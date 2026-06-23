«Είχα ηθικό χρέος»: Αθώωση Βλαντή για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος του Γιώργου Κιμούλη

Μεταξύ άλλων, η ηθοποιός είχε δηλώσει ότι ο συνάδελφός της κακοποιούσε λεκτικά και σωματικά συνεργάτες του και είχε εκφράσει τη θέση πως τέτοιες «κακοποιητικές συμπεριφορές» πρέπει να καταγγέλλονται

Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.



Η δημοφιλής ηθοποιός κάθισε στο σκαμνί του ποινικού δικαστηρίου μετά από μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος της ο κ. Κιμούλης. Η μήνυση κατατέθηκε από τον κ. Κιμούλη με αφορμή τα όσα η κ. Βλαντή είχε αναφέρει για εκείνον το 2023 περί κακοποιητικής συμπεριφοράς του σε δύο συνεντεύξεις της, η μια σε εφημερίδα και η άλλη σε τηλεοπτική εκπομπή.







Κατά την αγόρευσή της η εισαγγελέας της έδρας, ζήτησε την απαλλαγή της κατηγορούμενης και το δικαστήριο έκανε δεκτή τη πρόταση της. "Κατά το χρόνο που έδινε τη συνέντευξη η κατηγορούμενη είχε υπόψη της μαρτυρίες ηθοποιών αλλά και μια απόφαση του ΣΕΗ", είπε η εισαγγελέας και συνέχισε: "Η κατηγορούμενη όταν το 2023 απαντούσε σε ερώτημα δημοσιογράφου για το #metoo μίλησε για όσα είχε πεποίθηση ότι ήταν αληθινά. Διατηρώ αμφιβολίες για το αν στοιχειοθετείται ο απαιτούμενος αναγκαίος δόλος. Δεν στοιχειοθετείται συκοφαντική δυσφήμηση. Να εξετάσουμε και το ενδεχόμενο εξύβρισης. Όμως θεωρώ ότι σκοπός της ήταν να εκλείψουν συμπεριφορές που η ίδια είχε την πεποίθηση ότι ήταν αληθινές. Όμως διατηρώ και για αυτό αμφιβολίες και προτείνω την απαλλαγή της».



«Είχα ηθικό χρέος να μιλήσω» Νωρίτερα στην απολογία της η κυρία Βλαντή ανέφερε ότι ποτέ δεν επινόησε κάποιο ψευδές γεγονός και πως απλά μετέφερε δημοσίως όσα της είχε πει για τον Γ. Κιμούλη η συνάδελφος της Δ. Χρυσικού. "Όλο αυτό έγινε για να συμπαρασταθώ στη συνάδελφό μου. Βρίσκομαι σε αυτή τη δυσάρεστη θέση αλλά με ήρεμη συνείδηση γιατί δεν επιδίωξα ποτέ να μειώσω κανένα.", είπε η ηθοποιός και συνέχισε: "Δεν ισχύει αυτό που λέγεται ότι επεδίωξα να συνεργαστώ μαζί του και επειδή δεν συνεργάστηκα θέλησα να τον εκδικηθώ. Δουλεύω ανελλιπώς από το 1993. Το λέω γιατί διάβασα ότι υπήρξε δόλος από μέρους μου επειδή δεν συνεργάστηκα μαζί του και ότι σφετερίστηκα το #metoo για να γίνω γνωστή. Δεν χρειαζόμουν το #metoo για να γίνω γνωστή".







Βλαντή: Ναι αρκετοί για όλα αυτά που ακούσατε εδώ, για την κακή συμπεριφορά του. Υπήρχε μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα για αυτόν. Εγώ δούλευα στο Θέατρο Αθηνών τότε. Αν θυμάμαι καλά συνεργάτης του μηνυτή μου είχε κάνει ανιχνευτικό τηλεφώνημα να κάνω αντικατάσταση ρόλου στη "Ρίτα" και είπα όχι. Δεν είπα ποτέ ότι θα ήταν τιμή μου να δουλέψω μαζί του. Αν αυτό ίσχυε θα είχα πάει στην "Ρίτα". Εξέφρασα με τη δήλωση μου αυτή τη συμπαράσταση μου σε αυτές τις γυναίκες, το θεωρώ ηθική υποχρέωση μου.



