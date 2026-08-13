Ο Πομάσκι αποκάλυψε τα μυστικά πίσω από το χρυσό του Τεντόγλου: «Είπε τώρα θα το κάνω και το έκανε» - Πώς σχολίασε το... ξεχασμένο μετάλλιο
SPORTS
Μίλτος Τεντόγλου Γιώργος Πομάσκι Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Ο Πομάσκι αποκάλυψε τα μυστικά πίσω από το χρυσό του Τεντόγλου: «Είπε τώρα θα το κάνω και το έκανε» - Πώς σχολίασε το... ξεχασμένο μετάλλιο

Ο προπονητής του Μίλτου Τεντόγλου τον περιέγραψε όπως τον ζει καθημερινά: προσηλωμένο στην ουσία, ισχυρογνώμων και πάντα σίγουρο για το πλάνο του

Ο Πομάσκι αποκάλυψε τα μυστικά πίσω από το χρυσό του Τεντόγλου: «Είπε τώρα θα το κάνω και το έκανε» - Πώς σχολίασε το... ξεχασμένο μετάλλιο
Γιώργος Χρήστου
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Πίσω από έναν μεγάλο αθλητή κρύβονται αμέτρητες ώρες δουλειάς, επιμονής και αφοσίωσης, αλλά και ένας προπονητής που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να τον οδηγήσει στην κορυφή. Στην περίπτωση του Μίλτου Τεντόγλου, ο άνθρωπος αυτός είναι ο Γιώργος Πομάσκι, ο οποίος βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του και έχει καθοριστική συμβολή στις τεράστιες επιτυχίες του Έλληνα πρωταθλητή.

Μετά τον νέο θρίαμβο του Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, όπου κατέκτησε το τέταρτο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο της καριέρας του στο μήκος, ο έμπειρος προπονητής μίλησε στην κάμερα του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μίλτος Τεντόγλου έφτασε στην κορυφή με ένα εντυπωσιακό άλμα στα 8,44 μέτρα, αφήνοντας δεύτερο τον Ελβετό Σιμόν Εχάμερ με 8,29.

«Το δούλεψε πολύ και αυτός με βοήθησε απίστευτα. Ήταν πολύ συγκεντρωμένος, πολύ αφοσιωμένος και ήταν σίγουρο ότι θα φτάσουμε εδώ φέτος. Η εξέλιξη του φορμαρίσματός του φέτος έδειξε ότι πάμε με μια σιγουριά 99%», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Πομάσκι.

«Είπε τώρα θα το κάνω και το έκανε»

Για το εάν είχε ένα συγκεκριμένο πλάνο στο μυαλό του ο Μίλτος Τεντόγλου, πηγαίνοντας προς το στάδιο του τελικού:

«Είχε και μου το έλεγε στο λεωφορείο. Πάντα έχει ένα πλάνο. Εγώ είχα καταλάβει ότι ο αέρας είναι αντίθετος. Συνήθως τους πιο αδύνατους αθλητές τούς ενοχλεί και είχα μια ανησυχία, να το πω έτσι. Δεν ήθελε να ασχοληθεί με τέτοιες λεπτομέρειες. Ούτε τον έβλεπε τον αέρα, πέρασε σαν βέλος από μέσα και κέρδισε. Εμείς κάνουμε μόνο περάσματα. Στο πρώτο πέρασμα είπα: Κανένα πρόβλημα, σήμερα όλα θα πάνε καλά. Στον αγώνα υπάρχει ο ένας να προσπερνάει τον άλλο, απλώς εμείς ψάχναμε το καλό άλμα. Λίγο βιαζόταν ο Μίλτος να το ασφαλίσει και πέταγε πίσω. Του είπα: Χαλάρωσε, μπες μέχρι το τέλος, κάνε το δικό σου άλμα. Είπε τώρα θα το κάνω και το έκανε».



Για το εάν περίμενε, όταν ανέλαβε τον Μίλτο, ότι θα έφταναν στα τέσσερα χρυσά ευρωπαϊκά μετάλλια:

«Με τίποτα. Όταν αναλαμβάνεις ένα παιδί, πρώτον θέλεις να του μάθεις. Πρέπει να μάθεις τα βιώματά του, τον τρόπο σκέψης του, τη λειτουργία του. Το πιο δύσκολο για μένα ήταν ότι, επειδή ήταν ένας πολύ καλός εκτελεστής προπονητικά, πιο πολύ τη σκέψη του ήθελα να μάθω. Να μπορώ να λειτουργώ και να είμαι χρήσιμος δίπλα του. Με τον καιρό τα έχω καταλάβει όλα, νομίζω, και θα τα πάμε πολύ καλά».

Για το γεγονός ότι γίνεται λόγος για επιστροφή του Μίλτου Τεντόγλου στην κορυφή, ενώ ο ίδιος μιλά για ένα διάλειμμα:

«Είχε μια αναγκαστική περίοδο αποχής. Όλοι αρρώστησαν από κάποια γρίπη. Έτυχε και ο Μίλτος, μετά από τόσα χρόνια, να έχει αυτή την αρρώστια. Την αντιμετωπίσαμε γρήγορα, αλλά χάθηκε χρόνος και έτσι χάσαμε και ένα πρωτάθλημα».

Ο Πομάσκι αποκάλυψε τα μυστικά πίσω από το χρυσό του Τεντόγλου: «Είπε τώρα θα το κάνω και το έκανε» - Πώς σχολίασε το... ξεχασμένο μετάλλιο

«Εάν ενώσουμε τον στόχο μας είναι όλα εύκολα»

Για το πώς είναι να διαχειρίζεται τον Μίλτο Τεντόγλου ως άνθρωπο, πέρα από την ιδιότητά του ως αθλητή ανέφερε:

«Ο Μίλτος έχει πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Είναι ισχυρογνώμων. Είναι ένα παιδί που δεν είναι εύκολο, αλλά εάν ενώσουμε τη σκέψη μας και τον στόχο μας, μετά όλα γίνονται πολύ εύκολα. Είναι ο αθλητής που με έχει κουράσει λιγότερο από όλους. Απλώς εγώ θα ήθελα να είμαι πιο έτοιμος. Γιατί σε αυτή τη σκέψη που έχει ο Μίλτος πρέπει να μπω και εγώ μέσα, στην πραγματική αίσθηση που έχει για κάποια άσκηση, για κάποια συμμετοχή στον αγώνα. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι για εμένα».

Τέλος, με αφορμή το γεγονός ότι ο Μίλτος Τεντόγλου ξέχασε το μετάλλιό του μετά τη νίκη, ο Γιώργος Πομάσκι ρωτήθηκε εάν του έχει συμβεί να ξεχάσει κάτι πηγαίνοντας στην προπόνηση και απάντησε:

«Σπάνια. Δεν δίνει σημασία στις λεπτομέρειες. Δίνει σημασία στην ουσία. Και στην ουσία είναι πάντα εκεί που πρέπει».
Γιώργος Χρήστου
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