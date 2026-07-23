Δώρα Παντέλη: Το πάρτι πριν από τον γάμο της και το ζεϊμπέκικο του Μητροπάνου που χόρεψε, δείτε βίντεο
Δώρα Παντέλη: Το πάρτι πριν από τον γάμο της και το ζεϊμπέκικο του Μητροπάνου που χόρεψε, δείτε βίντεο
Η αθλητικογράφος και ο σύζυγός της, Τζον αναμένεται να πραγματοποιήσουν τον θρησκευτικό γάμο τους
Το πάρτι πριν από τον γάμο τους πραγματοποίησαν η Δώρα Παντέλη και ο σύζυγός της, Τζον με την αθλητικογράφο να χορεύει κατά τη διάρκεια της βραδιάς ζεϊμπέκικο μπροστά στους καλεσμένους της.
Το ζευγάρι διοργάνωσε ένα πάρτι για τα αγαπημένα του πρόσωπα την Τετάρτη 22 Ιουλίου στην Κινέτα. Ανάμεσα στις φωτογραφίες και τα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Δώρα Παντέλη μοιράστηκε δύο στιγμιότυπα, ένα με τον γιο και ένα με τον σύζυγό της, σημειώνοντας «σ' αγαπώ μέχρι το φεγγάρι και πίσω».
Ξεχωριστή στιγμή ήταν όταν η Δώρα Παντέλη, με το μακρύ λευκό φόρεμα που επέλεξε για την περίσταση, χόρεψε το κομμάτι του Δημήτρη Μητροπάνου «Ρόζα», όπως φαίνεται σε Instagram story καλεσμένης της.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το ζευγάρι απέκτησε στις 25 Ιουλίου το πρώτο του παιδί, ενώ στις 30 Αυγούστου γιόρτασε έναν χρόνο από τον πολιτικό του γάμο. «Ο κατάλληλος άνθρωπος θα σε κάνει να ερωτευτείς τρεις φορές. Μια φορά εκείνον, μια τον εαυτό σου και μια τη ζωή. Ένας χρόνος πέρασε, για πάντα μαζί. Χαρούμενη πρώτη επέτειο γάμου, αγάπη μου» είχε γράψει η Δώρα Παντέλη σε ανάρτησή της στο Instagram.
Το ζευγάρι διοργάνωσε ένα πάρτι για τα αγαπημένα του πρόσωπα την Τετάρτη 22 Ιουλίου στην Κινέτα. Ανάμεσα στις φωτογραφίες και τα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Δώρα Παντέλη μοιράστηκε δύο στιγμιότυπα, ένα με τον γιο και ένα με τον σύζυγό της, σημειώνοντας «σ' αγαπώ μέχρι το φεγγάρι και πίσω».
Ξεχωριστή στιγμή ήταν όταν η Δώρα Παντέλη, με το μακρύ λευκό φόρεμα που επέλεξε για την περίσταση, χόρεψε το κομμάτι του Δημήτρη Μητροπάνου «Ρόζα», όπως φαίνεται σε Instagram story καλεσμένης της.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το ζευγάρι απέκτησε στις 25 Ιουλίου το πρώτο του παιδί, ενώ στις 30 Αυγούστου γιόρτασε έναν χρόνο από τον πολιτικό του γάμο. «Ο κατάλληλος άνθρωπος θα σε κάνει να ερωτευτείς τρεις φορές. Μια φορά εκείνον, μια τον εαυτό σου και μια τη ζωή. Ένας χρόνος πέρασε, για πάντα μαζί. Χαρούμενη πρώτη επέτειο γάμου, αγάπη μου» είχε γράψει η Δώρα Παντέλη σε ανάρτησή της στο Instagram.
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