Εβίτα Αγαΐτση: Παγιδευμένη στο δικό μου ηλιοβασίλεμα, έγραψε η ηθοποιός που δίνει μάχη με τον καρκίνο
Εβίτα Αγαΐτση: Παγιδευμένη στο δικό μου ηλιοβασίλεμα, έγραψε η ηθοποιός που δίνει μάχη με τον καρκίνο
Η 31χρονος ηθοποιός αποκάλυψε τον Ιούλιο ότι διαγνώστηκε με καρκίνο
Νέες φωτογραφίες της την ώρα που έβλεπε ηλιοβασίλεμα, δημοσίευσε η Εβίτα Αγαΐτση, ενώ συνεχίζει να δίνει τη μάχη της με τον καρκίνο.
Η 31χρονη ηθοποιός που αποκάλυψε πριν από λίγες εβδομάδες για τη διάγνωσή της με την ασθένεια, δημοσίευσε την Τετάρτη 12 Αυγούστου φωτογραφίες της στα social media, σημειώνοντας χαρακτηριστικά «παγιδευμένη στο δικό μου εφέ ηλιοβασιλέματος».
Η Εβίτα Αγαΐτση που το τελευταίο διάστημα έχει ξυρίσει το κεφάλι της, μοιράστηκε δύο πορτρέτα της και δύο διαφορετικά στιγμιότυπα με το ηλιοβασίλεμα.
Δείτε την ανάρτησή της
Η ηθοποιός, που έγινε γνωστή στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη σειρά «Ταμπού», έχει επιλέξει το τελευταίο διάστημα να μιλά δημόσια για την ασθένειά της. Στα τέλη Ιουλίου, η Εβίτα Αγαΐτση είχε δημοσιεύσει στο TikTok ένα βίντεο από τη στιγμή που δύο φίλοι της, ανάμεσά τους και ο Θεοχάρης Ιωαννίδης, τη βοηθούσαν να ξυρίσει το κεφάλι της. Στο βίντεο είχε γράψει: «Η καούκα ξυρίστηκε εδώ και 2 μήνες. Η διαδικασία όμως; Ε ορίστε λοιπόν. Shout out στους φίλους μου που είναι σούργελα και εμψυχωτές μου».
Σε άλλο βίντεο που δημοσίευσε η ηθοποιός στις 27 Ιουλίου, ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη και τα μηνύματα που δέχτηκε και δήλωσε πως θα μιλήσει αναλυτικά για όσα βιώνει με τον καρκίνο, όταν θα έχει ξεπεράσει την ασθένεια.
Πιο αναλυτικά, είπε: «Κάνω αυτό το βίντεο για να σας ευχαριστήσω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο γέμισε η ψυχή μου με όλα τα μηνύματα που έχω λάβει από εσάς. Όλα είναι καλά, σύντομα τελειώνει. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αυτό θα το κάνω όταν θα μπει αυτή η πολυπόθητη τελεία και μετέπειτα μπορεί να μοιραστώ κάποιες πληροφορίες ή εμπειρίες, αν φυσικά υπάρχει ενδιαφέρον και το θέλετε κι εσείς. Αυτό το βίντεο είχε τραβηχτεί πριν από περίπου δύο μήνες, όπου είχαν έρθει τα παιδιά εδώ, είπα να το κάνουμε παρέα για να είναι πιο ελαφρύ στην ψυχολογία μου. Δεν το ανέβασα, όχι επειδή ένιωθα αμήχανα, που και αυτό θα ήταν θεμιτό και φυσιολογικό, απλώς ένιωθα ότι θα το ανέβαζα σαν κατακλείδα αυτής της περιπέτειας, όταν τελείωνε».
Κλείνοντας, έστειλε ένα μήνυμα αισιοδοξίας σε όλους όσοι αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα υγείας: «Είμαστε πάρα πολλοί, δυστυχώς, αλλά το ελπιδοφόρο είναι ότι από τα μηνύματα που έλαβα, το ξεπερνάμε ή θα το ξεπεράσουμε, και θα βγούμε πιο δυνατοί σε αυτό το ταξίδι της ζωής. Όλος ο κόσμος έχει στο βιβλίο της ζωής του μελανές σελίδες, το θέμα είναι τι απόχρωση δίνουμε εμείς οι ίδιοι στα πράγματα που μας συμβαίνουν και πώς τα αντιμετωπίζουμε. Σίγουρα δεν μας ορίζει καμία αρρώστια, δεν μας ορίζει η διάγνωσή μας, δεν είμαστε η διάγνωσή μας. Είναι μία πτυχή μόνο της καθημερινότητάς μου, υπάρχουν τόσες πολλές άλλες που με κάνουν να ξυπνάω και να θέλω να βγω έξω, να δω τους αγαπημένους μου, να κάνω όνειρα για τα μελλοντικά μου σχέδια».
