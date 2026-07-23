Λορέντζο Καριέρε, Ντέμη Γεωργίου, Πάνος Ζάρλας: Παίκτες ριάλιτι που έφυγαν ξαφνικά από τη ζωή

Διονύσης Πρώιος

Πάνος Ζάρλας

Γιώργος Νάιδας

Γιάννης Βάκρινος

Τάσος Μπερδέσης

Η τραγωδία έγινε ακόμη πιο συγκλονιστική καθώς χρόνια νωρίτερα είχε χάσει τον γιο του, επίσης σε τροχαίο με μηχανή. Η ζωή του είχε σημαδευτεί από ανείπωτο πόνο, πριν γραφτεί το δικό του τραγικό φινάλε.Ήταν μόλις 28 ετών όταν η ζωή του έσβησε τα ξημερώματα της 31ης Μαΐου 2019, ανήμερα των γενεθλίων του. Ο Πάνος Ζάρλας, νικητής του Power of Love σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Συγγρού, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες.Το χαμόγελό του και η θετική του ενέργεια είχαν κερδίσει το κοινό, κάνοντας τον χαμό του ακόμη πιο δύσκολο να πιστέψει κανείς.Ο Γιώργος Νάιδας έγινε γνωστός από το Τhe Bar του MEGA το 2002, παρότι η παραμονή του στο παιχνίδι διήρκεσε μόλις τρεις ημέρες. Η ατάκα του κατά την αποχώρησή του από το ριάλιτι «μαγκιά είναι να αφήνει κανείς τα εκατομμύρια και τη δημοσιότητα και να ….την κάνει» έμεινε χαρακτηριστική, όμως η ζωή του έμελλε να τελειώσει πρόωρα.Το 2008 έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα με μοτοσικλέτα σε δρόμο της Νάξου και σε ηλικία μόλις 34 ετών.Ο επιχειρηματίας από την Πάτρα έγινε γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στη Φάρμα το 2003. Το καλοκαίρι του 2012 τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα και, ύστερα από πολυήμερη μάχη στο νοσοκομείο, κατέληξε αφήνοντας πίσω του την οικογένειά του και τρία παιδιά.Ο πυγμάχος Τάσος Μπερδέσης είχε αποκτήσει νέα αναγνωρισιμότητα μέσα από το Survival Secret το 2017 όπου είχε αναδειχθεί νικητής του μεγάλου παιχνιδιού. Ωστόσο, το όνομά του είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές λόγω παλαιότερων δικαστικών υποθέσεων.Στις 31 Μαΐου 2021 δολοφονήθηκε στη Βάρη, όταν άγνωστοι τον πυροβόλησαν έξω από αθλητικό κέντρο. Η εκτέλεσή του είχε σοκάρει το πανελλήνιο.