Καύσωνας: Στα όριά του για τρίτη ημέρα το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας, ξεπέρασε τα 10.600 MW η ζήτηση
Καύσωνας: Στα όριά του για τρίτη ημέρα το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας, ξεπέρασε τα 10.600 MW η ζήτηση
H ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της εκτεταμένης χρήσης κλιματιστικών
Για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο το ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα δοκιμάζεται από τις ακραίες θερμοκρασίες, με τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας να παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα λόγω της εκτεταμένης χρήσης κλιματιστικών.
Παρά τη μεγάλη καταπόνηση του δικτύου, το σύστημα συνεχίζει να ανταποκρίνεται χωρίς σοβαρές δυσλειτουργίες, χάρη στην υψηλή παραγωγή από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τη διαθεσιμότητα των συμβατικών μονάδων και τη συμβολή των διεθνών διασυνδέσεων.
Σημειώνεται ότι λίγο μετά τις 15.00 προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται σε αρκετές περιοχές τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στην υπόλοιπη Αττική, ενώ συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται επί ποδός για την αποκατάσταση.
Στις 15.00 το μεσημέρι της Τετάρτης 22 Ιουλίου, η ζήτηση διαμορφώθηκε στα 10.618 MW και αποτελεί ένα από τα υψηλότερα φορτία του φετινού καλοκαιριού. Την ίδια ώρα, η συνολική παραγωγή ανήλθε στα 11.532 MW, δημιουργώντας πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ΑΠΕ κάλυψαν το 80,6% της ηλεκτροπαραγωγής, αποδίδοντας 9.292 MW στο δίκτυο ενώ οι μονάδες φυσικού αερίου συμμετείχαν με 1.469 MW (12,7%), τα υδροηλεκτρικά με 438 MW (3,8%) και ο λιγνίτης περιορίστηκε στα 333 MW (2,9%).
Η υψηλή παραγωγή από τις ΑΠΕ επέτρεψε στην Ελλάδα να καταγράψει σημαντικές καθαρές εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας ύψους 563 MW. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές ανήλθαν σε 741 MW και οι εισαγωγές σε 178 MW. Οι μεγαλύτερες εξαγωγικές ροές κατευθύνθηκαν προς την Τουρκία (295 MW) και την Ιταλία (254 MW), ενώ εξαγωγές πραγματοποιήθηκαν επίσης προς τη Βουλγαρία (145 MW) και την Αλβανία (46 MW). Η μοναδική εισαγωγική ροή προήλθε από τη Βόρεια Μακεδονία (177 MW).
Παράλληλα, μέρος της πλεονάζουσας παραγωγής αξιοποιήθηκε από τις μονάδες αποθήκευσης, οι οποίες την ίδια ώρα φόρτιζαν απορροφώντας συνολική ισχύ 353 MW.
Η εικόνα αυτή αποτυπώνει την κυριαρχία των φωτοβολταϊκών κατά τις μεσημβρινές ώρες, όταν η Ελλάδα όχι μόνο καλύπτει την αυξημένη εγχώρια ζήτηση, αλλά διαθέτει και πλεονάζουσα παραγωγή στις γειτονικές αγορές.
Ανάχωμα στις ανοδικές πιέσεις στη χονδρεμπορική αγορά θα αποτελέσει και αύριο η υψηλή συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, οι ΑΠΕ συμμετέχουν στην παραγωγή με ποσοστό 52,54%, ενώ μαζί με τα υδροηλεκτρικά η συμμετοχή της «πράσινης» ηλεκτροπαραγωγής ξεπερνά το 60%, περιορίζοντας τη λειτουργία των ακριβότερων μονάδων φυσικού αερίου και συγκρατώντας τις τιμές που η συμμετοχή τους στο σύστημα διαμορφώνεται σε ποσοστό 30,4%.
Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται και στην αγορά επόμενης ημέρας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για την Πέμπτη 23 Ιουλίου διαμορφώνεται στα 111,72 ευρώ ανά μεγαβατώρα, μειωμένη κατά 3,6% σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα. Η υποχώρηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της σημαντικής πτώσης κατά 18,5% που είχε καταγραφεί για σήμερα 22 Ιουλίου όταν η μέση τιμή είχε διαμορφωθεί στα 115,88 ευρώ/MWh.
Η εικόνα των τελευταίων ημερών επιβεβαιώνει ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποτελούν τον βασικό παράγοντα σταθεροποίησης του ηλεκτρικού συστήματος στις ώρες αιχμής του καλοκαιριού.
Ωστόσο, όσο οι υψηλές θερμοκρασίες επιμένουν και η βραδινή ζήτηση παραμένει αυξημένη μετά τη δύση του ήλιου, η επάρκεια του συστήματος θα συνεχίσει να εξαρτάται από την ευελιξία των μονάδων φυσικού αερίου, αλλά και από την περαιτέρω ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας, η οποία τα επόμενα χρόνια αναμένεται να αναλάβει ολοένα και πιο ενεργό ρόλο στην εξισορρόπηση του ηλεκτρικού συστήματος.
