Οι πόζες της Ιωάννας Τούνη με μαγιό σε παραλία στο Μπαλί: Με τόσο AI έχουμε ξεχάσει πόσο όμορφα είναι τα χρώματα ενός ηλιοβασιλέματος
Οι πόζες της Ιωάννας Τούνη με μαγιό σε παραλία στο Μπαλί: Με τόσο AI έχουμε ξεχάσει πόσο όμορφα είναι τα χρώματα ενός ηλιοβασιλέματος
Κανένα φίλτρο, μόνο το ηλιοβασίλεμα, γράφει η Influencer
Φωτογραφίες της από παραλία στο Μπαλί δημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη, σχολιάζοντας πως δεν είχε χρησιμοποιήσει κανένα φίλτρο, ενώ στάθηκε στην ολοένα και μεγαλύτερη παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα, υπενθυμίζοντας την αξία της φυσικής ομορφιάς.
Η Influencer μοιράστηκε την Τετάρτη 22 Ιουλίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εικόνες από το ταξίδι που είχε κάνει πρόσφατα στην Ινδονησία.
Στα στιγμιότυπα, η Ιωάννα Τούνη εμφανίζεται ξαπλωμένη στην άμμο με φόντο το ηλιοβασίλεμα, να φοράει ένα λευκό μαγιό και ποζάρει με διαφορετικούς τρόπους. Μέσω της ανάρτησής της θέλησε να περάσει ένα μήνυμα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, επισημαίνοντας την αξία της πραγματικότητας και των αυθεντικών εικόνων.
Πιο αναλυτικά, η Influencer σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Με τόσο AI έχουμε ξεχάσει πόσο όμορφα είναι τα χρώματα ενός ηλιοβασιλέματος. Την ώρα που έβγαζα τις φωτογραφίες συνειδητοποίησα πόσο μαγικά φαίνονται όλα. Κανένα φίλτρο. Μόνο το ηλιοβασίλεμα. Και είναι ακόμα πιο όμορφο από κοντά. Ίσως γι’ αυτό αξίζει να αφήνουμε πού και πού το κινητό στην άκρη και να κοιτάμε λίγο περισσότερο γύρω μας. Ο ουρανός. Η θάλασσα. Το φως λίγο πριν νυχτώσει. Αυτά είναι η υπενθύμιση ότι η πραγματικότητα εξακολουθεί να κερδίζει. Και τελικά όσο περισσότερο εξελίσσεται η τεχνολογία, τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτούν οι στιγμές που είναι 100% αληθινές. Ίσως τελικά τα πιο όμορφα πράγματα εξακολουθούν να συμβαίνουν offline».
Δείτε την ανάρτησή της
Η Influencer μοιράστηκε την Τετάρτη 22 Ιουλίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εικόνες από το ταξίδι που είχε κάνει πρόσφατα στην Ινδονησία.
Στα στιγμιότυπα, η Ιωάννα Τούνη εμφανίζεται ξαπλωμένη στην άμμο με φόντο το ηλιοβασίλεμα, να φοράει ένα λευκό μαγιό και ποζάρει με διαφορετικούς τρόπους. Μέσω της ανάρτησής της θέλησε να περάσει ένα μήνυμα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, επισημαίνοντας την αξία της πραγματικότητας και των αυθεντικών εικόνων.
Πιο αναλυτικά, η Influencer σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Με τόσο AI έχουμε ξεχάσει πόσο όμορφα είναι τα χρώματα ενός ηλιοβασιλέματος. Την ώρα που έβγαζα τις φωτογραφίες συνειδητοποίησα πόσο μαγικά φαίνονται όλα. Κανένα φίλτρο. Μόνο το ηλιοβασίλεμα. Και είναι ακόμα πιο όμορφο από κοντά. Ίσως γι’ αυτό αξίζει να αφήνουμε πού και πού το κινητό στην άκρη και να κοιτάμε λίγο περισσότερο γύρω μας. Ο ουρανός. Η θάλασσα. Το φως λίγο πριν νυχτώσει. Αυτά είναι η υπενθύμιση ότι η πραγματικότητα εξακολουθεί να κερδίζει. Και τελικά όσο περισσότερο εξελίσσεται η τεχνολογία, τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτούν οι στιγμές που είναι 100% αληθινές. Ίσως τελικά τα πιο όμορφα πράγματα εξακολουθούν να συμβαίνουν offline».
Δείτε την ανάρτησή της
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