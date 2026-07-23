Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ: Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι από αύριο, επηρεάζεται και η Αττική
ΕΛΛΑΔΑ
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Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ: Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι από αύριο, επηρεάζεται και η Αττική

Για ποιες περιοχές εκδόθηκε κόκκινη προειδοποίηση - Πότε θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα στην  Αττική, όλες οι περιοχές που θα πληγούν από την κακοκαιρία και τις επικίνδυνες καταιγίδες

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ: Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι από αύριο, επηρεάζεται και η Αττική
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Έκτακτο δελτίο για τον καιρό εξέδωσε το μεσημέρι της Πέμπτης 23/7 η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Η κακοκαιρία προβλέπεται από την Παρασκευή 24/7 μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25/7 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

Παρασκευή 24-07-26

1. Στη κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθείας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

2. Στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση), κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

4. Στη ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

5. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Σάββατο 25-07-26

Κλείσιμο
1. Στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

2. Στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

4. Στην Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια - παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).
8 ΣΧΟΛΙΑ

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