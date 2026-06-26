Πάνος Τελάλης: Η ζωή του στο Άμστερνταμ, η σύντροφός του και το MasterChef - Το βιογραφικό του σεφ

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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Malamatenia Palatsidi (@malamatenia.palatsidi)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Malamatenia Palatsidi (@malamatenia.palatsidi)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Malamatenia Palatsidi (@malamatenia.palatsidi)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Malamatenia Palatsidi (@malamatenia.palatsidi)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Malamatenia Palatsidi (@malamatenia.palatsidi)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Malamatenia Palatsidi (@malamatenia.palatsidi)

«Είναι το καλύτερο πιάτο που έχουμε δοκιμάσει φέτος στο διαγωνισμό. Σε ό,τι έχει να κάνει με την εμφάνιση, με τη γεύση και την τεχνική, είναι όλα ακριβώς εκεί που πρέπει να είναι», του είχαν πει.Παρόλο που η μαγειρική, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, μπήκε τυχαία στη ζωή του, κατέληξε να γίνεται η μεγαλύτερή του αγάπη και τον βοήθησε να αποκτήσει πειθαρχία και μεγαλύτερη αυτοσυγκέντρωση, χαρακτηριστικά που έπαιξαν ρόλο κατά τη συμμετοχή του στο ριάλιτι και τον ανέδειξαν νικητή.Δίπλα του σε όλο αυτό το ταξίδι, από το Άμστερνταμ μέχρι το MasterChef, ο Πάνος Τελάλης είχε τη σύντροφό του, Μαλαματένια Παλατσίδη, την οποία φωνάζουν Μελίνα. Είναι μαζί εδώ και 1,5 χρόνο. Η ίδια δεν σταμάτησε να τον στηρίζει σε κάθε του βήμα και μόλις ανακοινώθηκε πως κέρδισε το παιχνίδι, έτρεξε στην αγκαλιά του.Αμέσως μετά έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας την υπερηφάνεια της για εκείνον. Η Μελίνα ανέβασε ένα βίντεο με τον Πάνο Τελάλη να κρατά το βραβείο του στο ένα χέρι, ενώ στο άλλο κρατούσε εκείνη, με τους δυο τους χοροπηδούν από χαρά.Οι δυο τους είναι έτοιμοι να επιστρέψουν στην κοινή τους καθημερινότητα και να συνεχίσουν τα ταξίδια που τόσο αγαπούν, όπως φαίνεται από τις αναρτήσεις τους στα social media.