Πρόεδρος: Η δίκη μου ερώτηση είναι γιατί το είπατε τότε αυτό;



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Πρόεδρος: Αν δεν σας ρώταγαν ποτέ θα το λέγατε δηλαδή; Το 2060;



Βλαντή: Τότε με ρώτησαν πριν το 2023 δεν είχα ερωτηθεί. Εγώ είχα δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση στα 23 είχα ταχθεί τότε υπέρ άλλων γυναικών γι" αυτό. Για μένα ήταν θέμα αρχών και σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Όταν ακούς για κλωτσιές και για ψυχολογική βία; Δεν αμφισβήτησα ποτε την καλλιτεχνική του αξία. Παρόλα αυτα ο άνθρωπος αυτός ήταν εξαιρετικά κακοποιητικός σε αυτές τις γυναίκες και ένιωσα την ανάγκη συμπαράστασης.



Πρόεδρος: Εσείς δικιά σας γνώση δεν είχατε;



Την αθώωση της ηθοποιού Παναγιώτας Βλαντή από το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης σε βάρος του συναδέλφου της γνωστού σκηνοθέτη και ηθοποιού, Γιώργου Κιμούλη αποφάσισε σήμερα τοΗ δημοφιλής ηθοποιός κάθισε στο σκαμνί του ποινικού δικαστηρίου μετά από μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος της ο κ. Κιμούλης. Η μήνυση κατατέθηκε από τον κ. Κιμούλη με αφορμή τα όσα η κ. Βλαντή είχε αναφέρει για εκείνον το 2023 περί κακοποιητικής συμπεριφοράς του σε δύο συνεντεύξεις της, η μια σε εφημερίδα και η άλλη σε τηλεοπτική εκπομπή.Μεταξύ άλλων, η κυρία Βλαντή είχε δηλώσει ότι ο κ. Κιμούλης κακοποιούσε λεκτικά και σωματικά συνεργάτες του και είχε εκφράσει τη θέση της πως τέτοιες "κακοποιητικές συμπεριφορές" πρέπει να καταγγέλλονται.Κατά την αγόρευσή της η εισαγγελέας της έδρας, ζήτησε την απαλλαγή της κατηγορούμενης και το δικαστήριο έκανε δεκτή τη πρόταση της. "Κατά το χρόνο που έδινε τη συνέντευξη η κατηγορούμενη είχε υπόψη της μαρτυρίες ηθοποιών αλλά και μια απόφαση του ΣΕΗ", είπε η εισαγγελέας και συνέχισε: "Η κατηγορούμενη όταν το 2023 απαντούσε σε ερώτημα δημοσιογράφου για το #metoo μίλησε για όσα είχε πεποίθηση ότι ήταν αληθινά. Διατηρώ αμφιβολίες για το αν στοιχειοθετείται ο απαιτούμενος αναγκαίος δόλος. Δεν στοιχειοθετείται συκοφαντική δυσφήμηση. Να εξετάσουμε και το ενδεχόμενο εξύβρισης. Όμως θεωρώ ότι σκοπός της ήταν να εκλείψουν συμπεριφορές που η ίδια είχε την πεποίθηση ότι ήταν αληθινές. Όμως διατηρώ και για αυτό αμφιβολίες και προτείνω την απαλλαγή της».Νωρίτερα στην απολογία της η κυρία Βλαντή ανέφερε ότι ποτέ δεν επινόησε κάποιο ψευδές γεγονός και πως απλά μετέφερε δημοσίως όσα της είχε πει για τον Γ. Κιμούλη η συνάδελφος της Δ. Χρυσικού. "Όλο αυτό έγινε για να συμπαρασταθώ στη συνάδελφό μου. Βρίσκομαι σε αυτή τη δυσάρεστη θέση αλλά με ήρεμη συνείδηση γιατί δεν επιδίωξα ποτέ να μειώσω κανένα.", είπε η ηθοποιός και συνέχισε: "Δεν ισχύει αυτό που λέγεται ότι επεδίωξα να συνεργαστώ μαζί του και επειδή δεν συνεργάστηκα θέλησα να τον εκδικηθώ. Δουλεύω ανελλιπώς από το 1993. Το λέω γιατί διάβασα ότι υπήρξε δόλος από μέρους μου επειδή δεν συνεργάστηκα μαζί του και ότι σφετερίστηκα το #metoo για να γίνω γνωστή. Δεν χρειαζόμουν το #metoo για να γίνω γνωστή".Πρόεδρος: Υπάρχει κάποιος ηθοποιός της γενιάς σας που να μην ήθελε να συνεργαστεί με τον κ. Κιμούλη;Βλαντή: Ναι αρκετοί για όλα αυτά που ακούσατε εδώ, για την κακή συμπεριφορά του. Υπήρχε μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα για αυτόν. Εγώ δούλευα στο Θέατρο Αθηνών τότε. Αν θυμάμαι καλά συνεργάτης του μηνυτή μου είχε κάνει ανιχνευτικό τηλεφώνημα να κάνω αντικατάσταση ρόλου στη "Ρίτα" και είπα όχι. Δεν είπα ποτέ ότι θα ήταν τιμή μου να δουλέψω μαζί του. Αν αυτό ίσχυε θα είχα πάει στην "Ρίτα". Εξέφρασα με τη δήλωση μου αυτή τη συμπαράσταση μου σε αυτές τις γυναίκες, το θεωρώ ηθική υποχρέωση μου.Πρόεδρος: Η δίκη μου ερώτηση είναι γιατί το είπατε τότε αυτό;Βλαντή: Γιατί τότε ρωτήθηκα...Πρόεδρος: Αν δεν σας ρώταγαν ποτέ θα το λέγατε δηλαδή; Το 2060;Βλαντή: Τότε με ρώτησαν πριν το 2023 δεν είχα ερωτηθεί. Εγώ είχα δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση στα 23 είχα ταχθεί τότε υπέρ άλλων γυναικών γι" αυτό. Για μένα ήταν θέμα αρχών και σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Όταν ακούς για κλωτσιές και για ψυχολογική βία; Δεν αμφισβήτησα ποτε την καλλιτεχνική του αξία. Παρόλα αυτα ο άνθρωπος αυτός ήταν εξαιρετικά κακοποιητικός σε αυτές τις γυναίκες και ένιωσα την ανάγκη συμπαράστασης.Πρόεδρος: Εσείς δικιά σας γνώση δεν είχατε;

