Γεωργιάδης από Μαμάτσειο νοσοκομείο Κοζάνης: Δεν έχει καθόλου φασαρία - Να πάρουμε κομπάρσους να διαδηλώνουν, μου λείπει η συμμορία της μιζέριας
Γεωργιάδης από Μαμάτσειο νοσοκομείο Κοζάνης: Δεν έχει καθόλου φασαρία - Να πάρουμε κομπάρσους να διαδηλώνουν, μου λείπει η συμμορία της μιζέριας
Ο υπουργός Υγείας σχολίασε με τον δικό του τρόπο την απουσία διαδηλωτών από τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, βρέθηκε σήμερα στην Κοζάνη για τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Μαμάτσειου νοσοκομείου.
Κατά την ομιλία του, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, επισημαίνοντας ότι, σε αντίθεση με πρόσφατες επισκέψεις του στη Σκόπελο και την Πάτμο, στην Κοζάνη δεν σημειώθηκαν διαμαρτυρίες κατά την παρουσία του.
Όπως είπε, στη Σκόπελο, παρά την ανακαίνιση ενός Κέντρου Υγείας που, σύμφωνα με τον ίδιο, βρισκόταν σε πολύ κακή κατάσταση, υπήρξαν διαδηλωτές που αντέδρεσαν με την παρουσία του στο νησί.
«Εγκαινιάσαμε ένα Κέντρο Υγείας που ήταν χρέπι. Ήταν το χειρότερο που είχα δει στη ζωή μου στην Ελλάδα. Είχαν βάλει κουβάδες στη στέγη γιατί έμπαιναν τα νερά. Είχαν μαζευτεί κάτι κομμουνιστές και φώναζαν ''του ΝΑΤΟ τα σφαγεία'' και κάτι τέτοια. Ένα εκατομμύριο views το βίντεο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Αντίθετα, στην Πάτμο, όπου όπως είπε όλοι τον υποδέχθηκαν «με αγκαλιές και λουλούδια» και δεν υπήρχαν διαδηλωτές, το βίντεο συγκέντρωσε περίπου 50.000 προβολές.
Σε εκείνο το σημείο απευθυνόμενος στον Νίκο Παπαθανάση είπε γελώντας: «Θα μας διαθέσει ένα κονδύλι να παίρνουμε μερικούς κομπάρσους να φωνάζουν, να κάνουμε views στο διαδίκτυο», για να προσθέσει στη συνέχεια: «Αρχίζουν και μου λείπουν πολύ. Η συμμορία της μιζέριας».
Κατά την ομιλία του, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, επισημαίνοντας ότι, σε αντίθεση με πρόσφατες επισκέψεις του στη Σκόπελο και την Πάτμο, στην Κοζάνη δεν σημειώθηκαν διαμαρτυρίες κατά την παρουσία του.
Όπως είπε, στη Σκόπελο, παρά την ανακαίνιση ενός Κέντρου Υγείας που, σύμφωνα με τον ίδιο, βρισκόταν σε πολύ κακή κατάσταση, υπήρξαν διαδηλωτές που αντέδρεσαν με την παρουσία του στο νησί.
«Εγκαινιάσαμε ένα Κέντρο Υγείας που ήταν χρέπι. Ήταν το χειρότερο που είχα δει στη ζωή μου στην Ελλάδα. Είχαν βάλει κουβάδες στη στέγη γιατί έμπαιναν τα νερά. Είχαν μαζευτεί κάτι κομμουνιστές και φώναζαν ''του ΝΑΤΟ τα σφαγεία'' και κάτι τέτοια. Ένα εκατομμύριο views το βίντεο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Αντίθετα, στην Πάτμο, όπου όπως είπε όλοι τον υποδέχθηκαν «με αγκαλιές και λουλούδια» και δεν υπήρχαν διαδηλωτές, το βίντεο συγκέντρωσε περίπου 50.000 προβολές.
Σε εκείνο το σημείο απευθυνόμενος στον Νίκο Παπαθανάση είπε γελώντας: «Θα μας διαθέσει ένα κονδύλι να παίρνουμε μερικούς κομπάρσους να φωνάζουν, να κάνουμε views στο διαδίκτυο», για να προσθέσει στη συνέχεια: «Αρχίζουν και μου λείπουν πολύ. Η συμμορία της μιζέριας».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα