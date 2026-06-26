MasterChef: Ο Πάνος Τελάλης είναι ο μεγάλος νικητής των 100.000 ευρώ, δείτε βίντεο

Συγκινημένος εμφανίστηκε και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, ο οποίος βλέποντας τον Τάσο Παυλίδη να δακρύζει, του είπε χαρακτηριστικά: «Σταμάτα να κλαις γιατί θα τα βάλω κι εγώ τα κλάματα».

Η τελευταία δοκιμασία του τελικού αποδείχθηκε καθοριστική για την έκβαση του διαγωνισμού, καθώς οι δύο φιναλίστ κλήθηκαν να ολοκληρώσουν ακόμη μία ιδιαίτερα απαιτητική δημιουργία υψηλής γαστρονομίας, με κάθε λεπτομέρεια να παίζει ρόλο στη συνολική αξιολόγηση. Η συγκεκριμένη δοκιμασία αποτέλεσε το τελευταίο μέρος ενός τετραήμερου τελικού, ο οποίος ξεκίνησε από τη Βαρκελώνη και ολοκληρώθηκε στην κουζίνα του MasterChef, με τις βαθμολογίες όλων των επιμέρους δοκιμασιών να συνθέτουν το τελικό αποτέλεσμα.

Ποιος είναι ο Πάνος Τελάλης

Ο Πάνος Τελάλης είναι 29 ετών και πήγε στο MasterChef από το Άμστερνταμ, καταρρίπτοντας το στερεότυπο ότι από μικρός ήθελε να ασχοληθεί με τη μαγειρική.Ξεκίνησε να εργάζεται ως barman και η μαγειρική μπήκε εντελώς τυχαία στη ζωή του. Αν και χαρακτηρίζει τον εαυτό του αγχώδη, όταν ξεκίνησε να δουλεύει στις κουζίνες έμαθε να είναι πειθαρχημένος.