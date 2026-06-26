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MasterChef: Ο Πάνος Τελάλης είναι ο μεγάλος νικητής των 100.000 ευρώ, δείτε βίντεο
MasterChef: Ο Πάνος Τελάλης είναι ο μεγάλος νικητής των 100.000 ευρώ, δείτε βίντεο
Ο 10ος επετειακός κύκλος του διαγωνισμού ολοκληρώθηκε με τον Πάνο Τελάλη να επικρατεί του Τάσου Παυλίδη
Ο μεγάλος νικητής του MasterChef 2026 είναι ο Πάνος Τελάλης, καθώς στον τελικό του επετειακού 10ου κύκλου του διαγωνισμού κατάφερε να ξεχωρίσει απέναντι στον Τάσο Παυλίδη και να κατακτήσει τον τίτλο του νέου Έλληνα MasterChef, μαζί με το χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ.
Μετά από πέντε μήνες γεμάτους απαιτητικές δοκιμασίες, το MasterChef ολοκλήρωσε το βράδυ της Πέμπτης 25 Ιουνίου τον φετινό του κύκλο.
Ο Πάνος Τελάλης αναδείχτηκε ο μεγάλος νικητής της βραδιάς, ύστερα από την τελευταία δοκιμασία που έδωσε απέναντι στον Τάσο Παυλίδη, με τους δύο φιναλίστ να διεκδικούν μέχρι τέλους τον τίτλο και το έπαθλο των 100.000 ευρώ. Οι δυο τους είχαν καταφέρει να ξεχωρίσουν ανάμεσα στους 28 διαγωνιζόμενους του φετινού κύκλου και να φτάσουν στον μεγάλο τελικό.
Στο πλατό του διαγωνισμού βρέθηκαν αρκετοί πρώην παίκτες, συγγενείς και φίλοι των δύο φιναλίστ, παρακολουθώντας όλοι μαζί από κοντά την τελική αναμέτρηση. Οι τρεις κριτές, ο Σωτήρης Κοντιζάς, ο Πάνος Ιωαννίδης και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχτηκαν τον Πάνο Τελάλη και τον Τάσο Παυλίδη σε κλίμα συγκίνησης αλλά και ενθουσιασμού.
Από τις πιο φορτισμένες στιγμές της βραδιάς ήταν όταν μπήκαν στην κουζίνα μέλη της οικογένειας και στενοί φίλοι των δύο παικτών. Ο Πάνος Τελάλης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του όταν αντίκρισε τη σύντροφό του, Μελίνα, αλλά και τον πατέρα, τον αδερφό και τους φίλους του. Αντίστοιχα, ο Τάσος Παυλίδης φορτίστηκε συναισθηματικά αγκαλιάζοντας την αδερφή του, Δώρα, έπειτα από πέντε μήνες παραμονής στον διαγωνισμό.
Μετά από πέντε μήνες γεμάτους απαιτητικές δοκιμασίες, το MasterChef ολοκλήρωσε το βράδυ της Πέμπτης 25 Ιουνίου τον φετινό του κύκλο.
Ο Πάνος Τελάλης αναδείχτηκε ο μεγάλος νικητής της βραδιάς, ύστερα από την τελευταία δοκιμασία που έδωσε απέναντι στον Τάσο Παυλίδη, με τους δύο φιναλίστ να διεκδικούν μέχρι τέλους τον τίτλο και το έπαθλο των 100.000 ευρώ. Οι δυο τους είχαν καταφέρει να ξεχωρίσουν ανάμεσα στους 28 διαγωνιζόμενους του φετινού κύκλου και να φτάσουν στον μεγάλο τελικό.
Στο πλατό του διαγωνισμού βρέθηκαν αρκετοί πρώην παίκτες, συγγενείς και φίλοι των δύο φιναλίστ, παρακολουθώντας όλοι μαζί από κοντά την τελική αναμέτρηση. Οι τρεις κριτές, ο Σωτήρης Κοντιζάς, ο Πάνος Ιωαννίδης και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχτηκαν τον Πάνο Τελάλη και τον Τάσο Παυλίδη σε κλίμα συγκίνησης αλλά και ενθουσιασμού.
Από τις πιο φορτισμένες στιγμές της βραδιάς ήταν όταν μπήκαν στην κουζίνα μέλη της οικογένειας και στενοί φίλοι των δύο παικτών. Ο Πάνος Τελάλης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του όταν αντίκρισε τη σύντροφό του, Μελίνα, αλλά και τον πατέρα, τον αδερφό και τους φίλους του. Αντίστοιχα, ο Τάσος Παυλίδης φορτίστηκε συναισθηματικά αγκαλιάζοντας την αδερφή του, Δώρα, έπειτα από πέντε μήνες παραμονής στον διαγωνισμό.
Συγκινημένος εμφανίστηκε και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, ο οποίος βλέποντας τον Τάσο Παυλίδη να δακρύζει, του είπε χαρακτηριστικά: «Σταμάτα να κλαις γιατί θα τα βάλω κι εγώ τα κλάματα».
Η τελευταία δοκιμασία του τελικού αποδείχθηκε καθοριστική για την έκβαση του διαγωνισμού, καθώς οι δύο φιναλίστ κλήθηκαν να ολοκληρώσουν ακόμη μία ιδιαίτερα απαιτητική δημιουργία υψηλής γαστρονομίας, με κάθε λεπτομέρεια να παίζει ρόλο στη συνολική αξιολόγηση. Η συγκεκριμένη δοκιμασία αποτέλεσε το τελευταίο μέρος ενός τετραήμερου τελικού, ο οποίος ξεκίνησε από τη Βαρκελώνη και ολοκληρώθηκε στην κουζίνα του MasterChef, με τις βαθμολογίες όλων των επιμέρους δοκιμασιών να συνθέτουν το τελικό αποτέλεσμα.
Ποιος είναι ο Πάνος ΤελάληςΟ Πάνος Τελάλης είναι 29 ετών και πήγε στο MasterChef από το Άμστερνταμ, καταρρίπτοντας το στερεότυπο ότι από μικρός ήθελε να ασχοληθεί με τη μαγειρική.
Ξεκίνησε να εργάζεται ως barman και η μαγειρική μπήκε εντελώς τυχαία στη ζωή του. Αν και χαρακτηρίζει τον εαυτό του αγχώδη, όταν ξεκίνησε να δουλεύει στις κουζίνες έμαθε να είναι πειθαρχημένος.
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