Δώρα Παντέλη: Το πάρτι πριν από τον γάμο της και το ζεϊμπέκικο του Μητροπάνου που χόρεψε, δείτε βίντεο
GALA
Δώρα Παντέλη Γάμος Ζεϊμπέκικο Πάρτι

Δώρα Παντέλη: Το πάρτι πριν από τον γάμο της και το ζεϊμπέκικο του Μητροπάνου που χόρεψε, δείτε βίντεο

Η αθλητικογράφος και ο σύζυγός της, Τζον αναμένεται να πραγματοποιήσουν τον θρησκευτικό γάμο τους

Δώρα Παντέλη: Το πάρτι πριν από τον γάμο της και το ζεϊμπέκικο του Μητροπάνου που χόρεψε, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
32 ΣΧΟΛΙΑ
Το πάρτι πριν από τον γάμο τους πραγματοποίησαν η Δώρα Παντέλη και ο σύζυγός της, Τζον με την αθλητικογράφο να χορεύει κατά τη διάρκεια της βραδιάς ζεϊμπέκικο μπροστά στους καλεσμένους της.

Το ζευγάρι διοργάνωσε ένα πάρτι για τα αγαπημένα του πρόσωπα την Τετάρτη 22 Ιουλίου στην Κινέτα. Ανάμεσα στις φωτογραφίες και τα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Δώρα Παντέλη μοιράστηκε δύο στιγμιότυπα, ένα με τον γιο και ένα με τον σύζυγό της, σημειώνοντας «σ' αγαπώ μέχρι το φεγγάρι και πίσω». 

Ξεχωριστή στιγμή ήταν όταν η Δώρα Παντέλη, με το μακρύ λευκό φόρεμα που επέλεξε για την περίσταση, χόρεψε το κομμάτι του Δημήτρη Μητροπάνου «Ρόζα», όπως φαίνεται σε Instagram story καλεσμένης της.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες



Δώρα Παντέλη: Το πάρτι πριν από τον γάμο της και το ζεϊμπέκικο του Μητροπάνου που χόρεψε, δείτε βίντεο
Δώρα Παντέλη: Το πάρτι πριν από τον γάμο της και το ζεϊμπέκικο του Μητροπάνου που χόρεψε, δείτε βίντεο
Δώρα Παντέλη: Το πάρτι πριν από τον γάμο της και το ζεϊμπέκικο του Μητροπάνου που χόρεψε, δείτε βίντεο
Κλείσιμο

Το ζευγάρι απέκτησε στις 25 Ιουλίου το πρώτο του παιδί, ενώ στις 30 Αυγούστου γιόρτασε έναν χρόνο από τον πολιτικό του γάμο.  «Ο κατάλληλος άνθρωπος θα σε κάνει να ερωτευτείς τρεις φορές. Μια φορά εκείνον, μια τον εαυτό σου και μια τη ζωή. Ένας χρόνος πέρασε, για πάντα μαζί. Χαρούμενη πρώτη επέτειο γάμου, αγάπη μου» είχε γράψει η Δώρα Παντέλη σε ανάρτησή της στο Instagram.
Ιωάννα Μαρίνου
32 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Οι βάσεις 2026 ανακοινώθηκαν. Τώρα ξεκινά η πραγματική επιλογή.

Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν  στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.

Nova more: H νέα, πρόταση που ενώνει Ιnternet, Σταθερή, Κινητή και υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη!

Στην εποχή των συνδυαστικών προγραμμάτων, οι καταναλωτές δεν αναζητούν απλώς χαμηλότερες χρεώσεις, αλλά ολοκληρωμένες προτάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τους κάνουν να νιώθουν ότι βρίσκονται στο επίκεντρο της εξυπηρέτησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης