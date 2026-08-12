Εβίτα Αγαΐτση: Παγιδευμένη στο δικό μου ηλιοβασίλεμα, έγραψε η ηθοποιός που δίνει μάχη με τον καρκίνο

αγιδευμένη στο δικό μου εφέ ηλιοβασιλέματος».



Η Εβίτα Αγαΐτση που το τελευταίο διάστημα έχει ξυρίσει το κεφάλι της, μοιράστηκε δύο πορτρέτα της και δύο διαφορετικά στιγμιότυπα με το ηλιοβασίλεμα.

Η ηθοποιός, που έγινε γνωστή στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη σειρά «Ταμπού», έχει επιλέξει το τελευταίο διάστημα να μιλά δημόσια για την ασθένειά της.

Στα τέλη Ιουλίου, η

Εβίτα Αγαΐτση

είχε

δημοσιεύσει στο

TikTok ένα βίντεο από τη στιγμή που δύο φίλοι της, ανάμεσά τους και ο Θεοχάρης Ιωαννίδης, τη βοηθούσαν να ξυρίσει το κεφάλι της.

Στο βίντεο είχε γράψει:

«

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