Η 31χρονη ηθοποιός που αποκάλυψε πριν από λίγες εβδομάδες για τη διάγνωσή της με την ασθένεια, δημοσίευσε την Τετάρτη 12 Αυγούστου φωτογραφίες της στα social media, σημειώνοντας χαρακτηριστικά «παγιδευμένη στο δικό μου εφέ ηλιοβασιλέματος».
Η Εβίτα Αγαΐτση που το τελευταίο διάστημα έχει ξυρίσει το κεφάλι της, μοιράστηκε δύο πορτρέτα της και δύο διαφορετικά στιγμιότυπα με το ηλιοβασίλεμα.
Δείτε την ανάρτησή της
Η ηθοποιός, που έγινε γνωστή στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη σειρά «Ταμπού», έχει επιλέξει το τελευταίο διάστημα να μιλά δημόσια για την ασθένειά της. Στα τέλη Ιουλίου, η Εβίτα Αγαΐτση είχε δημοσιεύσει στο TikTok ένα βίντεο από τη στιγμή που δύο φίλοι της, ανάμεσά τους και ο Θεοχάρης Ιωαννίδης, τη βοηθούσαν να ξυρίσει το κεφάλι της. Στο βίντεο είχε γράψει: «Η καούκα ξυρίστηκε εδώ και 2 μήνες. Η διαδικασία όμως; Ε ορίστε λοιπόν. Shout out στους φίλους μου που είναι σούργελα και εμψυχωτές μου».
@_evita_agaitsi
Η καούκα ξυρίστηκε εδώ και 2 μήνες. Η διαδικασία όμως; Ε ορίστε λοιπόν. Shout out στους φίλους μου που είναι σούργελα και εμψυχωτικοί και κάνανε την διαδικασία ευκολότερη🌸 @iasonaschroniss @theocharis_ioannidis #motivation #foryoupagе #fyp #staystrong♬ πρωτότυπος ήχος - Evita Agaitsi
Πιο αναλυτικά, είπε: «Κάνω αυτό το βίντεο για να σας ευχαριστήσω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο γέμισε η ψυχή μου με όλα τα μηνύματα που έχω λάβει από εσάς. Όλα είναι καλά, σύντομα τελειώνει. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αυτό θα το κάνω όταν θα μπει αυτή η πολυπόθητη τελεία και μετέπειτα μπορεί να μοιραστώ κάποιες πληροφορίες ή εμπειρίες, αν φυσικά υπάρχει ενδιαφέρον και το θέλετε κι εσείς. Αυτό το βίντεο είχε τραβηχτεί πριν από περίπου δύο μήνες, όπου είχαν έρθει τα παιδιά εδώ, είπα να το κάνουμε παρέα για να είναι πιο ελαφρύ στην ψυχολογία μου. Δεν το ανέβασα, όχι επειδή ένιωθα αμήχανα, που και αυτό θα ήταν θεμιτό και φυσιολογικό, απλώς ένιωθα ότι θα το ανέβαζα σαν κατακλείδα αυτής της περιπέτειας, όταν τελείωνε».
Κλείνοντας, έστειλε ένα μήνυμα αισιοδοξίας σε όλους όσοι αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα υγείας: «Είμαστε πάρα πολλοί, δυστυχώς, αλλά το ελπιδοφόρο είναι ότι από τα μηνύματα που έλαβα, το ξεπερνάμε ή θα το ξεπεράσουμε, και θα βγούμε πιο δυνατοί σε αυτό το ταξίδι της ζωής. Όλος ο κόσμος έχει στο βιβλίο της ζωής του μελανές σελίδες, το θέμα είναι τι απόχρωση δίνουμε εμείς οι ίδιοι στα πράγματα που μας συμβαίνουν και πώς τα αντιμετωπίζουμε. Σίγουρα δεν μας ορίζει καμία αρρώστια, δεν μας ορίζει η διάγνωσή μας, δεν είμαστε η διάγνωσή μας. Είναι μία πτυχή μόνο της καθημερινότητάς μου, υπάρχουν τόσες πολλές άλλες που με κάνουν να ξυπνάω και να θέλω να βγω έξω, να δω τους αγαπημένους μου, να κάνω όνειρα για τα μελλοντικά μου σχέδια».
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