Παρά τη μεγάλη καταπόνηση του δικτύου, το σύστημα συνεχίζει να ανταποκρίνεται χωρίς σοβαρές δυσλειτουργίες, χάρη στην υψηλή παραγωγή από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τη διαθεσιμότητα των συμβατικών μονάδων και τη συμβολή των διεθνών διασυνδέσεων.
Σημειώνεται ότι λίγο μετά τις 15.00 προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται σε αρκετές περιοχές τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στην υπόλοιπη Αττική, ενώ συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται επί ποδός για την αποκατάσταση.
Στις 15.00 το μεσημέρι της Τετάρτης 22 Ιουλίου, η ζήτηση διαμορφώθηκε στα 10.618 MW και αποτελεί ένα από τα υψηλότερα φορτία του φετινού καλοκαιριού. Την ίδια ώρα, η συνολική παραγωγή ανήλθε στα 11.532 MW, δημιουργώντας πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ΑΠΕ κάλυψαν το 80,6% της ηλεκτροπαραγωγής, αποδίδοντας 9.292 MW στο δίκτυο ενώ οι μονάδες φυσικού αερίου συμμετείχαν με 1.469 MW (12,7%), τα υδροηλεκτρικά με 438 MW (3,8%) και ο λιγνίτης περιορίστηκε στα 333 MW (2,9%).
Η υψηλή παραγωγή από τις ΑΠΕ επέτρεψε στην Ελλάδα να καταγράψει σημαντικές καθαρές εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας ύψους 563 MW. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές ανήλθαν σε 741 MW και οι εισαγωγές σε 178 MW. Οι μεγαλύτερες εξαγωγικές ροές κατευθύνθηκαν προς την Τουρκία (295 MW) και την Ιταλία (254 MW), ενώ εξαγωγές πραγματοποιήθηκαν επίσης προς τη Βουλγαρία (145 MW) και την Αλβανία (46 MW). Η μοναδική εισαγωγική ροή προήλθε από τη Βόρεια Μακεδονία (177 MW).
Παράλληλα, μέρος της πλεονάζουσας παραγωγής αξιοποιήθηκε από τις μονάδες αποθήκευσης, οι οποίες την ίδια ώρα φόρτιζαν απορροφώντας συνολική ισχύ 353 MW.
Η εικόνα αυτή αποτυπώνει την κυριαρχία των φωτοβολταϊκών κατά τις μεσημβρινές ώρες, όταν η Ελλάδα όχι μόνο καλύπτει την αυξημένη εγχώρια ζήτηση, αλλά διαθέτει και πλεονάζουσα παραγωγή στις γειτονικές αγορές.
Ανάχωμα στις ανοδικές πιέσεις στη χονδρεμπορική αγορά θα αποτελέσει και αύριο η υψηλή συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, οι ΑΠΕ συμμετέχουν στην παραγωγή με ποσοστό 52,54%, ενώ μαζί με τα υδροηλεκτρικά η συμμετοχή της «πράσινης» ηλεκτροπαραγωγής ξεπερνά το 60%, περιορίζοντας τη λειτουργία των ακριβότερων μονάδων φυσικού αερίου και συγκρατώντας τις τιμές που η συμμετοχή τους στο σύστημα διαμορφώνεται σε ποσοστό 30,4%.
Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται και στην αγορά επόμενης ημέρας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για την Πέμπτη 23 Ιουλίου διαμορφώνεται στα 111,72 ευρώ ανά μεγαβατώρα, μειωμένη κατά 3,6% σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα. Η υποχώρηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της σημαντικής πτώσης κατά 18,5% που είχε καταγραφεί για σήμερα 22 Ιουλίου όταν η μέση τιμή είχε διαμορφωθεί στα 115,88 ευρώ/MWh.
Η εικόνα των τελευταίων ημερών επιβεβαιώνει ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποτελούν τον βασικό παράγοντα σταθεροποίησης του ηλεκτρικού συστήματος στις ώρες αιχμής του καλοκαιριού.
Ωστόσο, όσο οι υψηλές θερμοκρασίες επιμένουν και η βραδινή ζήτηση παραμένει αυξημένη μετά τη δύση του ήλιου, η επάρκεια του συστήματος θα συνεχίσει να εξαρτάται από την ευελιξία των μονάδων φυσικού αερίου, αλλά και από την περαιτέρω ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας, η οποία τα επόμενα χρόνια αναμένεται να αναλάβει ολοένα και πιο ενεργό ρόλο στην εξισορρόπηση του ηλεκτρικού συστήματος.
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