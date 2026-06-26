Πάνος Τελάλης: Η ζωή του στο Άμστερνταμ, η σύντροφός του και το MasterChef - Το βιογραφικό του σεφ
Πάνος Τελάλης: Η ζωή του στο Άμστερνταμ, η σύντροφός του και το MasterChef - Το βιογραφικό του σεφ
Η ζωή στο εξωτερικό και η σύντροφός του
Νικητής του φετινού MasterChef αναδείχτηκε ο Πάνος Τελάλης, κατακτώντας το έπαθλο των 100.000 ευρώ.
Ο ίδιος πραγματοποίησε την τρίτη και τελευταία του δοκιμασία απέναντι στον Τάσο Παυλίδη, το βράδυ της Πέμπτης 25 Ιουνίου, και συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία, με τους τρεις κριτές, Σωτήρη Κοντιζά, Λεωνίδα Κουτσόπουλο και Πάνο Ιωαννίδη, να του ανακοινώνουν πως είναι ο νέος MasterChef.
Δίπλα του βρέθηκε η οικογένειά του και τα αγαπημένα του πρόσωπα, με τα οποία πανηγύρισε συγκινημένος, καθώς οι κόποι του ανταμείφθηκαν έπειτα από πέντε μήνες που έλειπε από το σπίτι του.
Ο 29χρονος Πάνος Τελάλης πήρε την απόφαση να βρεθεί στον διαγωνισμό μαγειρικής ενώ επί εννέα χρόνια έμενε στο Άμστερνταμ όπου εργαζόταν αρχικά ως μπάρμπαν και στη συνέχεια ως σεφ σε εστιατόρια της πόλης, αναλαμβάνοντας και το πόστο του Chef de Partie στο γνωστό εστιατόριο MOS, ώστε να κυνηγήσει το όνειρό του και να φτάσει ακόμη πιο ψηλά.
Ο νεαρός είχε καταφέρει να ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή, αποκτώντας τη λευκή ποδιά του παιχνιδιού, με τους κριτές να του ανακοινώνουν πως είχε δημιουργήσει το καλύτερο πιάτο των φετινών οντισιών, ένα φιλέτο μπαρπμούνι με ραβιόλι λάχανου, γεμιστό με ταρτάρ γαρίδας.
Ο ίδιος πραγματοποίησε την τρίτη και τελευταία του δοκιμασία απέναντι στον Τάσο Παυλίδη, το βράδυ της Πέμπτης 25 Ιουνίου, και συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία, με τους τρεις κριτές, Σωτήρη Κοντιζά, Λεωνίδα Κουτσόπουλο και Πάνο Ιωαννίδη, να του ανακοινώνουν πως είναι ο νέος MasterChef.
Δίπλα του βρέθηκε η οικογένειά του και τα αγαπημένα του πρόσωπα, με τα οποία πανηγύρισε συγκινημένος, καθώς οι κόποι του ανταμείφθηκαν έπειτα από πέντε μήνες που έλειπε από το σπίτι του.
Ο 29χρονος Πάνος Τελάλης πήρε την απόφαση να βρεθεί στον διαγωνισμό μαγειρικής ενώ επί εννέα χρόνια έμενε στο Άμστερνταμ όπου εργαζόταν αρχικά ως μπάρμπαν και στη συνέχεια ως σεφ σε εστιατόρια της πόλης, αναλαμβάνοντας και το πόστο του Chef de Partie στο γνωστό εστιατόριο MOS, ώστε να κυνηγήσει το όνειρό του και να φτάσει ακόμη πιο ψηλά.
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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο νεαρός είχε καταφέρει να ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή, αποκτώντας τη λευκή ποδιά του παιχνιδιού, με τους κριτές να του ανακοινώνουν πως είχε δημιουργήσει το καλύτερο πιάτο των φετινών οντισιών, ένα φιλέτο μπαρπμούνι με ραβιόλι λάχανου, γεμιστό με ταρτάρ γαρίδας.
«Είναι το καλύτερο πιάτο που έχουμε δοκιμάσει φέτος στο διαγωνισμό. Σε ό,τι έχει να κάνει με την εμφάνιση, με τη γεύση και την τεχνική, είναι όλα ακριβώς εκεί που πρέπει να είναι», του είχαν πει.
Παρόλο που η μαγειρική, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, μπήκε τυχαία στη ζωή του, κατέληξε να γίνεται η μεγαλύτερή του αγάπη και τον βοήθησε να αποκτήσει πειθαρχία και μεγαλύτερη αυτοσυγκέντρωση, χαρακτηριστικά που έπαιξαν ρόλο κατά τη συμμετοχή του στο ριάλιτι και τον ανέδειξαν νικητή.
Δίπλα του σε όλο αυτό το ταξίδι, από το Άμστερνταμ μέχρι το MasterChef, ο Πάνος Τελάλης είχε τη σύντροφό του, Μαλαματένια Παλατσίδη, την οποία φωνάζουν Μελίνα. Είναι μαζί εδώ και 1,5 χρόνο. Η ίδια δεν σταμάτησε να τον στηρίζει σε κάθε του βήμα και μόλις ανακοινώθηκε πως κέρδισε το παιχνίδι, έτρεξε στην αγκαλιά του.
Αμέσως μετά έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας την υπερηφάνεια της για εκείνον. Η Μελίνα ανέβασε ένα βίντεο με τον Πάνο Τελάλη να κρατά το βραβείο του στο ένα χέρι, ενώ στο άλλο κρατούσε εκείνη, με τους δυο τους χοροπηδούν από χαρά.
Οι δυο τους είναι έτοιμοι να επιστρέψουν στην κοινή τους καθημερινότητα και να συνεχίσουν τα ταξίδια που τόσο αγαπούν, όπως φαίνεται από τις αναρτήσεις τους στα social media.
Παρόλο που η μαγειρική, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, μπήκε τυχαία στη ζωή του, κατέληξε να γίνεται η μεγαλύτερή του αγάπη και τον βοήθησε να αποκτήσει πειθαρχία και μεγαλύτερη αυτοσυγκέντρωση, χαρακτηριστικά που έπαιξαν ρόλο κατά τη συμμετοχή του στο ριάλιτι και τον ανέδειξαν νικητή.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δίπλα του σε όλο αυτό το ταξίδι, από το Άμστερνταμ μέχρι το MasterChef, ο Πάνος Τελάλης είχε τη σύντροφό του, Μαλαματένια Παλατσίδη, την οποία φωνάζουν Μελίνα. Είναι μαζί εδώ και 1,5 χρόνο. Η ίδια δεν σταμάτησε να τον στηρίζει σε κάθε του βήμα και μόλις ανακοινώθηκε πως κέρδισε το παιχνίδι, έτρεξε στην αγκαλιά του.
Αμέσως μετά έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας την υπερηφάνεια της για εκείνον. Η Μελίνα ανέβασε ένα βίντεο με τον Πάνο Τελάλη να κρατά το βραβείο του στο ένα χέρι, ενώ στο άλλο κρατούσε εκείνη, με τους δυο τους χοροπηδούν από χαρά.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Οι δυο τους είναι έτοιμοι να επιστρέψουν στην κοινή τους καθημερινότητα και να συνεχίσουν τα ταξίδια που τόσο αγαπούν, όπως φαίνεται από τις αναρτήσεις τους στα social media.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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