Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
The Cleveland orchestra: Μία από τις κορυφαίες ορχήστρες στον κόσμο για πρώτη φορά στην Ελλάδα
The Cleveland orchestra: Μία από τις κορυφαίες ορχήστρες στον κόσμο για πρώτη φορά στην Ελλάδα
Στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης υποδέχεται τον Οκτώβριο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την Ορχήστρα του Κλίβελαντ, μία από τις κορυφαίες ορχήστρες στον κόσμο, υπό τη διεύθυνση του Franz Welser-Möst, σε μια συναυλία ορόσημο για την ιστορία του Μεγάρου αλλά και για τη χώρα μας.
Η συναυλία σηματοδοτεί μια ιστορική πρωτιά για τα ελληνικά μουσικά πράγματα, καθώς το ελληνικό κοινό θα έχει για πρώτη φορά την ευκαιρία να ακούσει ζωντανά το σύνολο που οι New York Times χαρακτηρίζουν ως «την καλύτερη αμερικανική ορχήστρα».
Με ιστορία που ξεπερνά τον έναν αιώνα, η Ορχήστρα του Κλίβελαντ (The Cleveland Orchestra – TCO) είναι η νεότερη από τις «Big Five» των ΗΠΑ –την ιστορική ελίτ των πέντε κορυφαίων αμερικανικών ορχηστρών– και αποτελεί σημείο αναφοράς για τη συμφωνική μουσική διεθνώς. Από την ίδρυσή της το 1918 μέχρι σήμερα, έχει διαμορφώσει μια μοναδική καλλιτεχνική ταυτότητα, διακρινόμενη για την απαράμιλλη ακρίβεια, τη διαύγεια του ήχου και την εκφραστική της δύναμη. Οι εμφανίσεις της στις σημαντικότερες αίθουσες συναυλιών του κόσμου, οι ιστορικές ηχογραφήσεις της και οι συνεργασίες της με κορυφαίους μαέστρους και σολίστ έχουν εδραιώσει τη θέση της ανάμεσα στα σπουδαιότερα μουσικά σύνολα της εποχής μας.
Την ορχήστρα διευθύνει ο Αυστριακός Φραντς Βέλζερ-Μεστ, ο οποίος το 2027 θα αποχωρήσει έχοντας ολοκληρώσει μια εντυπωσιακή 25ετή θητεία στο τιμόνι της TCO και έχοντας συνδέσει το όνομά του με μια περίοδο εξαιρετικής καλλιτεχνικής άνθησης, διεθνών περιοδειών και πρωτοποριακών παραγωγών.
Η συναυλία σηματοδοτεί μια ιστορική πρωτιά για τα ελληνικά μουσικά πράγματα, καθώς το ελληνικό κοινό θα έχει για πρώτη φορά την ευκαιρία να ακούσει ζωντανά το σύνολο που οι New York Times χαρακτηρίζουν ως «την καλύτερη αμερικανική ορχήστρα».
Με ιστορία που ξεπερνά τον έναν αιώνα, η Ορχήστρα του Κλίβελαντ (The Cleveland Orchestra – TCO) είναι η νεότερη από τις «Big Five» των ΗΠΑ –την ιστορική ελίτ των πέντε κορυφαίων αμερικανικών ορχηστρών– και αποτελεί σημείο αναφοράς για τη συμφωνική μουσική διεθνώς. Από την ίδρυσή της το 1918 μέχρι σήμερα, έχει διαμορφώσει μια μοναδική καλλιτεχνική ταυτότητα, διακρινόμενη για την απαράμιλλη ακρίβεια, τη διαύγεια του ήχου και την εκφραστική της δύναμη. Οι εμφανίσεις της στις σημαντικότερες αίθουσες συναυλιών του κόσμου, οι ιστορικές ηχογραφήσεις της και οι συνεργασίες της με κορυφαίους μαέστρους και σολίστ έχουν εδραιώσει τη θέση της ανάμεσα στα σπουδαιότερα μουσικά σύνολα της εποχής μας.
Την ορχήστρα διευθύνει ο Αυστριακός Φραντς Βέλζερ-Μεστ, ο οποίος το 2027 θα αποχωρήσει έχοντας ολοκληρώσει μια εντυπωσιακή 25ετή θητεία στο τιμόνι της TCO και έχοντας συνδέσει το όνομά του με μια περίοδο εξαιρετικής καλλιτεχνικής άνθησης, διεθνών περιοδειών και πρωτοποριακών παραγωγών.
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