Βλαντή: Όχι πίστεψα αυτά που μου είπε η κυρία Χρυσικού.



Πρόεδρος: Τι σας έκανε να τα πιστέψετε;



Βλαντή: Το ήθος των κυρίων, ούτε ξυπνήσαμε όλες μαζί ένα πρωί και είπαμε να καταστρέψουν τον κ. Κιμούλη. Είπα αυτά που γνώριζα και που πίστεψα ότι γίνονταν. Σε καμία των περιπτώσεων δεν είχα σκοπό να προκαλέσω ζημία.



Πρόεδρος: Ο ίδιος λέει ότι υπέστη ζημία...



Βλαντή: Μα πως; Δουλεύει απο τότε



Εισαγγελέας: Θέλω να μου πείτε ποια πραγματικά περιστατικά είχατε κατά νου όταν λέγατε αυτές τις σκληρές φράσεις για τον κ. Κιμούλη.



Βλαντή: Όλα αυτά που σας είπε η κυρία Χρυσικού για τη κλωτσιά ότι την έλεγε ατάλαντη, όλο αυτό που είχε πει η Ζέτα Δούκα. Αυτό το θεωρώ βασανιστικό και πρέπει να καταγγέλλεται. Αυτό υποστήριξα και είχα ηθική υποχρέωση να το κάνω.



Πρόεδρος: Υπάρχει ένα λεπτό σημείο γιατί μιλάμε για τέχνη. Ο ηθοποιός ίσως να δεχθεί πίεση γιατί η ηθοποιία του μπορεί να πάσχει. Μπορεί να δεχθεί σκληρή παρατήρηση για να το βελτιώσει. ...



Βλαντή: Αυτό γινόταν πάντα...



