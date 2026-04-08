Η Σελίν Ντιόν ανακοίνωσε έξι νέες συναυλίες στο Παρίσι λόγω της τεράστιας ζήτησης
Η προπώληση ξεκίνησε την Τρίτη 7 Απριλίου και πάνω από εννέα εκατομμύρια περίμεναν στην «ουρά» για ένα εισιτήριο
Ανακοινώθηκαν έξι επιπλέον συναυλίες της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι, καθώς οι προπωλήσεις των εμφανίσεών της για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, σημείωσαν τεράστιο ενδιαφέρον.
Οι νέες συναυλίες θα πραγματοποιηθούν στις 18 και 25 Σεπτεμβρίου, καθώς και στις 2, 9, 16 και 17 Οκτωβρίου. Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες έρχονται να προστεθούν στις 10 παραστάσεις που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα και θα φιλοξενηθούν στην La Défense Arena, χωρητικότητας 40.000 θέσεων.
Η προπώληση ξεκίνησε την Τρίτη 7 Απριλίου στις 10 το πρωί (ώρα Παρισιού), με τις εγγραφές να έχουν ξεπεράσει τα εννέα εκατομμύρια.
Όπως αναφέρει το Deadline, oι επερχόμενες εμφανίσεις στη Πόλη του Φωτός αποτελούν τη μεγάλη επιστροφή της διάσημης ερμηνεύτριας στη σκηνή. Η Ντιόν είχε αναγκαστεί να διακόψει την παγκόσμια περιοδεία της «Courage» το 2020, αρχικά λόγω της πανδημίας και στη συνέχεια εξαιτίας των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε.
Τον Δεκέμβριο του 2022 αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι είχε διαγνωστεί με το Σύνδρομο του Δύσκαμπτου Ατόμου (Stiff Person Syndrome), μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί μυϊκή δυσκαμψία. Μάλιστα τη μάχη της με την ασθένεια την κατέγραψε στο ντοκιμαντέρ του 2024, «I Am: Celine Dion».
Η πιο πρόσφατη συναυλία που πραγματοποίησε ήταν στη Νέα Υόρκη, την άνοιξη του 2020.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Celine Dion Adds Six Dates To Paris Concert Season https://t.co/mpWmUnDKN6— Deadline (@DEADLINE) April 7, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα