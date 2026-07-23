Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Δερβένι στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
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Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Δερβένι στη Θεσσαλονίκη

Αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για να σβήσουν και τις τελευταίες εστίες φωτιάς

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Δερβένι στη Θεσσαλονίκη
UPD: 16 ΣΧΟΛΙΑ
Οριοθετήθηκε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε περιοχή του Δερβενίου, στη Θεσσαλονίκη.

Αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για να σβήσουν και τις τελευταίες εστίες φωτιάς. Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική δασική κοντά στο «Περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου», στα όρια των Δήμων Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, ενώ η Πυροσβεστική κλήθηκε για την κατάσβεσή της στις 09:00.

Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επί τόπου επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών δυνάμεων από την Μολδαβία (12 πυροσβέστες με 3 οχήματα).

Ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποίησαν περιοδικά 10 εναέρια μέσα, 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν εθελοντές καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.




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Η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιας (κατηγορία 3). Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Οι φλόγες δεν απειλούν προς ώρας κατοικημένη περιοχή.
Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Δερβένι στη Θεσσαλονίκη


Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Δερβένι στη Θεσσαλονίκη
Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Δερβένι στη Θεσσαλονίκη
Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Δερβένι στη Θεσσαλονίκη
Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Δερβένι στη Θεσσαλονίκη
Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Δερβένι στη Θεσσαλονίκη


Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Δερβένι στη Θεσσαλονίκη
Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Δερβένι στη Θεσσαλονίκη
Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Δερβένι στη Θεσσαλονίκη
Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Δερβένι στη Θεσσαλονίκη
UPD: 16 ΣΧΟΛΙΑ

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