Πρόεδρος: Μήπως είναι μέρος του παιχνιδιού...



Βλαντή: Ναι έτσι μάθαμε έτσι μεγαλώσαμε, όμως δεν μπορεί ένας άνθρωπος να διορθώνεται με τη βία υπάρχουν κι άλλοι τρόποι και αυτό παλεύουμε να αλλάξουμε. Οι μεγάλοι θεατράνθρωποι πρέπει να είναι και ψυχαναλυτές να καταλαβαίνουν την προσωπικότητα του κάθε ηθοποιού.



«Δολοφονία χαρακτήρα» Στην κατάθεσή του στο δικαστήριο ο κ. Κιμούλης έκανε λόγο για "δολοφονία χαρακτήρα" και υποστήριξε ότι εκείνο το διάστημα συνάδελφοί του "έβγαιναν στα κανάλια και έφτιαχναν κλίμα κακοποιητή" σε βάρος του.



Ενδεικτικά ο μηνυτής ανέφερε: "Έφεραν μάρτυρα να πει ότι εγώ κλώτσαγα άνθρωό σε παράσταση στην οποία δεν έπαιζα. Τότε σκέφτηκα ότι μιλάμε για δολοφονία χαρακτήρα"!



Στο δικαστήριο κατέθεσε και η κυρία Χρυσικού με την κατάθεσή της μάλιστα να λαμβάνει χώρα συχνα σε υψηλούς τόνους. Η ηθοποιός κατά την κατάθεσή της, περιέγραψε την κακοποίηση, που όπως υποστηρίζει υπέστη από τον Γ. Κιμούλη κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους. Η μάρτυρας μίλησε για λεκτική και κακοποίηση και υποτίμηση.



Πρόεδρος: Γιατί η κυρία Βλαντή τα είπε όλα αυτά 13 χρόνια μετά;



Δ. Χρυσικου: Γιατί το 2009 που η κυρία Ρουμελιώτη είχε μιλήσει για πρώτη φορά δεν έδωσε κανένας σημασία. Σήμερα υπάρχει μια άλλη νοοτροπία πια....



Συνεχίζοντας η κ. Χρυσικού κατέθεσε πως εκείνη την είχε προσβάλλει ο κ. Κιμούλης αποκαλώντας την "ηλίθια".



"Βγήκαμε όλοι με ψυχολογικά από εκείνη τη σεζόν" είπε η μάρτυρας και σημείωσε πως όταν συνεργάστηκε με την κυρία Βλαντή της εκμυστηρεύτηκε τα όσα βίωσε η ίδια και συνάδελφοι τους τη χρονιά που συνεργάστηκαν με τον κ. Κιμούλη



Πρόεδρος: Εφόσον δεχθήκατε τέτοια συμπεριφορά γιατί δεν παραιτηθήκατε;



Δ. Χρυσικού: Γιατί ήταν η δουλειά μας και την αγαπούσαμε. Αν με ρωτούσατε τώρα θα έφευγα. Τότε ήμουν 28 ετών. Κανείς δεν έφυγε. Θα έβγαινε η βρώμα ότι εμείς ήμασταν τίποτα παλιόπαιδα που κλείνουμε θέατρα. Μιλάμε για τους 5 πιο ισχυρισμούς ανθρώπους στο χώρο μας...



Πρόεδρος: Μήπως αυτός ήταν ο τρόπος του ...



Δ. Χρυσικού: Ναι και καταλάβαμε όλοι λάθος. Άλλο η σκληρότητα πάνω στο γύρισμα και άλλο να σε κακοποιούν και να σε χτυπούν. Εγώ είχα συνεργαστεί με τον Αγγελόπουλο, ο οποίος είχε τη φήμη πολύ σκληρού ανθρώπου αλλά τέτοιες συμπεριφορές δεν είδα.



Παρούσα στο δικαστήριο προς συμπαράσταση της κυρίας Βλαντή, εκτός από την κ. Χρυσικού, ήταν και η Ζέτα Δουκά, η οποία επίσης είχε καταγγείλει τον κ. Κιμούλη για κακοποιητική συμπεριφορά και έχει αντιδικία μαζί του.