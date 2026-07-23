Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
Προσήχθη ο ιατροδικαστής Χανίων και ένας τοξικολόγος για αλλοίωση αποτελεσμάτων σε εκθέσεις, συνολικά πέντε προσαγωγές
Προσήχθη ο ιατροδικαστής Χανίων και ένας τοξικολόγος για αλλοίωση αποτελεσμάτων σε εκθέσεις, συνολικά πέντε προσαγωγές
Ανάμεσα στους προσαχθέντες βρίσκονται και δικηγόροι - Η υπόθεση σχετίζεται με τη «μαφία των Χανίων», την πολύκροτη υπόθεση που εξιχνιάστηκε πέρσι
Στην προσαγωγή του ιατροδικαστή Χανίων προχώρησαν οι Αρχές το πρωί της Πέμπτης (23/7) σε μεγάλη επιχείρηση που έχει στηθεί στο νησί, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες έχει προσαχθεί και ένα ακόμα άτομο το οποίο φέρεται να έχει την ιδιότητα του τοξικολόγου της Ιατροδικαστικής Υπηρεσία Κρήτης. Αμφότεροι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατηγορούνται για αλλοίωση αποτελεσμάτων.
Συνολικά μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί πέντε άτομα, ανάμεσα σε αυτούς και δικηγόροι.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι περίπου 30 άτομα αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωπα με κατηγορίες. Όλοι φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση της μαφίας των Χανίων, η οποία εξαρθρώθηκε πέρυσι από τις αστυνομικές Αρχές.
Η δικογραφία που σχηματίζεται αφορά κακουργηματικές πράξεις και αναμένεται να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν νέα στοιχεία ή και νέες εξελίξεις από την πορεία της έρευνας.
Η δράση της περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, διακίνηση ναρκωτικών, όπλα, εκβιασμούς, καθώς και εμπλοκή σε αγοραπωλησίες οικοπέδων.
Όπως είχε γίνει γνωστό τότε, δύο αδέλφια, τα οποία δραστηριοποιούνταν στον ξενοδοχειακό κλάδο και διέθεταν πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες ήταν οι ηγετικές φυσιογνωμίες της εγκληματικής οργάνωσης.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες έχει προσαχθεί και ένα ακόμα άτομο το οποίο φέρεται να έχει την ιδιότητα του τοξικολόγου της Ιατροδικαστικής Υπηρεσία Κρήτης. Αμφότεροι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατηγορούνται για αλλοίωση αποτελεσμάτων.
Συνολικά μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί πέντε άτομα, ανάμεσα σε αυτούς και δικηγόροι.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι περίπου 30 άτομα αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωπα με κατηγορίες. Όλοι φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση της μαφίας των Χανίων, η οποία εξαρθρώθηκε πέρυσι από τις αστυνομικές Αρχές.
Η δικογραφία που σχηματίζεται αφορά κακουργηματικές πράξεις και αναμένεται να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν νέα στοιχεία ή και νέες εξελίξεις από την πορεία της έρευνας.
Η μαφία της ΚρήτηςΣύμφωνα με όσα είχε μεταδώσει το protothema.gr, η εγκληματική οργάνωση -που εξαρθρώθηκε το περασμένο καλοκαίρι μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν και μυστικοί αστυνομικοί - είχε πολυσχιδή και ιδιαίτερα εκτεταμένη παράνομη δραστηριότητα.
Η δράση της περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, διακίνηση ναρκωτικών, όπλα, εκβιασμούς, καθώς και εμπλοκή σε αγοραπωλησίες οικοπέδων.
Όπως είχε γίνει γνωστό τότε, δύο αδέλφια, τα οποία δραστηριοποιούνταν στον ξενοδοχειακό κλάδο και διέθεταν πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες ήταν οι ηγετικές φυσιογνωμίες της εγκληματικής οργάνωσης.
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