου δεν είχε τίποτα; Μήπως είχες αυτές τις μέρες κάνα τσίμπημα, τίποτα στο μπάνιο; Μου λέει “το χρησιμοποιούσαμε όσες ημέρες ήταν εδώ και δεν είχαμε κανένα θέμα”», ανέφερε.
Ο ίδιος σημείωσε ότι ό,τι συνέβη φαίνεται πως έγινε ακαριαία, ενώ περιέγραψε την κατοικία ως παλιά, κατασκευασμένη τη δεκαετία του 1970 ή πιθανόν ακόμη νωρίτερα. Όπως ανέφερε, το μπάνιο στο οποίο σημειώθηκε η τραγωδία βρισκόταν εκτός του κυρίως κτιρίου.
Την ώρα που συγγενείς και κάτοικοι προσπαθούν ακόμη να συνειδητοποιήσουν την τραγωδία, οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο ανήλικος βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις πρώτες εκτιμήσεις να στρέφονται στο ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας.
Ο 17χρονος είχε φτάσει στην Κίμωλο μαζί με τη μητέρα και την αδελφή του από την Ιρλανδία, όπου η οικογένεια διαμένει μόνιμα, μόλις λίγες ημέρες πριν από το τραγικό περιστατικό.
Στο μικροσκόπιο η ηλεκτρολογική εγκατάστασηΣύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα Cyclades24.gr, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση της παλιάς κατοικίας και ιδιαίτερα ο χώρος του μπάνιου, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν εάν υπήρξε διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και, εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί, από ποιο σημείο προήλθε.
Αναλυτικότερα εξετάζεται μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο βλάβης ή διαρροής ρεύματος από τον θερμοσίφωνα. Παράλληλα, διερευνώνται οι πληροφορίες σχετικά με το εάν ο ηλεκτρικός πίνακας διέθετε ρελέ διαφυγής, τον μηχανισμό ασφαλείας που διακόπτει την παροχή όταν εντοπιστεί διαρροή ρεύματος.
Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και η πληροφορία ότι το 2024 είχε εκδοθεί πιστοποιητικό για την ηλεκτρική εγκατάσταση του ακινήτου. Τα σχετικά στοιχεία αναμένεται να αξιολογηθούν προκειμένου να διαπιστωθεί ποια ήταν η κατάσταση της εγκατάστασης και εάν πληρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας.
«Με το που έπιασε το τηλέφωνο του μπάνιου, τελείωσε»Στις τελευταίες στιγμές του 17χρονου αναφέρθηκε συγγενικό του πρόσωπο, μιλώντας χθες στην τηλεόραση του Alpha.
«Με το που μπήκε μέσα και έπιασε το τηλεφωνάκι του μπάνιου τελείωσε», ανέφερε, περιγράφοντας παράλληλα την κατοικία ως ένα παλιό, καλοκαιρινό σπίτι, το οποίο η οικογένεια χρησιμοποιούσε για λίγες ημέρες όταν επισκεπτόταν το νησί.
«Καλοκαιρινό ήταν» και «ερχόντουσαν δηλαδή κάτι ημέρες», είπε, προσθέτοντας ότι επρόκειτο για «παλιό σπίτι που πριν κάμποσα χρόνια είχε να γίνει ανακαίνιση».
Η συνομιλία του δημάρχου με την μητέραΟ δήμαρχος Κιμώλου, Κωνσταντίνος Βεντούρης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό, αναφέρθηκε στη συνομιλία που είχε με τη μητέρα του 17χρονου και σε όσα τη ρώτησε σχετικά με τη χρήση του μπάνιου τις προηγούμενες ημέρες.
«Της λέω, ρε παιδί μου δεν είχε τίποτα; Μήπως είχες αυτές τις μέρες κάνα τσίμπημα, τίποτα στο μπάνιο; Μου λέει “το χρησιμοποιούσαμε όσες ημέρες ήταν εδώ και δεν είχαμε κανένα θέμα”», ανέφερε.
Ο ίδιος σημείωσε ότι ό,τι συνέβη φαίνεται πως έγινε ακαριαία, ενώ περιέγραψε την κατοικία ως παλιά, κατασκευασμένη τη δεκαετία του 1970 ή πιθανόν ακόμη νωρίτερα. Όπως ανέφερε, το μπάνιο στο οποίο σημειώθηκε η τραγωδία βρισκόταν εκτός του κυρίως κτιρίου.
Η πιστοποίηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασηςΣτο επίκεντρο βρίσκεται και το ζήτημα της πιστοποίησης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του ακινήτου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Alpha, ο δήμαρχος Κιμώλου ήταν εκείνος που είχε δώσει την πιστοποίηση για την αναβάθμιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
Όταν ρωτήθηκε εάν μετάνιωσε, ο Κωνσταντίνος Βεντούρης απάντησε: «Φυσικά. Εάν το ήξερα θα το είχα δώσει;».
Κρίσιμο είναι να διαπιστωθεί εάν πράγματι υπήρξε διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και, εφόσον υπήρξε, από ποιο σημείο προήλθε.
Παράλληλα, εξετάζεται ο ρόλος του θερμοσίφωνα, η συνολική κατάσταση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, καθώς και τι ακριβώς ίσχυε με το ρελέ διαφυγής. Απαντήσεις αναζητούνται και γύρω από την πιστοποίηση της εγκατάστασης.
Καθοριστικά για να συμπληρωθεί η εικόνα αναμένεται να είναι τα ευρήματα των τεχνικών ελέγχων και της ιατροδικαστικής εξέτασης, ώστε να προσδιοριστεί με σαφήνεια η αιτία θανάτου και να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.
Τα κρίσιμα ερωτήματαΟι έρευνες καλούνται πλέον να δώσουν απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο μπάνιο και οδήγησε στον θάνατο του 17χρονου.
Κρίσιμο είναι να διαπιστωθεί εάν πράγματι υπήρξε διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και, εφόσον υπήρξε, από ποιο σημείο προήλθε.
Παράλληλα, εξετάζεται ο ρόλος του θερμοσίφωνα, η συνολική κατάσταση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, καθώς και τι ακριβώς ίσχυε με το ρελέ διαφυγής. Απαντήσεις αναζητούνται και γύρω από την πιστοποίηση της εγκατάστασης.
Καθοριστικά για να συμπληρωθεί η εικόνα αναμένεται να είναι τα ευρήματα των τεχνικών ελέγχων και της ιατροδικαστικής εξέτασης, ώστε να προσδιοριστεί με σαφήνεια η αιτία θανάτου και να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.
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