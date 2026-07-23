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Λορέντζο Καριέρε, Ντέμη Γεωργίου, Πάνος Ζάρλας: Παίκτες ριάλιτι που έφυγαν ξαφνικά από τη ζωή
Λορέντζο Καριέρε, Ντέμη Γεωργίου, Πάνος Ζάρλας: Παίκτες ριάλιτι που έφυγαν ξαφνικά από τη ζωή
Οι ιστορίες της Ντέμης Γεωργίου, του Διονύση Πρώιου, του Πάνου Ζάρλα, του Γιώργου Νάιδα, του Γιάννη Βάκρινου και του Τάσου Μπερδέση υπενθυμίζουν με τον πιο σκληρό τρόπο πόσο απρόβλεπτη μπορεί να είναι η ζωή
Ο θάνατος του Λορέντζο Καριέρε έφερε ξανά στο προσκήνιο μια σειρά από πρόσωπα που το τηλεοπτικό κοινό γνώρισε και αγάπησε μέσα από τα ριάλιτι.
Οι ιστορίες της Ντέμης Γεωργίου, του Διονύση Πρώιου, του Πάνου Ζάρλα, του Γιώργου Νάιδα, του Γιάννη Βάκρινου και του Τάσου Μπερδέση υπενθυμίζουν με τον πιο σκληρό τρόπο πόσο απρόβλεπτη μπορεί να είναι η ζωή.
Άνθρωποι που χάρισαν στιγμές στην τηλεόραση, συνέχισαν τη ζωή τους μακριά από τις κάμερες, όμως η μοίρα τους επιφύλασσε ένα τραγικό τέλος.
Λορέντζο Καριέρε - Ο πρώην παίκτης του ριάλιτι του Mega «Bar»
Ο Λορέντζο Καριέρε, γιος της ηθοποιού και τραγουδίστριας Ματούλας και σύζυγος της Έλενας Κατραβά, έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στα 51 του χρόνια.
Ο μουσικός έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο ριάλιτι «Bar» του Mega, που προβλήθηκε το 2002, ενώ στη συνέχεια υπήρξε μέλος του συγκροτήματος «Φίλοι για Πάντα». Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, χωρίς να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για την αιτία θανάτου του.
Ντέμη Γεωργίου - Η μαχήτρια του Master Chef
Η είδηση του θανάτου της Ντέμης Γεωργίου τον Ιούλιο του 2024 βύθισε στη θλίψη τον χώρο της γαστρονομίας και τους τηλεθεατές που τη γνώρισαν μέσα από το ΜasterChef. Σε ηλικία μόλις 39 ετών, υπέκυψε σε σηπτικό σοκ που προκλήθηκε από σοβαρή λοίμωξη ενώ βρισκόταν στην Πάρο όπου και εργαζόταν. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας όπου και άφησε την τελευταία της πνοή .
Η δυναμική σεφ είχε ξεχωρίσει για το ταλέντο, τον αυθορμητισμό και τον χαρακτήρα της, ενώ μετά το παιχνίδι ακολούθησε με επιτυχία τον δρόμο της μαγειρικής.
Διονύσης Πρώιος - Ένα τραγικό παιχνίδι της μοίρας
Λίγους μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2024, ακόμη ένας πρώην παίκτης του ΜasterChef έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Ο Διονύσης Πρώιος σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα με τη μοτοσικλέτα του.
Οι ιστορίες της Ντέμης Γεωργίου, του Διονύση Πρώιου, του Πάνου Ζάρλα, του Γιώργου Νάιδα, του Γιάννη Βάκρινου και του Τάσου Μπερδέση υπενθυμίζουν με τον πιο σκληρό τρόπο πόσο απρόβλεπτη μπορεί να είναι η ζωή.
Άνθρωποι που χάρισαν στιγμές στην τηλεόραση, συνέχισαν τη ζωή τους μακριά από τις κάμερες, όμως η μοίρα τους επιφύλασσε ένα τραγικό τέλος.
Λορέντζο Καριέρε - Ο πρώην παίκτης του ριάλιτι του Mega «Bar»
Ο Λορέντζο Καριέρε, γιος της ηθοποιού και τραγουδίστριας Ματούλας και σύζυγος της Έλενας Κατραβά, έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στα 51 του χρόνια.
Ο μουσικός έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο ριάλιτι «Bar» του Mega, που προβλήθηκε το 2002, ενώ στη συνέχεια υπήρξε μέλος του συγκροτήματος «Φίλοι για Πάντα». Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, χωρίς να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για την αιτία θανάτου του.
Ντέμη Γεωργίου - Η μαχήτρια του Master Chef
Η είδηση του θανάτου της Ντέμης Γεωργίου τον Ιούλιο του 2024 βύθισε στη θλίψη τον χώρο της γαστρονομίας και τους τηλεθεατές που τη γνώρισαν μέσα από το ΜasterChef. Σε ηλικία μόλις 39 ετών, υπέκυψε σε σηπτικό σοκ που προκλήθηκε από σοβαρή λοίμωξη ενώ βρισκόταν στην Πάρο όπου και εργαζόταν. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας όπου και άφησε την τελευταία της πνοή .
Η δυναμική σεφ είχε ξεχωρίσει για το ταλέντο, τον αυθορμητισμό και τον χαρακτήρα της, ενώ μετά το παιχνίδι ακολούθησε με επιτυχία τον δρόμο της μαγειρικής.
