Κατερίνα Καινούργιου για τη μητέρα της: Πέρασε πάρα πολύ δύσκολα το καλοκαίρι με θέματα υγείας
Κατερίνα Καινούργιου για τη μητέρα της: Πέρασε πάρα πολύ δύσκολα το καλοκαίρι με θέματα υγείας
Μία αναφορά στη μητέρα της, Θάλεια και την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της έκανε η Κατερίνα Καινούργιου, δηλώνοντας πως το καλοκαίρι αντιμετώπισε ένα πολύ σοβαρό θέμα, χωρίς ωστόσο να προχωράει σε λεπτομέρειες.
Η παρουσιάστρια έκανε αρχικά ένα σχόλιο για την ευγνωμοσύνη και συγκεκριμένα δήλωσε τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στο «Super Κατερίνα», πως σπάνια «ακούς ανθρώπους τη σημερινή μέρα να λένε “είμαι ευτυχής”».
Στη συνέχεια, μίλησε για τη μητέρα της, λέγοντας πως η πορεία της υγείας της παρουσιάζει βελτίωση, με την Κατερίνα Καινούργιου να νιώθει ευγνώμων με αυτή την εξέλιξη: «Η ευγνωμοσύνη είναι κάτι, το οποίο το ξεχνάμε. Είναι μια κουβέντα που έκανα πολλές φορές με τη μητέρα μου που πέρασε πάρα πολύ δύσκολα το καλοκαίρι με θέματα υγείας. Πάρα πολύ δύσκολα. Της έλεγα ότι εφόσον όλα πηγαίνουν καλύτερα και αυτή τη στιγμή γλίτωσες από το χειρότερο, θέλω να λες "είμαι ευγνώμων, ευχαριστώ τον Θεό που ζω, ευχαριστώ τον Θεό για κάθε ανάσα που παίρνω". Το ξεχνάμε αυτό».
