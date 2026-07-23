Ο Γιώργος Βελισσάρης τραγούδησε σε συναυλία της Ρίας Ελληνίδου στη Μύκονο: Τα απρόοπτα είναι τα καλύτερα
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Γιώργος Βελισσάρης Ρία Ελληνίδου Μύκονος

Ο Γιώργος Βελισσάρης τραγούδησε σε συναυλία της Ρίας Ελληνίδου στη Μύκονο: Τα απρόοπτα είναι τα καλύτερα

Ο λαϊκός τραγουδιστής είπε το «Θα αλλάξω γειτονιά»

Ο Γιώργος Βελισσάρης τραγούδησε σε συναυλία της Ρίας Ελληνίδου στη Μύκονο: Τα απρόοπτα είναι τα καλύτερα
Ιωάννα Μαρίνου
8 ΣΧΟΛΙΑ
Σε συναυλία της Ρίας Ελληνίδου τραγούδησε ο Γιώργος Βελισσάρης στη Μύκονο, σχολιάζοντας πως η εμφάνισή του δεν ήταν προγραμματισμένη.

Το βράδυ της Τρίτης 21 Ιουλίου, η Ρία Ελληνίδου έκανε live στο νησί των ανέμων και ανάμεσα στις εκπλήξεις που επεφύλασσε στους θαυμαστές της, ήταν η στιγμή που ανέβηκε στη σκηνή ο Γιώργος Βελισσάρης, τραγουδώντας το «Θα αλλάξω γειτονιά».

Ο τραγουδιστής μοιράστηκε βίντεο από την εμφάνισή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, σημειώνοντας πως «τα απρόοπτα είναι τα καλύτερα».

Δείτε το βίντεο

@giorgos_velissaris

Τα απρόοπτα είναι τα καλύτερα @Ria Ellinidou

♬ πρωτότυπος ήχος - Giorgos Velissaris Official
Ιωάννα Μαρίνου
8 ΣΧΟΛΙΑ

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