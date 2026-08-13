Στο πλευρό της 16χρονης Λίζας Ιτόγια ο Αρκάς: Το μόνο χρώμα που δεν ταιριάζει στη γαλανόλευκη είναι το μαύρο του ρατσισμού
Στο πλευρό της 16χρονης Λίζας Ιτόγια ο Αρκάς: Το μόνο χρώμα που δεν ταιριάζει στη γαλανόλευκη είναι το μαύρο του ρατσισμού
Η ανήλικη αθλήτρια του Παναθλητικού Συκεών έχει καταγωγή από τη Νιγηρία, ωστόσο έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην Ελλάδα και πλέον εκπροσωπεί το εθνόσημο μέσω της Εθνικής Ελλάδος
Στο πλευρό της Λίζας Ιτόγια για τα ρατσιστικά σχόλια που αποκάλυψε η ίδια ότι δέχθηκε κατά τη διάρκεια των αγώνων της Εθνικής Κορασίδων στο EuroBasket U16 Β’ Κατηγορίας στα Ιωάννινα, τάχθηκε ο Αρκάς με σκίτσο του που ανήρτησε στο Facebook.
Στο σκίτσο πρωταγωνιστεί η νεαρή διεθνής μπασκετμπολίστρια, με τον Αρκά να σχολιάζει από πάνω: «Η γαλανόλευκη ταιριάζει με όλα τα χρώματα του δέρματος εκτός από το μαύρο της ψυχής και του ρατσισμού».
Η ανήλικη αθλήτρια του Παναθλητικού Συκεών έχει καταγωγή από τη Νιγηρία, ωστόσο έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην Ελλάδα και πλέον εκπροσωπεί το εθνόσημο μέσω της Εθνικής Ελλάδος.
Η Ιτόγια τοποθετήθηκε για τα σχόλια που δέχθηκε μέσα από τον λογαριασμό της στα social media, υπενθυμίζοντας πως πατρίδα είναι εκεί που μεγαλώνουμε και δίνουμε τις μικρές και μεγάλες μάχες. «Θα μπορούσα τώρα να βρίσκομαι στη Νιγηρία και να παίζω εκεί, αλλά επέλεξα τη χώρα όπου γεννήθηκα, τη χώρα στην οποία μεγάλωσα και τη χώρα που αποκαλώ σπίτι μου» έγραψε.
Θα μπορούσα τώρα να βρίσκομαι στη Νιγηρία και να παίζω εκεί, αλλά επέλεξα τη χώρα όπου γεννήθηκα, τη χώρα στην οποία μεγάλωσα και τη χώρα που αποκαλώ σπίτι μου.
Οπότε σας ευχαριστώ που βρίζετε ένα 16χρονο κορίτσι επειδή απλώς κυνηγά το όνειρό της. Μπορείτε να με κρίνετε, να αμφιβάλλετε για μένα και μπορείτε να προσπαθείτε να με ρίξετε, αλλά ποτέ δεν θα με καθορίσετε. Θα συνεχίσω να δουλεύω. Θα συνεχίσω να παλεύω. Θα συνεχίσω να φοράω τη φανέλα της χώρας μου με περηφάνια. Γιατί έχω τον Θεό στο πλευρό μου. Και με τον Θεό δίπλα μου, τίποτα και κανένας δεν μπορεί να με σταματήσει».
Στο σκίτσο πρωταγωνιστεί η νεαρή διεθνής μπασκετμπολίστρια, με τον Αρκά να σχολιάζει από πάνω: «Η γαλανόλευκη ταιριάζει με όλα τα χρώματα του δέρματος εκτός από το μαύρο της ψυχής και του ρατσισμού».
Η ανήλικη αθλήτρια του Παναθλητικού Συκεών έχει καταγωγή από τη Νιγηρία, ωστόσο έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην Ελλάδα και πλέον εκπροσωπεί το εθνόσημο μέσω της Εθνικής Ελλάδος.
Η Ιτόγια τοποθετήθηκε για τα σχόλια που δέχθηκε μέσα από τον λογαριασμό της στα social media, υπενθυμίζοντας πως πατρίδα είναι εκεί που μεγαλώνουμε και δίνουμε τις μικρές και μεγάλες μάχες. «Θα μπορούσα τώρα να βρίσκομαι στη Νιγηρία και να παίζω εκεί, αλλά επέλεξα τη χώρα όπου γεννήθηκα, τη χώρα στην οποία μεγάλωσα και τη χώρα που αποκαλώ σπίτι μου» έγραψε.
Η ανάρτηση της Λίζας Ιτόγια«Οι μισοί Έλληνες μπορεί να με μισούν απλώς και μόνο επειδή έχω διαφορετικό χρώμα δέρματος. Μου λένε ότι δεν αξίζω να παίζω στην Ελλάδα, λες και η αξία μου ως αθλήτρια καθορίζεται από το χρώμα του δέρματός μου. Είμαι Ελληνονιγηριανή.
Θα μπορούσα τώρα να βρίσκομαι στη Νιγηρία και να παίζω εκεί, αλλά επέλεξα τη χώρα όπου γεννήθηκα, τη χώρα στην οποία μεγάλωσα και τη χώρα που αποκαλώ σπίτι μου.
Οπότε σας ευχαριστώ που βρίζετε ένα 16χρονο κορίτσι επειδή απλώς κυνηγά το όνειρό της. Μπορείτε να με κρίνετε, να αμφιβάλλετε για μένα και μπορείτε να προσπαθείτε να με ρίξετε, αλλά ποτέ δεν θα με καθορίσετε. Θα συνεχίσω να δουλεύω. Θα συνεχίσω να παλεύω. Θα συνεχίσω να φοράω τη φανέλα της χώρας μου με περηφάνια. Γιατί έχω τον Θεό στο πλευρό μου. Και με τον Θεό δίπλα μου, τίποτα και κανένας δεν μπορεί να με σταματήσει».
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