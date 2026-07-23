ΔΕΗ Fiber: Επεκτείνεται σε 15 νέες περιοχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη

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Με τη νέα επέκταση, το ΔΕΗ Fiber είναι πλέον διαθέσιμο στους Αγίους Αναργύρους, τον Άλιμο, τις Αχαρνές, το Ελληνικό, τα Καλύβια Θωρικού, το Καματερό, την Κερατέα, το Κορωπί, τη Λαυρεωτική, τον Μαραθώνα, το Παλαιό Φάληρο, καθώς και στον Άγιο Παύλο, την Ευκαρπία, τη Σταυρούπολη και το Ωραιόκαστρο στη Θεσσαλονίκη, προσφέροντας εγγυημένες ταχύτητες έως 2,5 Gbps και δυνατότητα προσθήκης σταθερής τηλεφωνίας.Παράλληλα, το δίκτυο FTTH της ΔΕΗ FiberGrid συνεχίζει να αναπτύσσεται με σταθερούς ρυθμούς. Πλέον, πάνω από 1,3 εκατ. νοικοκυριά είναι έτοιμα για άμεση σύνδεση (ready for service), ενώ το αποτύπωμα του δικτύου φτάνει τα 2,05 εκατ. (homes passed), ενισχύοντας τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτήτων σε ολοένα και περισσότερες περιοχές της χώρας.: Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Αμαρούσιο, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Γλυφάδα, Ηλιούπολη, Νέα Ιωνία, Νέα Σμύρνη, Παλλήνη, Παπάγου, Χολαργός, Περιστέρι, Φιλοθέη, Ψυχικό, Χαλάνδρι, Νίκαια, Κερατσίνι, Κορυδαλλός, Γέρακας, Αιγάλεω, Πικέρμι, Αγία Βαρβάρα, Νέα Ερυθραία, Γλυκά Νερά, Σπάτα, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Δραπετσώνα, Ίλιον, Εκάλη, Ανθούσα, Διόνυσος, Πεντέλη, Αργυρούπολη, Πετρούπολη, Νέα Μάκρη, Μαρκόπουλο, Σαλαμίνα, Παιανία, Καλλιθέα,: Εύοσμος, Ελευθέριο-Κορδελιό, Πεύκα, Άγιος Παύλος, Ευκαρπία, Σταυρούπολη και Ωραιόκαστρο (νέες περιοχές): Βέροια, Κοζάνη: Κόρινθος, Μεγαλόπολη: ΤρίκαλαΤο ΔΕΗ Fiber είναι πλέον άμεσα διαθέσιμο σε περισσότερα από 1,3 εκατ. νοικοκυριά πανελλαδικά, ενώ η εμπορική του διάθεση επεκτείνεται συνεχώς σε νέες πόλεις και γειτονιές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά, να ελέγξουν τη διαθεσιμότητα και να δηλώσουν ενδιαφέρον για την υπηρεσία στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ, τηλεφωνικά στο 13870 ή σε επιλεγμένα καταστήματα ΔΕΗ.Το ΔΕΗ Fiber διατίθεται σε τρία πρωτοποριακά internet only προγράμματα, σχεδιασμένα για να καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες κάθε νοικοκυριού. Όλα τα προγράμματα βασίζονται σε 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι (FTTH) και προσφέρουν εγγυημένες υπερυψηλές ταχύτητες και προσιτές τιμές για όλους χωρίς ψιλά γράμματα ή κρυφές χρεώσεις.