Διονύσης Πρώιος - Ένα τραγικό παιχνίδι της μοίρας
Λίγους μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2024, ακόμη ένας πρώην παίκτης του ΜasterChef έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Ο Διονύσης Πρώιος σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα με τη μοτοσικλέτα του.
Η τραγωδία έγινε ακόμη πιο συγκλονιστική καθώς χρόνια νωρίτερα είχε χάσει τον γιο του, επίσης σε τροχαίο με μηχανή. Η ζωή του είχε σημαδευτεί από ανείπωτο πόνο, πριν γραφτεί το δικό του τραγικό φινάλε.
Πάνος Ζάρλας - Το αγαπημένο παιδί του Power of Love
Ήταν μόλις 28 ετών όταν η ζωή του έσβησε τα ξημερώματα της 31ης Μαΐου 2019, ανήμερα των γενεθλίων του. Ο Πάνος Ζάρλας, νικητής του Power of Love σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Συγγρού, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες.
Το χαμόγελό του και η θετική του ενέργεια είχαν κερδίσει το κοινό, κάνοντας τον χαμό του ακόμη πιο δύσκολο να πιστέψει κανείς.
Γιώργος Νάιδας - Ο παίχτης που έμεινε μόνο τρεις ημέρες αλλά τον θυμούνται όλοι
Ο Γιώργος Νάιδας έγινε γνωστός από το Τhe Bar του MEGA το 2002, παρότι η παραμονή του στο παιχνίδι διήρκεσε μόλις τρεις ημέρες. Η ατάκα του κατά την αποχώρησή του από το ριάλιτι «μαγκιά είναι να αφήνει κανείς τα εκατομμύρια και τη δημοσιότητα και να ….την κάνει» έμεινε χαρακτηριστική, όμως η ζωή του έμελλε να τελειώσει πρόωρα.
Το 2008 έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα με μοτοσικλέτα σε δρόμο της Νάξου και σε ηλικία μόλις 34 ετών.
Γιάννης Βάκρινος - Η «Φάρμα» θρήνησε έναν δικό της άνθρωπο
Ο επιχειρηματίας από την Πάτρα έγινε γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στη Φάρμα το 2003. Το καλοκαίρι του 2012 τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα και, ύστερα από πολυήμερη μάχη στο νοσοκομείο, κατέληξε αφήνοντας πίσω του την οικογένειά του και τρία παιδιά.
Τάσος Μπερδέσης - Από το Survival Secret στη δολοφονία
Ο πυγμάχος Τάσος Μπερδέσης είχε αποκτήσει νέα αναγνωρισιμότητα μέσα από το Survival Secret το 2017 όπου είχε αναδειχθεί νικητής του μεγάλου παιχνιδιού. Ωστόσο, το όνομά του είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές λόγω παλαιότερων δικαστικών υποθέσεων.
Στις 31 Μαΐου 2021 δολοφονήθηκε στη Βάρη, όταν άγνωστοι τον πυροβόλησαν έξω από αθλητικό κέντρο. Η εκτέλεσή του είχε σοκάρει το πανελλήνιο.
Πάνος Ζάρλας - Το αγαπημένο παιδί του Power of Love
Ήταν μόλις 28 ετών όταν η ζωή του έσβησε τα ξημερώματα της 31ης Μαΐου 2019, ανήμερα των γενεθλίων του. Ο Πάνος Ζάρλας, νικητής του Power of Love σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Συγγρού, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες.
Το χαμόγελό του και η θετική του ενέργεια είχαν κερδίσει το κοινό, κάνοντας τον χαμό του ακόμη πιο δύσκολο να πιστέψει κανείς.
Γιώργος Νάιδας - Ο παίχτης που έμεινε μόνο τρεις ημέρες αλλά τον θυμούνται όλοι
Ο Γιώργος Νάιδας έγινε γνωστός από το Τhe Bar του MEGA το 2002, παρότι η παραμονή του στο παιχνίδι διήρκεσε μόλις τρεις ημέρες. Η ατάκα του κατά την αποχώρησή του από το ριάλιτι «μαγκιά είναι να αφήνει κανείς τα εκατομμύρια και τη δημοσιότητα και να ….την κάνει» έμεινε χαρακτηριστική, όμως η ζωή του έμελλε να τελειώσει πρόωρα.
Το 2008 έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα με μοτοσικλέτα σε δρόμο της Νάξου και σε ηλικία μόλις 34 ετών.
Γιάννης Βάκρινος - Η «Φάρμα» θρήνησε έναν δικό της άνθρωπο
Ο επιχειρηματίας από την Πάτρα έγινε γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στη Φάρμα το 2003. Το καλοκαίρι του 2012 τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα και, ύστερα από πολυήμερη μάχη στο νοσοκομείο, κατέληξε αφήνοντας πίσω του την οικογένειά του και τρία παιδιά.
Τάσος Μπερδέσης - Από το Survival Secret στη δολοφονία
Ο πυγμάχος Τάσος Μπερδέσης είχε αποκτήσει νέα αναγνωρισιμότητα μέσα από το Survival Secret το 2017 όπου είχε αναδειχθεί νικητής του μεγάλου παιχνιδιού. Ωστόσο, το όνομά του είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές λόγω παλαιότερων δικαστικών υποθέσεων.
Στις 31 Μαΐου 2021 δολοφονήθηκε στη Βάρη, όταν άγνωστοι τον πυροβόλησαν έξω από αθλητικό κέντρο. Η εκτέλεσή του είχε σοκάρει το πανελλήνιο.
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